Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

Olmedo López ha expuesto a funcionarios del Estado, congresistas, contratistas y demás personas involucradas en el entramado de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

El 14 de abril de 2026, el abogado José Luis Moreno compartió en sus redes sociales una carta del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez, investigado por el escándalo de corrupción que sacude a la entidad. Publicó la misiva horas antes de que se lleve a cabo la audiencia de apelación de la improbación de un preacuerdo ante el Tribunal Superior de Bogotá, programada para las 3:00 p. m.

En el documento, López confirmó que continuará contribuyendo a la verdad sobre los hechos, así el preacuerdo que suscribió no sea aprobado por el alto tribunal.

“Mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás. En consecuencia, continuaré cooperando y atendiendo cada llamado de las autoridades. Sí la justicia requiere más, habrá más”, detalló el exfuncionario.

El caso de corrupción de la Ungrd involucró el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos - crédito Ungrd

Recalcó que desde que el caso salió a la luz pública, optó por no escapar de la justicia ni guardar silencio sobre los delitos que se cometieron durante su gestión. Indicó que, aunque tuvo la oportunidad de evadir su responsabilidad saliendo del país y buscando protección en otros lugares, prefirió “dar la cara” y asumir las consecuencias de sus actos.

“Reitero que me encuentro en buen estado de salud y plenamente dispuesto a seguir compareciendo sin condiciones”, precisó.

López reconoció que el entramado de corrupción del que hizo parte afectó “gravemente” la confianza de la población en las instituciones y en el manejo que le dan los funcionarios a los recursos públicos. Por eso, se presentó ante la justicia para revelar detalles de los hechos, pese a amenazas, persecuciones y sobornos que recibió, pero no aceptó.

Olmedo López recordó que intentaron sobornarlo para impedir que revelara la verdad sobre el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters

De esta manera, dio a conocer que se llevó a cabo un “cónclave”, en el que se coordinaron las acciones para direccionar contratos de la Ungrd, desviar recursos de la entidad y beneficiar con ese dinero a varios congresistas, para que estos impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

Asimismo, expuso la presunta participación de altos funcionarios del Estado, funcionarios de la entidad, congresistas y contratistas. Gracias a sus declaraciones, ahora la justicia investiga a la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, a los exministros de Hacienda y del Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, entre otros.

“Mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento. Mis declaraciones son veraces y han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios que coinciden con lo que he venido revelando”, explicó.

El exdirector de la Ungrd Olmedo López aseguró que seguirá contribuyendo con más información sobre el escándalo de corrupción de la entidad - crédito @JoseMorenoCab/X

De igual manera, afirmó que su determinación de decir la verdad al respecto no ha estado exenta de presiones, riesgos y ofrecimientos, con los que terceros han intentado silencionarlo. Además, aseguró que durante todo el proceso se han registrado dificultades que han impedido que se cumplan los acuerdos alcanzados hasta el momento.

“Mi decisión es contar la verdad. A pesar de los retrasos, cambios y dificultades que no han permitido la materialización de todos los acuerdos, en el marco de mi voluntad para cooperar con la justicia”, concluyó.

Su abogado, José Luis Moreno, publicó un mensaje de respaldo en su cuenta de X, recalcaldo el interés de Olmedo López de exponer las irregularidades que se presentaron en la Ungrd, en relación con el caso de corrupción por el cual está siendo investigado el exfuncionario.

El abogado José Luis Moreno Caballero recalcó que el exdirector de la Ungrd Olmedo López contribuyó con la justicia desde el inicio, exponiendo el caso de corrupción de la entidad - crédito @JoseMorenoCab/X

“Esta es la carta de Olmedo López le envía al país. Mientras algunos intentan instalar que “todo fue mentira”, aquí hay un mensaje claro: no huyó, no se escondió y no calló. Eligió hablar… y va a seguir hablando. La verdad no se detiene", indicó.