Colombia

Alias El Menor anunció paro armado en La Guajira tras operativo en el que abatieron a sus hombres de confianza: “Ya somos muertos...”

El criminal grabó un video desde el lugar en el que las autoridades neutralizaron su esquema de seguridad

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El criminal realizó varias amenazas y se alejó de una hipotética entrega - crédito TikTok

Desde hace varios meses las Fuerzas Militares van tras los pasos de alias Naín o “El Menor”, uno de los principales cabecillas del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn), también conocidos como Los Pachenca.

Cabe recordar que esta estructura criminal opera en La Guajira y la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde controla rutas de narcotráfico, extorsión y actividades armadas. “El Menor” sería el encargado de coordinar el tráfico de estupefacientes hacia el Caribe, además de liderar acciones extorsivas y de control territorial.

El 10 de abril el Ejército Nacional informó que estuvo cerca de neutralizar a “El Menor”. El operativo se llevó a cabo en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, en La Guajira, en donde fue neutralizada toda su estructura de seguridad y apoyo. La operación dejó nueve integrantes muertos y, según las autoridades, generó una afectación del 75% en la capacidad operativa, financiera y criminal de la organización en la región.

Alias Naín, Narco Influencer o El Menor es uno de los sujetos más buscados en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional
Alias Naín, Narco Influencer o El Menor es uno de los sujetos más buscados en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional

En los detalles que se han revelado del operativo, se confirmó que contó con la participación de tropas del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional. Además, se incautaron armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas, elementos utilizados para actividades ilícitas.

Durante el enfrentamiento, tres militares resultaron heridos de manera leve y fueron trasladados al Hospital Militar; hasta el momento no se ha conocido un informe sobre el estado de salud de los uniformados.

“El Menor” es recordado por haber sido viral luego de publicar videos amenazando al presidente Gustavo Petro. Debido al uso indiscriminado de las redes sociales para delinquir, las cuentas del criminal han sido cerradas en diferentes ocasiones.

‘El Menor’ reapareció en redes sociales

Además de su historial delictivo, 'El Menor' es conocido por su actividad en redes sociales - crédito Instagram
Además de su historial delictivo, 'El Menor' es conocido por su actividad en redes sociales - crédito Instagram

Alias El Menor difundió un video en redes sociales tras la ofensiva de las Fuerzas Militares en La Guajira, donde murieron nueve integrantes de su organización; en su mensaje, dirigido tanto a la opinión pública como a las Fuerzas Armadas de Colombia, negó que su grupo esté en guerra contra el Estado. “Nuestra organización sigue comprometida con la paz y no está en contra del Estado, ni nunca lo estará”.

“El Menor” confirmó la muerte de nueve miembros de su estructura. “Tres hombres de mis anillos de seguridad y seis de ellos se encontraban en una fase de incorporación a la organización”. Aseguró que estos seis últimos “no usaban armamento largo” y que “fueron neutralizados y arremetidos vilmente acá en estos lugares”.

En el video, sostuvo que su grupo “lo único que hace es velar por la seguridad de La Guajira”. Explicó que se despliegan en la zona porque, según él, “los comerciantes y la gente de bien están cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”.

Operativo contra Los Pachencha - Alias Naín
'El Menor' aseguró que sus hombres fueron acribillados por el Ejército - crédito Fuerzas Militares / Redes Sociales

El líder criminal criticó la actuación de las autoridades frente a otros grupos delictivos: “¿Por qué no contraatacan a los gaitanistas cuando ingresan a la sierra a matar a los campesinos y a los indígenas de la Sierra Nevada y de muchos lugares de Colombia? Nosotros vinimos a brindarle seguridad a la población. Nuestra lucha seguirá hasta el último día de nuestras vidas”.

En el mismo comunicado, “El Menor” declaró un paro armado en toda La Guajira. “A partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos”, sostuvo, advirtiendo que durante ese periodo buscarán a Jairo Herrera y Pedro Cote, a los que mencionó como “narcotraficantes y sapos de la ley”.

El mensaje concluyó con amenazas directas a otros grupos y colaboradores: “Muerte a todos los colaboradores de los JJ, alias Kevin Moscote, alias Kenneth el Malo y todos esos secuaces en La Punta. Ya se darán cuenta de que los visitaremos y no tendremos compasión alguna. A partir de hoy queda declarada una guerra en toda La Guajira para todo el que ande con la delincuencia. Si nos quieren ver muertos, ya somos muertos vivientes”.

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