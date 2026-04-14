Nelson Velásquez se pronunció tras polémico concierto en la cárcel de Itagüí: “Se trataba de un evento de carácter cultural”

Nelson Velásquez aseguró haber actuado de buena fe tras la polémica por su concierto en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec/Spotify

El cantante vallenato Nelson Velásquez se pronunció por primera vez luego de que salieran a la luz videos de su presentación en la cárcel de Itagüí, que derivó en críticas a las autoridades penitenciarias y una investigación formal de la Fiscalía.

En un comunicado, el artista aseguró: “Actué en todo momento de buena fe” y declaró que su participación se limitó a cumplir un compromiso profesional, sin haber tenido conocimiento previo de situaciones irregulares.

El comunicado de Nelson Velásquez

Nelson Velásquez, con más de 35 años de trayectoria artística, difundió un comunicado dirigido a la opinión pública tras la controversia generada por su presentación en la cárcel de Itagüí, ocurrida el 8 de abril.

El artista expresó: “La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

El cantante vallenato afirmó que su participación se limitó a cumplir un compromiso profesional previamente acordado - crédito nelsonvelasquezoficial / Instagram

Velásquez recalcó que no tuvo conocimiento ni participación en hechos distintos a su labor profesional y enfatizó: “Mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”.

El cantante manifestó su respeto por las instituciones y la administración de justicia, y afirmó estar dispuesto a colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En su comunicado, Nelson Velásquez defendió su actuación, insistiendo en que cumplió con un compromiso profesional previamente adquirido y recalcó su disposición total para colaborar con las autoridades.

Las imágenes que desataron la polémica

La controversia surgió tras la difusión de videos en redes sociales y medios de comunicación que mostraban una fiesta en la cárcel de Itagüí, con música en vivo, licor y la presencia de internos identificados como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una fiesta en la cárcel de Itagüí con licor, comida y cabecillas criminales - crédito @tobonvillada / X

En los registros audiovisuales, Nelson Velásquez aparece interpretando sus éxitos junto a su agrupación en una tarima equipada con sonido profesional, frente a un público conformado por reclusos, entre los que se destacan líderes de organizaciones delictivas de Medellín.

Las imágenes reflejaron un ambiente festivo inusual en un centro penitenciario, con mesas llenas de comida y botellas de whisky y aguardiente, elementos prohibidos en la prisión. La celebración superó el formato de una simple actividad cultural, alimentando la controversia sobre el nivel de permisividad y control dentro del penal.

Reacciones oficiales e investigación de la Fiscalía

La difusión de los videos derivó en una profunda crisis para las autoridades penitenciarias y el Gobierno nacional.

Entre los asistentes al evento se identificaron a reconocidos líderes criminales como alias Douglas, Vallejo, Tom y Carlos Pesebre, algunos de ellos vinculados a procesos de diálogo de la política de Paz urbana impulsada por el Ejecutivo. Según las sospechas de las autoridades locales, la financiación de la fiesta habría estado a cargo de estos jefes criminales.

La Fiscalía General abrió una investigación preliminar contra Nelson Velásquez por enriquecimiento ilícito y analiza el origen de los fondos del show - crédito @claudiacarrasq/X

Ante la magnitud del escándalo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, en el contexto de la indagación sobre el evento en la cárcel de máxima seguridad.

La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado compulsó copias a la Dirección contra las Finanzas Criminales para determinar si los recursos utilizados para pagar el show provinieron de actividades ilícitas vinculadas a estructuras criminales del Valle de Aburrá.

La investigación también apunta a establecer la cadena de autorizaciones y la participación de funcionarios y particulares en la organización del evento, subrayando el impacto de la fiesta en la percepción pública sobre la gestión carcelaria en Colombia. El desenlace de la investigación determinará posibles responsabilidades por parte del artista y de los organizadores del evento.