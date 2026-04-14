Colombia

Petro aplaudió la decisión de Giorgia Meloni de suspender acuerdos de Italia con Israel: “Es el diálogo entre civilizaciones lo que conduce a la paz”

La medida, impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni, y comunicada oficialmente al Gobierno israelí, marca un cambio en la política exterior italiana y generó respaldo internacional, especialmente del presidente colombiano

Guardar
Giorgia Meloni - Gustavo Petro
La postura de la primera ministra italiana Giorgia Meloni fue considerada de manera positiva por el presidente colombiano Gustavo Petro, a través de sus redes sociales - crédito REUTERS - AP

La decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender la renovación automática del principal convenio militar del país lombardo con Israel, vigente desde 2016, provocó reacciones inmediatas en el ámbito internacional. Una de ellas, la del presidente de la República, Gustavo Petro, que no dudó en celebrar la medida.

El jefe de Estado, con un comentario en la red social X, aprovechó para aplaudir la determinación de Meloni y llamó a países de Europa y Latinoamérica a adoptar una postura similar, al argumentar que solo así se podrá restar apoyo a las acciones militares en Oriente Medio. En especial, aquellas ordenadas por Benjamin Netanyahu.

Aplaudo su decisión y propongo que debe ser seguida por toda Europa y Latinoamérica para quitarle la fuerza de su agresión al Medio Oriente. Es el diálogo entre civilizaciones lo que conduce a la paz y los misiles contra las civilizaciones solo llevan al final de la humanidad”, expresó el mandatario en esta plataforma digital.

Gustavo Petro respaldó postura de Giorgia Meloni
Con este mensaje en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro respaldó la postura de Giorgia Meloni frente a la relación política y militar de su país con Israel - crédito @petrogustavo/X

El acuerdo, denominado Memorándum de entendimiento en materia de cooperación en el sector militar y de defensa, representaba el marco central de la relación entre ambas naciones en esta área. El documento disponía su prórroga automática cada cinco años salvo objeción expresa de alguno de los participantes, como ocurrió en este caso.

Y es que, tras el anuncio de Meloni, la continuidad del acuerdo entre Italia e Israel quedó interrumpida y las futuras extensiones ya no serán automáticas, sino que dependerán de nuevas negociaciones caso por caso. Desde Verona, Meloni justificó la determinación de su Gobierno al citar “la situación actual” en la zona del conflicto.

“En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel”, declaró la primera ministra, según medios locales. En ocasiones anteriores, el acuerdo consistió en transferencia de tecnología y adquisición de armamentos y ejercicios conjuntos.

La 'premier' italiana Giorgia Meloni explicó en detalle los motivos de su determinación, que no cayó bien en Tel Aviv - crédito Remo Casilli/REUTERS
La 'premier' italiana Giorgia Meloni explicó en detalle los motivos de su determinación, que no cayó bien en Tel Aviv - crédito Remo Casilli/REUTERS

Frente a esto, fuentes del Ministerio de Defensa italiano marcaron el gesto como eminentemente político. La medida fue comunicada de manera formal por el ministro Guido Crosetto a su par israelí, Israel Katz, lo que sella, al menos de manera temporal, el cierre de uno de los canales bilaterales de cooperación entre ambas naciones.

Los alcances de la decisión de Italia de suspender el convenio militar clave con Israel

El convenio en cuestión entró en vigencia el 13 de abril y, hasta la fecha, había permitido, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa israelí comprara cinco helicópteros de entrenamiento avanzado a Italia mientras la nación europea recibía a cambio misiles Rafael Spike y simuladores israelíes de la firma Elbit Systems.

Ante el conflicto que sucede en el Medio Oriente, Meloni reiteró su preocupación por el escalamiento de esta confrontación y afirmó que “cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo”. Un mensaje con destino a Netanyahu, su par israelí.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido un duro crítico de la política exterior de Israel, que afronta conflictos con sus vecinos en la región - crédito Europa Press
El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido un duro crítico de la política exterior de Israel, que afronta conflictos con sus vecinos en la región - crédito Europa Press

La postura de Italia se conoció pocos días después de que el Gobierno de Meloni protestó ante Israel por incursiones en el Líbano, tras disparos de las Fuerzas Armadas que afectaron de forma directa a unidades de la misión de Naciones Unidas con presencia de tropas italianas; situación por la que pidieron explicaciones.

Tras comunicar esta pausa, autoridades diplomáticas israelíes convocaron al embajador italiano en Tel Aviv, en un distanciamiento que marca un giro en la política exterior de Roma, que históricamente se mantuvo como un aliado occidental firme en la región, pero que ya había restringido el uso de su espacio aéreo a Estados Unidos.

En consecuencia, las hostilidades de Israel en la frontera con Líbano provocaron 2.000 muertes, siendo la situación una de las crisis “más complejas de las décadas recientes”, según la jefa de gobierno italiana, que pese a tener puntos en común con Netanyahu, y también con el presidente de EE. UU. Donald Trump, adoptó medidas.

Temas Relacionados

Giorgia MeloniGustavo PetroGuerra en Medio OrienteColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: en cuánto queda con la nueva decisión del Consejo de Estado y qué viene para los trabajadores

La resolución judicial que sigue vigente exige aplicar los montos actuales en todas las nóminas, mientras se resuelven los litigios sobre el procedimiento oficial de ajuste salarial

Salario mínimo de 2026: en cuánto queda con la nueva decisión del Consejo de Estado y qué viene para los trabajadores

Alias El Menor anunció paro armado en La Guajira tras operativo en el que abatieron a sus hombres de confianza: “Ya somos muertos...”

El criminal grabó un video desde el lugar en el que las autoridades neutralizaron su esquema de seguridad

Alias El Menor anunció paro armado en La Guajira tras operativo en el que abatieron a sus hombres de confianza: “Ya somos muertos...”

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

El exdirector de la entidad afirmó que está comprometido con exponer la verdad ante la justicia, así el Tribunal Superior de Bogotá no apruebe un preacuerdo que suscribió

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El estadio Pascual Guerrero esla sede del partido de las cafeteras, que pueden alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Se me sale de las manos”

Así fue el matrimonio civil de Kika Nieto con el empresario Diego Barajas: “Qué rico una vida a tu lado”

Karol G no pudo presentar su show completo en Coachella: cuál fue la razón y qué canciones le faltaron

Estos son los colombianos destacados entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Deportes

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido que define una de las llaves de cuartos de final en la Champions League

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano