Gustavo Bolívar señala coincidencias entre visitas de Uribe a Ecuador y decisiones sobre aranceles a Colombia

Gustavo Bolívar relacionó las visitas de Álvaro Uribe a Ecuador con el incremento de aranceles a productos colombianos - crédito EFE y Colprensa

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se refirió en horas de la noche de este lunes 13 de abril de 2025 a la actual coyuntura comercial entre Colombia y Ecuador, al señalar lo que calificó como “coincidencias” entre visitas del expresidente Álvaro Uribe Vélez a territorio ecuatoriano y decisiones arancelarias adoptadas por ese país.

El pronunciamiento fue publicado a través de su cuenta en la red social X, luego del Consejo de Ministros realizado ese mismo día.

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En su mensaje, Bolívar indicó: “Coincidencias… dos días antes de que el presidente Noboa impusiera aranceles del 50% a Colombia, Álvaro Uribe estuvo en Ecuador. Y un día antes de que los subieran al 100%, Uribe también estuvo en Ecuador”.

La publicación no incluyó pruebas adicionales, pero se dio en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Bolívar plantea coincidencias en fechas entre decisiones del gobierno ecuatoriano y visitas de Uribe a ese país. - crédito @GustavoBolivar/X

Medidas arancelarias de Ecuador y contexto bilateral

El origen del actual diferendo se remonta a decisiones recientes del Gobierno de Daniel Noboa, que incrementó progresivamente la denominada “tasa de seguridad” a productos colombianos, pasando inicialmente al 50% y posteriormente al 100%.

Estas medidas fueron abordadas por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros llevado a cabo este lunes en Ipiales, Nariño, una de las principales zonas de intercambio comercial en la frontera.

En ese espacio, el mandatario afirmó que el cierre de la frontera y el aumento de aranceles afectan el comercio formal y facilitan el contrabando, al restringir el tránsito de mercancías legales.

Declaraciones del presidente Gustavo Petro

Durante su intervención, el presidente Petro señaló que las decisiones adoptadas por Ecuador “producen que los pueblos dejen de comerciar” y advirtió sobre un posible incremento de actividades ilegales en la región.

El jefe de Estado indicó que estas medidas podrían generar un aumento del contrabando a través de rutas no autorizadas, particularmente en zonas de difícil control como la selva amazónica, lo que impactaría tanto la economía formal como la seguridad en la frontera.

Asimismo, el mandatario manifestó que ha intentado establecer comunicación directa con su homólogo ecuatoriano sin resultados hasta la fecha.

Las recientes declaraciones del mandatario colombiano apuntan a un aumento del contrabando y a afectaciones económicas en la frontera debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa en materia comercial y de seguridad - crédito @infopresidencia / X

Respuesta del Gobierno de Ecuador

Por su parte, el presidente Daniel Noboa defendió públicamente la política arancelaria, argumentando que la “tasa de seguridad” responde a necesidades internas relacionadas con el control del orden público y la economía.

En declaraciones a medios ecuatorianos, Noboa afirmó que su Gobierno ha priorizado la seguridad y que las medidas adoptadas han tenido efectos en la reducción de ciertos indicadores de violencia.

Además, señaló que la relación bilateral podría revisarse en el futuro, dependiendo de las condiciones en materia de cooperación y control fronterizo.

Pronunciamiento previo de Álvaro Uribe

Días antes, el viernes 11 de abril de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se había referido a la situación a través de redes sociales, alertando sobre el impacto económico de las medidas ecuatorianas.

En su mensaje, indicó que el comercio entre Colombia y Ecuador alcanza aproximadamente los 2.000 millones de dólares anuales, y advirtió que la coyuntura podría afectar el empleo y la actividad empresarial en regiones como Ipiales y Cali.

Uribe también hizo referencia a posibles efectos en materia de orden público en la zona fronteriza.

Pronunciamiento del 11 de abril de 2025 de Álvaro Uribe Vélez sobre el impacto económico de las medidas ecuatorianas. - crédito @AlvaroUribeVel/X

Escalada de tensiones diplomáticas

El incremento de los aranceles y las declaraciones de ambos gobiernos han derivado en una tensión diplomática sostenida, que incluye el llamado a consultas de embajadores y la suspensión de algunos canales de diálogo técnico.

El Gobierno colombiano ha planteado la necesidad de restablecer los mecanismos de comunicación bilateral, mientras que Ecuador ha condicionado cualquier avance a cambios en la cooperación en seguridad.