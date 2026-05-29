Sebastián Reyes y Juan Daniel Oviedo, la historia de la que podría ser la primera pareja homosexual en vivir en la casa vicepresidencial

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes no comparten ideales políticos, pero llevan 15 años como pareja - crédito Visuales IA

En las elecciones presidenciales de Colombia no solo se definirá quién asumirá la Presidencia, sino también el peso político e institucional de las fórmulas vicepresidenciales y el alcance de su gestión en el próximo gobierno.

En ese escenario, uno de los nombres más mencionados es Juan Daniel Oviedo, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y segundo en la consulta que ganó Paloma Valencia en los comicios del 26 de abril.

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A pesar de las diferencias que ha reconocido tener con la candidata del Centro Democrático, Oviedo ha afirmado que son parte de lo que busca como país con una sociedad que pueda pensar diferente, pero trabajar en conjunto. Esto también lo replica en su hogar, puesto que Sebastián Reyes, con el que sostiene una relación de 15 años, ha reconocido abiertamente su afinidad por el Gobierno nacional y figuras del Pacto Histórico.

Cuando era candidato a la Alcaldía de Bogotá, Oviedo y Reyes fueron noticia luego de que se confirmó que habían asistido a una cena con Gustavo Bolívar, en ese momento también aspirante a liderar el distrito, lo que generó rumores sobre una posible adhesión de Oviedo a la campaña de la figura del Pacto Histórico.

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En realidad, Oviedo confesó que Reyes quería conocer a Bolívar y por ello concretaron el encuentro que no representó ningún tipo de cambio en la campaña que tenía como lema: “Con toda por Bogotá”

Reyes es seguidor de los ideales políticos del Gobierno nacional - crédito @jdoviedoar-altarboyzx/Instagram - @GustavoBolivar/X

¿Quién es Sebastián Reyes, la pareja de Juan Daniel Oviedo?

Sebastián Reyes ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida personal, aunque su vínculo con Oviedo ha despertado interés en redes sociales y círculos cercanos al activista y académico.

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Reyes es diseñador de modas en Bogotá y se ha consolidado como referente en la moda alternativa y la inclusión social. Desde 2011 mantiene una relación estable con Juan Daniel Oviedo y su proyecto más destacado es Olimpo Lab, un laboratorio creativo en el barrio Santa Fe dedicado a la formación y empleabilidad de mujeres trans y personas vulnerables a través de la moda. También es el fundador de Crema Slow Fashion, en la que muestra un enfoque en la confección colaborativa y el diseño independiente.

Podría ser la primera pareja homosexual en vivir en La Casa Privada

Oviedo es pareja de Reyes desde 2011 - crédito Colprensa/Infobae

La pareja bogotana sufrió una crisis que, según Juan Daniel Oviedo, se registró luego de que el exdirector del Dane aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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“En casa todo bien. No conozco una pareja en Colombia que no pelee y se reconcilie“, fue parte de la publicación con la que Oviedo terminó los rumores sobre una posible separación con Sebastián Reyes, con el que podría protagonizar un hecho histórico para el país.

A pesar de los avances de la sociedad colombiana, este país sigue teniendo, en algunos sectores, ideologías machistas y homofóbicas, lo que se confirma al observar las cifras más recientes sobre violencia contra la comunidad Lgtbi+. La cifra de asesinatos oscila entre 145 y 164 casos por año, lo que significa que una persona diversa es asesinada cada 55 horas.

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Sebastián Reyes y Juan Daniel Oviedo tuvieron una crisis en su relación luego de que se confirmó que el bogotano es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito @altarboyzx/Instagram

Sería un hito que, en caso de que Paloma Valencia sea la nueva presidenta de Colombia, la primera mujer en llegar al poder de este país, Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes serían la primera pareja homosexual en vivir en La Casa Privada, residencia vicepresidencial ubicada a una calle de la Casa de Nariño.

La residencia oficial de la vicepresidencia está en el barrio La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá. Fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona y destaca por la integración de dos casas republicanas, patios y una galería amplia que ofrece vistas a los cerros orientales. El acceso principal es por la carrera octava, cruzando una escalera de agua distribuida en varios niveles.

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El complejo está organizado en torno a un gran patio central, rodeado por una galería. La decoración utiliza cerámica tanto en el interior como en el exterior. Este inmueble, conocido también como La Casa Privada, replica la Casa de Huéspedes de Cartagena y fue adquirido por el Banco Central Hipotecario en 1993, para luego ser comprado por el gobierno de César Gaviria. En 1999, Andrés Pastrana la destinó como la residencia de los vicepresidentes; el primer huésped fue Gustavo Bell.