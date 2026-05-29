Colombia

Superintendencia de Salud impuso medida cautelar a Cafam tras detectar más de un millón de medicamentos represados: esto exigió

La entidad ordenó un plan obligatorio de normalización con metas mensuales de cumplimiento y priorización para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores

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Droguerías Cafam-Colombia
La medida tiene el objetivo de superar las fallas evidenciadas durante los procesos de inspección y seguimiento realizados en diferentes puntos de atención - crédito Cafam

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la imposición de una medida cautelar contra Cafam, en su calidad de gestor farmacéutico, luego de identificar fallas persistentes en la entrega de medicamentos a usuarios en distintas regiones del país.

La decisión fue adoptada tras visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico adelantadas por la entidad de vigilancia y control.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, las verificaciones realizadas permitieron establecer la existencia de 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional, cifra reportada por el mismo gestor farmacéutico. Según la entidad, esta situación está afectando la continuidad de tratamientos médicos y comprometiendo el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos formulados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medida establece el cierre total de los pendientes dentro del plazo fijado por la autoridad sanitaria - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Supersalud indicó que la medida cautelar busca obligar a la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, con el objetivo de superar las fallas evidenciadas durante los procesos de inspección y seguimiento realizados en diferentes puntos de atención.

“La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a Cafam, en su calidad de gestor farmacéutico, luego de identificar fallas persistentes en la entrega de medicamentos que están afectando la continuidad de los tratamientos y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en el país”, señaló la entidad en el comunicado divulgado este 29 de mayo de 2026.

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Plan obligatorio para reducir los pendientes

La Supersalud ordenó correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento - crédito @Supersalud/X
La Supersalud ordenó correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento - crédito @Supersalud/X

Dentro de las órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra la ejecución de un plan obligatorio de normalización para disminuir progresivamente el número de medicamentos pendientes de entrega. La entidad estableció metas mínimas de cumplimiento que deberán ser ejecutadas en plazos específicos.

Según informó la Supersalud, el plan exige alcanzar un cierre del 30% de los pendientes durante el primer mes de implementación, un 60% en el segundo mes y posteriormente lograr el cierre total dentro del plazo definido por la autoridad sanitaria.

La entidad señaló que este proceso deberá desarrollarse de manera progresiva y bajo seguimiento de la autoridad sanitaria, con el propósito de avanzar en la reducción de los pendientes identificados durante las jornadas de inspección y auditoría realizadas al gestor farmacéutico.

Además, la medida ordena priorizar la entrega de medicamentos dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo, menores de edad y adultos mayores, grupos identificados por la entidad como poblaciones con mayor riesgo frente a las demoras en la dispensación de tratamientos.

La Supersalud precisó que las medidas deberán incluir acciones correctivas relacionadas con procesos administrativos y operativos, así como estrategias logísticas y de abastecimiento que permitan restablecer la continuidad en la entrega de medicamentos pendientes a los usuarios y pacientes afectados.

Seguimiento y vigilancia de la Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
La entidad anunció seguimiento estricto al cumplimiento de las órdenes impartidas a Cafam - crédito Supersalud

La entidad de control informó que continuará realizando seguimiento estricto al cumplimiento de las órdenes impartidas al gestor farmacéutico Cafam para verificar la ejecución de las medidas correctivas y el avance en la reducción de los pendientes reportados.

La Supersalud señaló que las acciones de inspección y auditoría adelantadas permitieron identificar las inconsistencias y cuantificar el volumen de órdenes pendientes en diferentes regiones del país, situación que derivó en la imposición de la medida cautelar.

En el comunicado, la entidad reiteró que el objetivo de las órdenes es garantizar el acceso oportuno a medicamentos y proteger la continuidad de los tratamientos formulados a los usuarios del sistema de salud. “La Superintendencia Nacional de Salud continuará realizando seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes, reafirmando su compromiso con la protección del derecho fundamental a la salud y con el acceso oportuno de los usuarios a sus tratamientos”, concluyó la entidad.

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