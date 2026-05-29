Creciente presencia de osos de anteojos cerca de viviendas preocupa a autoridades ambientales en Santander

La presencia creciente de osos de anteojos en municipios de Santander alerta sobre el estado crítico de su hábitat natural - crédito Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá

La presencia de osos de anteojos en distintos municipios de Santander encendió las alertas de las autoridades ambientales, que ven en estos avistamientos una señal de los cambios que enfrenta el hábitat de esta especie amenazada. En los últimos meses, los reportes sobre ejemplares cada vez más cerca de zonas habitadas aumentaron, un fenómeno que preocupa tanto a las comunidades rurales como a los expertos en conservación.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la vereda San Silvestre, en el municipio de Santa Bárbara, donde habitantes del sector observaron a una familia de osos de anteojos desplazándose por la zona. De acuerdo con testimonios de los campesinos, uno de los animales incluso ingresó a predios destinados a actividades agrícolas y ganaderas, generando inquietud entre los residentes.

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El avance de las actividades humanas sobre los ecosistemas naturales reduce el espacio disponible para el oso de anteojos en Santander - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

La situación motivó la intervención de entidades ambientales y administraciones locales, especialmente porque se trata de una especie catalogada en peligro de extinción. Aunque estos animales suelen evitar el contacto con las personas, su aparición en áreas donde existe una fuerte presencia humana llevó a las autoridades a analizar qué factores están impulsando estos desplazamientos.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría Ambiental de Santander, los registros de osos de anteojos no se limitan a Santa Bárbara. Durante los últimos meses también se reportaron avistamientos en municipios como Chima, Galán, El Hato, Zapatoca, Coromoro, Guacamayo, Contratación y San Andrés.

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La creciente frecuencia de estos encuentros generó preocupación entre las comunidades campesinas. Algunos habitantes temen por la seguridad de sus familias y por posibles afectaciones a sus animales de producción. Sin embargo, desde la autoridad ambiental insisten en que el problema de fondo está relacionado con la transformación de los ecosistemas que históricamente sirvieron de refugio para esta especie.

El secretario ambiental de Santander, Miguel Ángel Castañeda, explicó en El Espectador que el avance de las actividades humanas sobre áreas naturales está reduciendo los espacios disponibles para los osos y obligándolos a buscar nuevas rutas y fuentes de alimento. “No hay un censo que nos diga cuántos hay, pero sí sabemos que son varios. Ellos están buscando su expansión. Le pedimos a la gente que solo los vea y a los campesinos que los protejan”, añadió el funcionario.

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La Secretaría Ambiental destaca que la pérdida y fragmentación del hábitat impulsa los desplazamientos de osos de anteojos hacia zonas pobladas - crédito Andina

Según explicó Castañeda, el oso de anteojos suele habitar ecosistemas ubicados por encima de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Por esa razón, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los ejemplares observados en Santa Bárbara hayan descendido desde zonas altas como el Páramo de Berlín en busca de alimento o de nuevos espacios para movilizarse.

La preocupación de los expertos radica en que este comportamiento no es habitual. Organizaciones ambientales y autoridades departamentales coinciden en que la cercanía de los osos a centros poblados puede interpretarse como una consecuencia de la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, un fenómeno que reduce las áreas disponibles para la fauna silvestre y aumenta las probabilidades de interacción con las personas.

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Ante el reciente avistamiento en Santa Bárbara, el alcalde del municipio, Elkin Ortega, informó que ya estableció contacto con la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) con el fin de coordinar acciones de seguimiento y evaluar la situación en terreno.

Como parte de la respuesta institucional, se acordó el desplazamiento de una comisión técnica de la CAS al municipio. El equipo especializado tiene previsto llegar el lunes 1 de junio y permanecer hasta el miércoles 3 de junio realizando inspecciones en la zona donde fueron observados los animales.

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Se intensifican las labores de conservación, restauración ecológica y monitoreo con cámaras trampa en Santander para proteger al oso de anteojos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante estas jornadas se analizarán las condiciones ambientales del sector, las características del entorno que están utilizando los osos y los patrones de comportamiento que puedan ayudar a entender las razones de su presencia en áreas cercanas a actividades humanas.

Las autoridades también reiteraron la importancia de actuar con prudencia frente a nuevos encuentros con esta especie. Debido a su condición de vulnerabilidad, cualquier avistamiento debe ser reportado a los organismos ambientales para facilitar el monitoreo y la protección de los ejemplares. “El llamado a los campesinos es a protegerlos. Son animales muy tímidos frente a la presencia humana y normalmente regresan a su entorno natural”, mencionó el secretario.

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Mientras avanzan las verificaciones en Santa Bárbara y otros municipios del departamento, continúan las labores de conservación enfocadas en la protección del oso de anteojos. Entre las acciones que se desarrollan actualmente se encuentran los monitoreos mediante cámaras trampa, así como jornadas de restauración ecológica y reforestación en zonas consideradas estratégicas para la supervivencia de una de las especies más emblemáticas de los Andes colombianos.