Gustavo Petro aseguró que red de contratos de Ecopetrol que finaliza próximamente “pertenecía a uribistas”

El jefe de Estado señaló que no habrá prórrogas con los contratos - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro denunció durante el Consejo de Ministros televisado el 13 de abril de 2026 que una red de contratos que finaliza esta semana ha supuestamente beneficiado durante ocho años a expresidentes, sectores vinculados al uribismo y ejecutivos de Ecopetrol.

Según el jefe de Estado, esos fondos se han utilizado para financiar grupos paramilitares responsables de asesinatos de trabajadores y sindicalistas. “¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es que los veinte billones de contratos que existen terminándose en esta semana, señor ministro Minas, que pertenecen desde hace ocho años a expresidentes, a uribistas”, afirmó.

En su intervención, Petro recordó su propio encarcelamiento en Barrancabermeja, Santander, ciudad que fue epicentro de la violencia asociada a la compañía petrolera estatal.

El jefe de Estado afirmó que había en juego más de $20 billones y que los recientes ataques judiciales contra su gobierno buscan incriminarlo sin pruebas a través de la investigación a Ricardo Roa, presidente de la compañía petrolera - crédito Colprensa/Cristian Bayona

“La gota negra se llamaba eso, de funcionarios ejecutivos de Ecopetrol matando los sindicalistas. Yo, yo vi a los de la Armada que hicieron esa pendejada en la cárcel porque me cogieron preso en Barrancabermeja y los vi de frente. A Chacón ¿no fue al que asesinaron? Yo lo conocí y eso, yo estuve entre ellos, yo estuve en las barricadas”, relató el mandatario, aludiendo a un episodio violento que presenció en primera persona y sobre el que volvió a insistir en la responsabilidad ejecutiva.

A la par, el jefe de Estado vinculó además a líderes sindicales que, conforme a su descripción, actualmente actúan como empresarios tercerizadores dentro de Ecopetrol y comparten afinidad ideológica y económica con sectores uribistas y oligarcas.

“Ahora los líderes del sindicato son dueños de empresas de tercerizadores, son tercerizadores del empleado laboral en, en Ecopetrol, piensan como uribistas y como oligarcas, y hacer paros”, afirmó Petro.

Petro develó corrupción dentro de Fecode - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En su análisis, hizo extensivas sus acusaciones a dirigentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el principal gremio magisterial del país, mencionando supuestos sobornos y vínculos con intermediarios privados responsables de desviar fondos destinados a los maestros.

El presidente Petro denunció también que altos ejecutivos de la petrolera cuentan con transferencias bancarias muy superiores a sus ingresos declarados y asoció a varios propietarios de prensa con el esquema de contratos expirantes.

“Todos los altos ejecutivos de Ecopetrol que tienen transferencias a sus cuentas corrientes, muy por encima de lo que ganan, pero muy, que han hecho plata de esos contratos que se van a terminar ahora, y es por eso que hicieron la fiscal y los periodistas, la prensa de ellos, porque varios de los dueños de la prensa son dueños de esos contratos”, dijo el primer mandatario.

Gustavo Petro afirmó que los contratos que expiran favorecieron ejecuciones y corrupción

Petro denfendió aRicardo Roa de acusaciones de corrupción y mal manejo de Ecopetrol -crédito Andrea Puentes/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

El mandatario colombiano aseguró que la red contractual, vigente desde hace ocho años, financió acciones armadas contra sindicalistas y derivó en enriquecimiento ilícito de funcionarios y periodistas. Gustavo Petro dijo que advirtió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre los responsables, sin obtener respuesta judicial.

A propósito, Petro indicó que los recientes ataques judiciales contra su gobierno buscan incriminarlo sin pruebas a través de la investigación a Ricardo Roa. “¿Qué buscan? Ver si a Petro se lo llevan preso con sobretopes que nunca hizo. Y por eso están juzgando a Roa, a ver si eso les da. Y no han podido encontrar ninguna prueba, porque no existe”, expresó.

Sumó a sus denuncias el relato de una supuesta trama de estafa vinculada a bienes de la ya fallecida senadora Piedad Córdoba y aclaró que rechazó propuestas irregulares de financiación desde Venezuela para su campaña presidencial: “No, que va a traer plata de lo de Venezuela para mi campaña. ¿Yo qué soy estúpido? ¿Cómo iba a venderme a un presidente extranjero?”, planteó el jefe de Estado.

Al cierre de su intervención, Petro advirtió sobre el peligro que entraña la concentración de poder y señaló que ese fenómeno, además de corromper personas, termina “matando pueblos, no solo personas”.