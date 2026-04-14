Colombia

La USO llamó “perdido” y “distorsionado” a Gustavo Petro tras anticipar la caída de la era de petróleo y gas

La organización sindical vinculada a Ecopetrol afirmó que el crudo continuará como una de las principales fuentes de energía en el mundo; a su vez, cuestionó que el mandatario no reconoce la realidad

Guardar
Petro afirmó que el petróleo dejará de venderse en el mundo y que esto responde a criterios científicos - crédito @infopresidencia/X

La controversia por el futuro energético del país sumó un nuevo episodio tras un duro pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) contra el presidente Gustavo Petro. El sindicato, que agrupa a trabajadores del sector petrolero, cuestionó de forma directa las afirmaciones del mandatario y encendió el debate sobre el papel del petróleo y el gas en la economía nacional.

El choque se originó luego del Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, espacio en el que el jefe de Estado expuso su visión sobre los combustibles fósiles y su permanencia en el mercado global. Sus declaraciones generaron inquietud en distintos sectores, que consideran que sus planteamientos no coinciden con las proyecciones actuales de consumo energético.

Desde la USO, organización vinculada históricamente a Ecopetrol, la reacción no se hizo esperar. A través de la red social X, el sindicato lanzó una fuerte crítica y calificó al presidente como “equivocado, obnubilado, distorsionado y perdido de la realidad”, una expresión que refleja la magnitud del desacuerdo frente a la política energética planteada por el Gobierno nacional.

“La mayor constatación de realidad en todo el debate energético”, escribió la organización sindical.

La Unión Sindical Obrera (USO) expresó un rechazo directo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro del petróleo y el gas - crédito @usofrenteobrero/X
La Unión Sindical Obrera (USO) expresó un rechazo directo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro del petróleo y el gas - crédito @usofrenteobrero/X

Esto dijo Petro sobre el fin del petróleo

Durante su intervención, el presidente afirmó que el petróleo dejará de venderse en el mundo y advirtió sobre la inestabilidad de los precios, influenciados por factores externos como conflictos internacionales: “Porque el petróleo ya no se va a vender en el mundo (…) Ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas”. Al tiempo que el mandatario insistió en que Colombia no debe depender del gas ni fomentar su consumo, al considerar que su uso tiene efectos negativos sobre el planeta.

Gustavo Petro sostuvo que su postura responde a criterios científicos: “Eso se llama ciencia, no política”. El presidente defendió una transformación profunda del modelo energético, con menor dependencia de los combustibles fósiles y una orientación hacia fuentes alternativas.

“Ni el carbón, ni el petróleo, ni el gas. Yo no estoy pensando en importar gas para hacer a Colombia dependiente del gas, ni de Venezuela, ni de Catar, ni de Estados Unidos, sino para que Colombia no consuma gas, por favor, porque mata a la humanidad. Y si exportamos carbón y petróleo, matamos a la humanidad”, dijo Petro en el encuentro con su gabinete.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que la población con menos recursos enfrente la crisis fiscal actual - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Petro rechazó la idea de importar gas y pidió evitar su consumo por sus efectos ambientales - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Petróleo y gas en Colombia: posiciones enfrentadas sobre su futuro

Las palabras del presidente provocaron una oleada de reacciones, de hecho, el periodista Mauricio Téllez fue uno de los primeros en cuestionar el alcance de esas afirmaciones. En su publicación señaló que las proyecciones de analistas, agencias y centros de pensamiento indican que el petróleo seguirá presente durante varias décadas, incluso en escenarios de reducción de emisiones.

En su análisis, Téllez destacó que el gas continúa como un insumo clave en múltiples actividades cotidianas y productivas. Mencionó su uso en hogares, transporte, generación de energía eléctrica, producción de alimentos y en diversas industrias.

También planteó la necesidad de fortalecer la capacidad de producción y exportación, así como avanzar en proyectos estratégicos que garanticen el abastecimiento.

El periodista Mauricio Téllez señaló que el petróleo continuará presente durante varias décadas y que el gas resulta clave para múltiples actividades económicas - crédito @Mauriciotellez/X
El periodista Mauricio Téllez señaló que el petróleo continuará presente durante varias décadas y que el gas resulta clave para múltiples actividades económicas - crédito @Mauriciotellez/X

La USO tomó parte de esos argumentos, pero elevó el tono del debate, ya que el sindicato insistió en que las declaraciones del presidente no reflejan la realidad del mercado energético global.

En su mensaje aseguró que el petróleo y el gas mantendrán una participación cercana al 60% en la matriz energética mundial hacia 2050, lo que, a su juicio, contradice la idea de un abandono inminente de estos recursos.

El pronunciamiento también dejó ver la preocupación del sector laboral frente a las implicaciones económicas de una reducción acelerada en la producción de hidrocarburos. Para la organización, el debate no solo involucra variables ambientales, sino que impacta el empleo, las finanzas públicas y la estabilidad de regiones que dependen de esta industria.

Temas Relacionados

USOGustavo PetroVenta de petroleoSuministro de gasColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: en cuánto queda con la nueva decisión del Consejo de Estado y qué viene para los trabajadores

La resolución judicial que sigue vigente exige aplicar los montos actuales en todas las nóminas, mientras se resuelven los litigios sobre el procedimiento oficial de ajuste salarial

Salario mínimo de 2026: en cuánto queda con la nueva decisión del Consejo de Estado y qué viene para los trabajadores

Alias El Menor anunció paro armado en La Guajira tras operativo en el que abatieron a sus hombres de confianza: “Ya somos muertos...”

El criminal grabó un video desde el lugar en el que las autoridades neutralizaron su esquema de seguridad

Alias El Menor anunció paro armado en La Guajira tras operativo en el que abatieron a sus hombres de confianza: “Ya somos muertos...”

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

El exdirector de la entidad afirmó que está comprometido con exponer la verdad ante la justicia, así el Tribunal Superior de Bogotá no apruebe un preacuerdo que suscribió

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: “Si la justicia requiere más, habrá más”

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El estadio Pascual Guerrero esla sede del partido de las cafeteras, que pueden alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

El cuadro tiburón empató 1-1 en su primera salida en el torneo continental y espera dar la sorpresa como visitante ante uno de los clubes más importantes de Paraguay

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Yina Calderón reveló por qué no ha vuelto al panel de ‘La casa de los famosos 6’: “Se me sale de las manos”

Así fue el matrimonio civil de Kika Nieto con el empresario Diego Barajas: “Qué rico una vida a tu lado”

Karol G no pudo presentar su show completo en Coachella: cuál fue la razón y qué canciones le faltaron

Estos son los colombianos destacados entre los nominados a los American Music Awards 2026: Beéle, Kapo, Karol G y Shakira figuran en diversas categorías

Deportes

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. Real Madrid: hora y dónde ver el partido que define una de las llaves de cuartos de final en la Champions League

James Rodríguez entrenó de nuevo en Minnesota, pero con jugadores del segundo equipo: así se pone a punto el colombiano