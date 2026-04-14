Nuevos detalles del tiroteo en el norte de Bogotá que dejó ocho personas heridas: un hombre cercano al comerciante atacado fue condenado por homicidio

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X

Un día después del atentado sufrido por el empresario Yahir Ruiz Díaz, propietario de la reconocida cadena de expendio de carnes Frigo Montreal, se siguen conociendo detalles del hombre que pudieran llevar al tiroreo ocurrido en la tarde del lunes 13 de abril en el norte de Bogotá.

Según información revelada por el diario El Tiempo, las autoridades ahora centran sus esfuerzos en esclarecer los posibles conflictos que pudieran tener algunos de sus allegados, especialmente, un hombre que tiempo atrás fue condenado por homicidio.

El hecho se registró en la sede de Usaquén de la empresa, cuando el comerciante, de 29 años y oriundo de Sucre (Santander), fue interceptado por tres sicarios en la tarde del lunes 13 de abril.

La investigación reveló que uno de los allegados de Ruiz Díaz, quien trabajó en la misma empresa y compartió domicilio con él antes de ingresar a prisión, cuenta con una condena de 20 años y ocho meses por homicidio, cumplida en la cárcel La Modelo de Bogotá, según El Tiempo.

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Las autoridades han señalado que este vínculo se encuentra en verificación, mientras suman elementos para esclarecer el móvil del ataque.

Rutinas conocidas y posible venganza

Los datos recogidos por las autoridades indican que el comerciante y su familia residen en el barrio Barrancas, precisamente donde ocurrió el atentado. Según la información revelada, los sicarios habrían conocido los desplazamientos y horarios del empresario, lo que facilitó la emboscada.

Un testigo relató al diario nacional que Ruiz Díaz descendía de una camioneta Toyota Fortuner blindada en el momento en que fue sorprendido por uno de los atacantes. El comerciante se defendió con su arma, lo que motivó la aparición de otros dos agresores.

El local de comidas rápidas contiguo al lugar del ataque también pertenece a Ruiz Díaz, quien habría negociado ese establecimiento con un venezolano, según declaraciones de vecinos y personas cercanas a la zona.

El atentado contra el empresario Yahir Ruiz Díaz ocurrió cuando salía de la sede de Frigo Montreal en Usaquén, al norte de Bogotá - crédito X

“El señor se bajaba de su camioneta Toyota Fortuner blindada cuando uno de los sicarios lo sorprendió. Él reaccionó, empezó a disparar y salieron dos sicarios más (...) El local de al lado, de comidas rápidas, también es de él. Lo negoció con un venezolano”, comentó uno de los testigos a El Tiempo.

Expansión comercial y líneas de investigación

La cadena Frigo Montreal cuenta con varias sucursales en diferentes sectores de Bogotá, incluyendo Unicentro, Orquídeas, Granada y Toberín. Este crecimiento empresarial ha convertido a Ruiz Díaz en una figura visible en el negocio de la carne en la ciudad, atrayendo la atención de colegas y, ahora, de las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas o una represalia, dada la condena por homicidio que pesa sobre la persona allegada al comerciante. La Fiscalía y la Policía analizan diferentes hipótesis, incluidas rivalidades comerciales y posibles venganzas personales.

Autoridades habrían identificado a uno de los presuntos implicados en la balacera registrada en Usaquén, hecho que dejó varias personas heridas - crédito Colombia Oscura/X

En el caso del comerciante atacado en Usaquén, se investiga si el hecho guarda relación con antecedentes penales de su entorno laboral y familiar. Las autoridades han recabado testimonios de testigos y familiares, aunque estos últimos han preferido no pronunciarse públicamente sobre el caso.

Entretanto, en la mañana del martes se conoció el nombre de uno de los hombres que atentó contra el empresario. Según la información conocida hasta el momento, se trata de Juan Camilo Cruz Beltrán, que resultó herido después de que Ruiz Diaz accionara su arma en modo de defensa.

“Parece que hay otras personas. Vamos a designar un grupo de Policía Judicial, de inteligencia, para determinar todos los móviles, qué antecedentes se tienen y el porqué pudo ocurrir este atentado”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho.