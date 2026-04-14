Madre de Tatiana Hernández lanzó dura acusación contra la Fiscalía, un año después de la desaparición de la joven doctora en Cartagena: “Sabemos que está viva”

El domingo 13 de abril de 2025, Tatiana Hernández, médica de 23 años desapareció en Cartagena - crédito Lucy Díaz/Facebook

La búsqueda de Tatiana Hernández, estudiante de medicina desaparecida en Cartagena, sigue siendo una herida abierta para su familia. Al cumplirse un año desde que se perdió su rastro en la capital de Bolívar, su madre, Lucy Díaz, denunció la falta de resultados y acusó a la Fiscalía de indiferencia y de obstaculizar la investigación.

En medio de un plantón realizado en Cartagena, Díaz compartió su testimonio, señalando que la investigación no ha arrojado respuestas ni avances concretos. La desaparición de Hernández, ocurrida en abril de 2025, ha estado marcada por denuncias de amenazas, rumores y la ausencia de pruebas contundentes.

Díaz expresó ante los asistentes su frustración ante la actuación de las autoridades, asegurando que la búsqueda se ha visto obstaculizada por la falta de compromiso institucional. “Parece que no fuéramos seres humanos, que no estuviéramos buscando a una persona sino a un objeto”, manifestó en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Tatiana Hernández Díaz, médica bogotana desaparecida desde el 13 de abril de 2025 en Cartagena, sigue siendo buscada por sus padres - crédito Lucy Diaz/Facebook

De acuerdo con la madre de la joven, la Fiscalía manejó de forma incorrecta elementos clave de la investigación. Uno de los puntos más controvertidos fue el supuesto hallazgo de una carta, que Díaz desmintió categóricamente: “No era una carta, era una libreta donde Tatiana escribía frases de motivación personal”.

La madre de Hernández también relató que el equipo informático de su hija no pudo ser inspeccionado a tiempo por falta de la clave de acceso. Solo investigadores privados lograron ingresar al contenido, que posteriormente fue entregado a la Fiscalía. “No fueron capaces de decir que no lo pudieron revisar”, subrayó Díaz sobre el proceso.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia se mantiene en su posición al mencionar: “Sabemos que esta viva”. Han descartado la hipótesis de un accidente en el mar, señalando que varios testigos han aportado información relevante: tres personas describieron a un hombre extranjero, alto y canoso, que se acercó a la joven mientras observaba el atardecer.

La familia Hernández insiste en que la investigación no ha agotado todas las posibilidades. Según Díaz, la Fiscalía devolvió dispositivos personales como el celular y la tablet de Tatiana, sin encontrar evidencia relevante. Hasta el momento, no se han hallado elementos que permitan esclarecer la desaparición.

El proceso ha estado rodeado de advertencias y presiones. La madre de la estudiante denunció que algunas personas entrevistadas por las autoridades han sido instadas a alejarse del caso. Relató que estos mensajes le han llegado de manera directa, pero que los testigos temen comunicarse por teléfono.

La búsqueda de Tatiana Hernández, estudiante de medicina desaparecida en Cartagena, sigue siendo una herida abierta para su familia. Al cumplirse un año desde que se perdió su rastro en la capital de Bolívar, su madre, Lucy Díaz, denunció la falta de resultados y acusó a la Fiscalía de indiferencia y de obstaculizar la investigación - crédito Colprensa/Redes Sociales

La desaparición de Tatiana ha dejado graves secuelas emocionales en su entorno familiar. Lucy Díaz describió el sufrimiento que ha enfrentado desde aquel día: “Uno no come, no duerme, no es porque no quiera, sino porque su cuerpo no lo permite”. El acompañamiento de especialistas ha sido fundamental para sobrellevar la angustia.

En respuesta a la falta de resultados, la familia ha recurrido a todas las vías posibles para mantener viva la búsqueda. A pesar de los obstáculos y la incertidumbre, la madre de Tatiana aseguró que seguirán luchando hasta obtener respuestas.

Actualmente, la Interpol mantiene activa una circular amarilla para la localización internacional de la joven, aunque la familia considera que la acción institucional no ha sido suficiente.

Video clave en la investigación habría desaparecido

Entre los aspectos que más preocupa a la familia está la pérdida de un video clave que, según la madre, podría haber aportado elementos fundamentales para esclarecer los hechos.

La grabación, entregada en un inicio a un fiscal en Cartagena por el dueño de un establecimiento, mostraría a una figura que correspondería a la joven. Durante varias horas, entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., se la habría visto sentada en los espolones, según relató la madre a Voz de Fondo Podcast, en alianza con Más Allá del Silencio.

La joven médica desapareció desde el domingo 13 de abril y continúa la intensa búsqueda en Cartagena - crédito @secinteriorctg/X/Armada de Colombia

Cuando el caso fue trasladado a Bogotá meses después, ese material desapareció sin que se dieran explicaciones. “Alguien le puso una cita en ese lugar o alguien informó que Tatiana se fue hacia allá. Yo presiento que esto no fue una casualidad. Además, me dijeron que alguien la habría recogido; hay especulaciones de que fue un extranjero”, sostuvo Díaz.

La madre de la joven ha insistido en que la desaparición pudo haber sido planeada, y que la pérdida del video representa un obstáculo grave para el avance de la investigación.

Durante el fin de semana, la mujer denunció también la existencia de una persona ligada al entorno del Hospital Naval, quien presuntamente mantenía contacto con extranjeros a través de internet. Ha pedido a la Fiscalía que este individuo sea citado a declarar para determinar si existió algún vínculo entre esa persona y Tatiana, o si pudo proporcionar información relevante sobre el caso.

Detalles de la desaparición

La búsqueda de la estudiante de Medicina de 23 años, oriunda de Cajicá (Cundinamarca), no ha arrojado resultados claros.

La Alcaldía de Cartagena mantiene activa una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita esclarecer el caso - crédito @dumek_turbay/X

El último registro que se tiene de Hernández Díaz fue captado por un video, donde se le observa sentada sobre unas rocas frente al mar, en la Avenida Santander, en el sector de Bocagrande. El material fue grabado por un ciudadano el domingo 13 de abril de 2025, fecha en la que se le vio por última vez.

La joven cursaba su año rural en el Hospital Naval de Cartagena. El video en el que aparece, difundido en redes sociales y entre medios locales, se convirtió en una de las principales pistas de la investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer qué ocurrió después de ese momento ni se ha encontrado evidencia que permita ubicarla.

La desaparición fue reportada rápidamente por familiares y compañeros, quienes han insistido en la necesidad de intensificar los esfuerzos de búsqueda. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana y han revisado cámaras de seguridad y testimonios, aunque ninguna de estas acciones ha conducido a un hallazgo concluyente.