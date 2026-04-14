Colombia

Estas son las ciudades que tuvieron las mayores alzas en el avalúo catastral en 2025, según el Dane

El índice mostró incrementos por encima del promedio en diez ciudades; las cifras cobran relevancia mientras el paro campesino cuestiona el impacto de los avalúos en el cobro del predial

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Manizales, Pasto y Popayán registraron las mayores variaciones en el avalúo catastral durante 2025, según el Dane- crédito VisualesIA
Manizales, Pasto y Popayán registraron las mayores variaciones en el avalúo catastral durante 2025, según el Dane- crédito VisualesIA

Las variaciones en el avalúo catastral en Colombia durante el 2025 evidenciaron incrementos diferenciados entre ciudades, con varias capitales por encima del promedio nacional.

Aunque estas cifras fueron divulgadas meses antes, han vuelto a tomar relevancia en medio del paro campesino que mantiene bloqueos y protestas en distintas regiones del país por el impacto del impuesto predial.

De acuerdo con el más reciente boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la variación total del Índice de Valoración Predial (IVP) para 2025 fue de 3,45%. Este indicador, según la entidad, “permite calcular la variación porcentual promedio de los precios de los predios urbanos del país”, y es utilizado como referencia en la actualización de avalúos catastrales.

El informe muestra que diez de las 22 ciudades analizadas registraron incrementos superiores a ese promedio. Manizales encabezó la lista con una variación de 6,48%, seguida por Pasto (5,97%) y Popayán (5,54%). También se ubicaron por encima de la media Tunja (5,35%), Armenia (5,19%) y Pereira (4,87%).

Avalúo catastral en 2025: así se movió por ciudades

Datos del Índice de Valoración Predial (DANE)

⬆️ Ciudades con mayor incremento

Manizales6,48%
Pasto5,97%
Popayán5,54%
Tunja5,35%
Armenia5,19%
Pereira4,87%

⬇️ Ciudades con menor incremento

Quibdó2,23%
Cúcuta2,56%
Cartagena2,69%
Bucaramanga2,78%
Barranquilla2,79%
Cali2,86%
Fuente: DANE - Índice de Valoración Predial (IVP) 2025

El Dane indicó que “de las veintidós ciudades incluidas en la cobertura geográfica del índice, diez de ellas presentaron variaciones superiores a la media”, lo que refleja un comportamiento desigual en el valor de los predios urbanos entre las distintas regiones.

En ese grupo también aparecen Sincelejo (4,54%), Valledupar (4,27%), Montería (4,06%) y Villavicencio (3,77%). En contraste, otras ciudades registraron incrementos por debajo del promedio nacional, como Medellín (2,90%), Cali (2,86%) y Bucaramanga (2,78%).

Aunque el IVP no mide directamente el impuesto predial, el propio boletín señala que el indicador “es utilizado como insumo para determinar el reajuste de los avalúos catastrales de los predios urbanos a nivel nacional”, lo que lo conecta con la base sobre la cual se calcula este tributo.

Estas cifras han sido retomadas en medio del paro campesino que se desarrolla en el país, especialmente en regiones como Santander, donde los manifestantes han cuestionado los incrementos en el impuesto predial tras las actualizaciones catastrales realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Ciudades como Quibdó, Cúcuta y Cartagena reportaron los menores incrementos en el valor de los predios urbanos.- crédito REUTERS/Paula Andrea Orozco
Ciudades como Quibdó, Cúcuta y Cartagena reportaron los menores incrementos en el valor de los predios urbanos.- crédito REUTERS/Paula Andrea Orozco

En las protestas, campesinos y organizaciones han señalado que los aumentos en los avalúos han tenido efectos en el valor a pagar por predial, con denuncias de incrementos significativos en algunos casos. Aunque el informe del Dane no aborda estas movilizaciones, sus cifras han sido utilizadas como referencia para dimensionar el comportamiento reciente de los avalúos urbanos.

El documento también detalla las variaciones frente a 2024. En doce ciudades se registraron incrementos mayores en comparación con el año anterior. Las mayores diferencias en puntos porcentuales se observaron en Manizales (2,95 puntos porcentuales), Pereira (1,97) y Popayán (1,95).

En contraste, otras ciudades presentaron reducciones en sus variaciones. Bucaramanga registró una disminución de 2,79 puntos porcentuales frente a 2024, seguida de Florencia (-2,42), Barranquilla (-2,03) y Neiva (-1,98). Estas diferencias muestran cambios en la dinámica del valor de los predios entre un año y otro.

Aumento en el avalúo catastral para 2025 - crédito Colprensa
Las cifras del DANE sobre avalúos catastrales se han vuelto relevantes en medio del paro campesino por el impacto en el impuesto predial- crédito Colprensa

El Dane explicó que el IVP se construye a partir de una muestra de predios urbanos con destino habitacional. Para 2025, el universo estuvo compuesto por 3.035.691 predios, de los cuales se seleccionaron 4.936 para el cálculo del índice. El informe precisa que “el IVP de 2025 presentó un índice de cobertura de 92,85%”, con un porcentaje de no respuesta de 7,15%.

En términos metodológicos, la entidad señaló que el índice “no se constituye como una herramienta sustitutiva de ejercicio de avalúo”, sino que busca reflejar variaciones promedio en el valor de los inmuebles urbanos.

En medio de las protestas, las diferencias entre ciudades en las variaciones del avalúo catastral han entrado en la discusión pública, en un escenario donde los cobros del impuesto predial y su relación con estas actualizaciones continúan siendo objeto de reclamos en varias regiones del país.

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