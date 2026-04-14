Colombia

Nuevos detalles del tiroteo en el norte de Bogotá que dejó ocho personas heridas: un hombre cercano al comerciante atacado fue condenado por homicidio

Las investigaciones contemplan la relación del afectado con un antiguo empleado condenado por homicidio, así como la existencia de disputas comerciales y personales que pudieran haber motivado el hecho violento registrado en la capital del país

Guardar
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X

Un día después del atentado sufrido por el empresario Yahir Ruiz Díaz, propietario de la reconocida cadena de expendio de carnes Frigo Montreal, se siguen conociendo detalles del hombre que pudieran llevar al tiroreo ocurrido en la tarde del lunes 13 de abril en el norte de Bogotá.

Según información revelada por el diario El Tiempo, las autoridades ahora centran sus esfuerzos en esclarecer los posibles conflictos que pudieran tener algunos de sus allegados, especialmente, un hombre que tiempo atrás fue condenado por homicidio.

El hecho se registró en la sede de Usaquén de la empresa, cuando el comerciante, de 29 años y oriundo de Sucre (Santander), fue interceptado por tres sicarios en la tarde del lunes 13 de abril.

La investigación reveló que uno de los allegados de Ruiz Díaz, quien trabajó en la misma empresa y compartió domicilio con él antes de ingresar a prisión, cuenta con una condena de 20 años y ocho meses por homicidio, cumplida en la cárcel La Modelo de Bogotá, según El Tiempo.

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Las autoridades han señalado que este vínculo se encuentra en verificación, mientras suman elementos para esclarecer el móvil del ataque.

Rutinas conocidas y posible venganza

Los datos recogidos por las autoridades indican que el comerciante y su familia residen en el barrio Barrancas, precisamente donde ocurrió el atentado. Según la información revelada, los sicarios habrían conocido los desplazamientos y horarios del empresario, lo que facilitó la emboscada.

Un testigo relató al diario nacional que Ruiz Díaz descendía de una camioneta Toyota Fortuner blindada en el momento en que fue sorprendido por uno de los atacantes. El comerciante se defendió con su arma, lo que motivó la aparición de otros dos agresores.

El local de comidas rápidas contiguo al lugar del ataque también pertenece a Ruiz Díaz, quien habría negociado ese establecimiento con un venezolano, según declaraciones de vecinos y personas cercanas a la zona.

El atentado contra el empresario Yahir Ruiz Díaz ocurrió cuando salía de la sede de Frigo Montreal en Usaquén, al norte de Bogotá - crédito X

“El señor se bajaba de su camioneta Toyota Fortuner blindada cuando uno de los sicarios lo sorprendió. Él reaccionó, empezó a disparar y salieron dos sicarios más (...) El local de al lado, de comidas rápidas, también es de él. Lo negoció con un venezolano”, comentó uno de los testigos a El Tiempo.

Expansión comercial y líneas de investigación

La cadena Frigo Montreal cuenta con varias sucursales en diferentes sectores de Bogotá, incluyendo Unicentro, Orquídeas, Granada y Toberín. Este crecimiento empresarial ha convertido a Ruiz Díaz en una figura visible en el negocio de la carne en la ciudad, atrayendo la atención de colegas y, ahora, de las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas o una represalia, dada la condena por homicidio que pesa sobre la persona allegada al comerciante. La Fiscalía y la Policía analizan diferentes hipótesis, incluidas rivalidades comerciales y posibles venganzas personales.

Autoridades habrían identificado a uno de los presuntos implicados en la balacera registrada en Usaquén, hecho que dejó varias personas heridas - crédito Colombia Oscura/X
Autoridades habrían identificado a uno de los presuntos implicados en la balacera registrada en Usaquén, hecho que dejó varias personas heridas - crédito Colombia Oscura/X

En el caso del comerciante atacado en Usaquén, se investiga si el hecho guarda relación con antecedentes penales de su entorno laboral y familiar. Las autoridades han recabado testimonios de testigos y familiares, aunque estos últimos han preferido no pronunciarse públicamente sobre el caso.

Entretanto, en la mañana del martes se conoció el nombre de uno de los hombres que atentó contra el empresario. Según la información conocida hasta el momento, se trata de Juan Camilo Cruz Beltrán, que resultó herido después de que Ruiz Diaz accionara su arma en modo de defensa.

Parece que hay otras personas. Vamos a designar un grupo de Policía Judicial, de inteligencia, para determinar todos los móviles, qué antecedentes se tienen y el porqué pudo ocurrir este atentado”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho.

Temas Relacionados

Tiroteo en BogotáYahir Ruiz DíazBogotáSicariatoColombia-noticias

Más Noticias

Andrea Guerrero hizo pública su batalla contra el cáncer de piel y llamó a repensar el liderazgo en mujeres: “Los hombres no se incapacitan”

Durante un homenaje a su colega Sheyla García en el canal ‘Win Sports’, Guerrero sorprendió al contar por primera vez su diagnóstico, destacando la importancia del apoyo laboral y la necesidad de eliminar los estigmas asociados al rol de la mujer en cargos directivos

Andrea Guerrero hizo pública su batalla contra el cáncer de piel y llamó a repensar el liderazgo en mujeres: “Los hombres no se incapacitan”

Acuerdo entre Colombia y Alemania permitirá a trabajadores sumar semanas cotizadas en ambos países: está a un paso para su aprobación

Una nueva normatividad en revisión busca que los periodos laborales registrados en ambos territorios se acumulen, facilitando el acceso al retiro para quienes han contribuido en los sistemas de seguridad social de los dos países

Acuerdo entre Colombia y Alemania permitirá a trabajadores sumar semanas cotizadas en ambos países: está a un paso para su aprobación

Tras la captura de los responsables de la muerte de Nil Cubides, el alcalde de Bogotá cuestionó las fallas en el control penitenciario en Colombia

Un número considerable de individuos beneficiados con medidas sustitutivas ha sido sorprendido reincidiendo en delitos, exponiendo carencias en el monitoreo y la supervisión del cumplimiento de sanciones en la capital

Tras la captura de los responsables de la muerte de Nil Cubides, el alcalde de Bogotá cuestionó las fallas en el control penitenciario en Colombia

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por el director técnico Lucas González empataron en condición de local ante Universitario de Deportes de Perú en su debut

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”

La empresaria de fajas es una de las más comentadas en cada aparición dentro del programa, ya que creó una sección dedicada a sus atuendos, generó afinidad con sus compañeros y, para muchos, se destaca por la objetividad al emitir sus opiniones

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Es algo que se me sale de las manos”

La creadora de contenido Kika Nieto se casó por lo civil con el empresario Diego Barajas: “Qué rico una vida a tu lado”

Karol G no pudo presentar su show completo en Coachella: cuál fue la razón y qué canciones le faltaron

Estos son los colombianos destacados entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Famosa actriz colombiana pide ayuda económica: estuvo 50 años ante las cámaras y ahora está enferma y en quiebra

Deportes

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano

Atlético Madrid vs. FC Barcelona: hora y dónde ver en Colombia la definición de la serie de cuartos de final de la Champions League