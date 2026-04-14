Petro aplaudió la decisión de Giorgia Meloni de suspender acuerdos de Italia con Israel: “Es el diálogo entre civilizaciones lo que conduce a la paz”

La postura de la primera ministra italiana Giorgia Meloni fue considerada de manera positiva por el presidente colombiano Gustavo Petro, a través de sus redes sociales - crédito REUTERS - AP

La decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender la renovación automática del principal convenio militar del país lombardo con Israel, vigente desde 2016, provocó reacciones inmediatas en el ámbito internacional. Una de ellas, la del presidente de la República, Gustavo Petro, que no dudó en celebrar la medida.

El jefe de Estado, con un comentario en la red social X, aprovechó para aplaudir la determinación de Meloni y llamó a países de Europa y Latinoamérica a adoptar una postura similar, al argumentar que solo así se podrá restar apoyo a las acciones militares en Oriente Medio. En especial, aquellas ordenadas por Benjamin Netanyahu.

“Aplaudo su decisión y propongo que debe ser seguida por toda Europa y Latinoamérica para quitarle la fuerza de su agresión al Medio Oriente. Es el diálogo entre civilizaciones lo que conduce a la paz y los misiles contra las civilizaciones solo llevan al final de la humanidad”, expresó el mandatario en esta plataforma digital.

Con este mensaje en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro respaldó la postura de Giorgia Meloni frente a la relación política y militar de su país con Israel - crédito @petrogustavo/X

El acuerdo, denominado Memorándum de entendimiento en materia de cooperación en el sector militar y de defensa, representaba el marco central de la relación entre ambas naciones en esta área. El documento disponía su prórroga automática cada cinco años salvo objeción expresa de alguno de los participantes, como ocurrió en este caso.

Y es que, tras el anuncio de Meloni, la continuidad del acuerdo entre Italia e Israel quedó interrumpida y las futuras extensiones ya no serán automáticas, sino que dependerán de nuevas negociaciones caso por caso. Desde Verona, Meloni justificó la determinación de su Gobierno al citar “la situación actual” en la zona del conflicto.

“En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel”, declaró la primera ministra, según medios locales. En ocasiones anteriores, el acuerdo consistió en transferencia de tecnología y adquisición de armamentos y ejercicios conjuntos.

La 'premier' italiana Giorgia Meloni explicó en detalle los motivos de su determinación, que no cayó bien en Tel Aviv - crédito Remo Casilli/REUTERS

Frente a esto, fuentes del Ministerio de Defensa italiano marcaron el gesto como eminentemente político. La medida fue comunicada de manera formal por el ministro Guido Crosetto a su par israelí, Israel Katz, lo que sella, al menos de manera temporal, el cierre de uno de los canales bilaterales de cooperación entre ambas naciones.

Los alcances de la decisión de Italia de suspender el convenio militar clave con Israel

El convenio en cuestión entró en vigencia el 13 de abril y, hasta la fecha, había permitido, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa israelí comprara cinco helicópteros de entrenamiento avanzado a Italia mientras la nación europea recibía a cambio misiles Rafael Spike y simuladores israelíes de la firma Elbit Systems.

Ante el conflicto que sucede en el Medio Oriente, Meloni reiteró su preocupación por el escalamiento de esta confrontación y afirmó que “cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo”. Un mensaje con destino a Netanyahu, su par israelí.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido un duro crítico de la política exterior de Israel, que afronta conflictos con sus vecinos en la región - crédito Europa Press

La postura de Italia se conoció pocos días después de que el Gobierno de Meloni protestó ante Israel por incursiones en el Líbano, tras disparos de las Fuerzas Armadas que afectaron de forma directa a unidades de la misión de Naciones Unidas con presencia de tropas italianas; situación por la que pidieron explicaciones.

Tras comunicar esta pausa, autoridades diplomáticas israelíes convocaron al embajador italiano en Tel Aviv, en un distanciamiento que marca un giro en la política exterior de Roma, que históricamente se mantuvo como un aliado occidental firme en la región, pero que ya había restringido el uso de su espacio aéreo a Estados Unidos.

En consecuencia, las hostilidades de Israel en la frontera con Líbano provocaron 2.000 muertes, siendo la situación una de las crisis “más complejas de las décadas recientes”, según la jefa de gobierno italiana, que pese a tener puntos en común con Netanyahu, y también con el presidente de EE. UU. Donald Trump, adoptó medidas.