Colombia

Gobierno Trump se pronunció por amenazas de muerte contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Amenazan la estabilidad de nuestra región”

Un portavoz oficial del Departamento de Estado instó a garantizar la protección de quienes compiten en los comicios, mientras recordó la importancia de mantener la estabilidad democrática ante el aumento de la violencia política en Colombia

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El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
Estados Unidos expresó preocupación ante amenazas recientes contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en Colombia - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Los recientes mensajes intimidatorios contras los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella despertó la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, después de que el país ya viviera el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en 2025.

Según informó un portavoz oficial del Departamento de Estado en diálogo con El Tiempo, la administración Trump considera que los reportes de intimidaciones y violencia política son un recordatorio de los “días oscuros” en Colombia, cuando la violencia política marcaba el ritmo de la vida pública.

“La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”, señaló el funcionario estadounidense en diálogo con el diario nacional

Desde Washington condenaron cualquier acto de intimidación dirigido a candidatos y señaló que grupos armados ilegales y organizaciones narcoterroristas atentan contra la estabilidad de la región.

El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X
El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X

Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos (...) tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundentede los días oscuros de violencia política en Colombia”, indicó la administración Trump.

En respuesta a los recientes incidentes, el Departamento de Estado instó a las autoridades colombianas a realizar investigaciones exhaustivas y rápidas sobre las amenazas.

El portavoz recalcó que esperan “una actuación rápida y decisiva” por parte del gobierno colombiano para esclarecer estos hechos y proteger la integridad de los aspirantes. “Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen demanera rápida y decisiva”, señaló el funcionario.

En su mensaje, la administración también culpó a los grupos armados que residen en Colombia de mantener un régimen de violencia en el territorio nacional, lo que estaría propiciando las amenazas contra los aspirantes a la Casa de Nariño.

“los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, comentó a El Tiempo.

Colombia refuerza las medidas de seguridad de la candidata Paloma Valencia tras recibir amenazas - crédito Europa Press
Colombia refuerza las medidas de seguridad de la candidata Paloma Valencia tras recibir amenazas - crédito Europa Press

Compromiso de Estados Unidos con la seguridad electoral en Colombia

El Gobierno estadounidense también hizo un llamado para que se refuercen las medidas de seguridad que amparan a los candidatos, cuando restan apenas unas semanas para llevar a cabo la primera vuelta presidencial.

“Instamos al gobierno a mantener medidas de protección sólidas para que todos los candidatos puedan hacer campaña libre y de forma segura en todo el país”, sostuvo el portavoz, remarcando la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la contienda electoral.

La situación de riesgo para los candidatos presidenciales ha sido denunciada públicamente tanto por Paloma Valencia como por Abelardo de la Espriella. En el caso de Valencia, la senadora del Centro Democrático solicitó un refuerzo de su esquema de protección tras recibir mensajes intimidatorios que, según ella, estarían vinculados con su posición política en materia de seguridad.

Por su parte, De la Espriella, abogado y candidato, reportó haber sido blanco de advertencias hostiles en un contexto de alta polarización política y presencia de organizaciones criminales en varias regiones.

Políticos aliados y candidatos presidenciales demandan al Gobierno nacional garantías y mayor seguridad para los candidatos de oposición - crédito X
Políticos aliados y candidatos presidenciales demandan al Gobierno nacional garantías y mayor seguridad para los candidatos de oposición - crédito X

El aspirante ha pedido garantías plenas a las autoridades para poder desarrollar su campaña, postura que coincide con las preocupaciones de otros sectores que advierten sobre el deterioro de la seguridad en el proceso electoral.

Estados Unidos ratificó su acompañamiento a Colombia para asegurar que las próximas elecciones se desarrollen en un entorno transparente y seguro. De acuerdo con el Departamento de Estado, Washington mantiene una colaboración estrecha con las autoridades colombianas para fortalecer la seguridad y apoyar la integridad del proceso democrático.

“Estamos trabajando de cerca con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la seguridad y garantizar que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”, comentó el funcionario estadounidense a El Tiempo.

La reacción estadounidense llega en un momento de creciente tensión, cuando las amenazas y el asesinato de figuras políticas han generado un ambiente de incertidumbre y preocupación en Colombia. Las medidas anunciadas buscan evitar que la violencia interfiera en el ejercicio democrático y garantizar que todos los candidatos puedan participar sin temor a represalias.

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