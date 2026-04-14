Gobierno Petro anunció acciones para revisar incrementos en el avalúo catastral: el paro continúa

Sectores de todo el país reclaman al Gobierno Petro y al director del IGAC, Gustavo Marulanda, por soluciones reales - crédito Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Igac - Siete TV/Facebook

La Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) formalizó la incorporación de un mecanismo excepcional para la actualización masiva de valores catastrales rezagados en las zonas rurales de Colombia. Este ajuste, de aplicación única y automática, modifica simultáneamente los avalúos de todos los predios incluidos en zonas geoeconómicas rurales de cada municipio, con el objetivo de corregir distorsiones económicas e inequidades tributarias dentro del sistema catastral.

La medida se sostiene en la Resolución 1912 de 2024, que dispone los lineamientos técnicos orientados a reducir el rezago en los avalúos. El artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 otorga al Igac la facultad para implementar, por una sola vez, una actualización automática que abarca los valores de todos los inmuebles rurales del país.

Esta decisión responde a los parámetros definidos en la normativa catastral vigente y al desarrollo de modelos metodológicos específicos construidos por el Igac. En contexto, el artículo 42 de la Ley 2294 y la Resolución 1912 de 2024 establecen que esta actualización excepcional no se incorpora a los procesos ordinarios de formación, actualización, conservación o difusión catastral, sino que opera como un mecanismo especial y único.

Gobierno Petro implementará las primeras acciones para ajustar el incremento del avalúo catastral - crédito Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC / Facebook

El ajuste automático de los valores catastrales reviste carácter general, simultáneo y se aplica exclusivamente sobre la totalidad de los predios agrupados en las zonas homogéneas geoeconómicas rurales de cada municipio, precisó la autoridad catastral.

“La gestión catastral es un servicio público prestado directamente por el Estado, que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito, para contribuir a la prestación eficiente de servicios y trámites de información catastral a la ciudadanía y a la administración del territorio”, establece la Resolución, citando el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, modificado por la nueva ley de 2023.

El Igac aplicará una actualización masiva y de única vez en las zonas rurales

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi aplicará el ajuste automático sobre la totalidad de los predios agrupados en las zonas homogéneas geoeconómicas rurales de cada municipio - crédito IGAC

La autoridad nacional explicó que “la actualización masiva de valores rezagados [...] se caracteriza por una aplicación única, general y simultánea sobre la totalidad de los predios comprendidos en las zonas homogéneas geoeconómicas rurales de un municipio”, según consta en el texto de la resolución.

Esta herramienta busca corregir la distorsión de la realidad económica de los inmuebles, eliminar inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación territorial, prioridades contenidas en el artículo 49 de la Ley 2294. Dicho artículo instruye expresamente que “el IGAC adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país”.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi se mantiene como máxima autoridad nacional en materia catastral, con facultad para habilitar a entes territoriales y esquemas asociativos que cumplan condiciones de idoneidad como prestadores del servicio.

La nueva actualización masiva y automática, añade el IGAC, se aplicará una vez promulgada la resolución, siguiendo los lineamientos y metodologías establecidos en el marco legal y administrativo vigente.

Gustavo Petro habló sobre el paro que estalló por el aumento del avalúo catastral

El mandatario afirmó que se mantiene el aumento del avalúo catastral y lanzó una aguda crítica al uribismo - crédito @petrogustavo/x

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que la actualización seguirá en marcha y atribuyó la responsabilidad de las tasas del impuesto predial directamente a los gobiernos municipales, exhortándolos a proteger a las comunidades más vulnerables mediante acuerdos que alivien la carga tributaria sobre la población campesina y trabajadora.

Petro también enfatizó que la medida responde tanto a obligaciones legales como al cumplimiento del acuerdo de paz, en un momento marcado por tensiones internas y externas, donde, en palabras del mandatario, “la prioridad, en tiempos de guerra en Irán y Medio Oriente, es la comida en Colombia”.

La decisión de mantener el ajuste catastral genera controversia local, mientras Petro señaló que la Nación no detenta la potestad sobre la tarifa predial concreta que soportan los pobladores. A este respecto, el jefe de Estado explicitó en su cuenta de X: “El aumento de los avalúos es para ponernos al día, como ordena la ley y el acuerdo de paz; el objetivo del Gobierno es que los ricos paguen impuestos (sic)”.

A la par, dijo que “la situación del impuesto la determinan los alcaldes y concejos municipales; ellos ponen la tasa. Lo único que tienen que hacer es que, en un nuevo acuerdo, bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, afirmó Petro.

La demanda social impulsada por el temor a mayores cargas tributarias ya derivó en manifestaciones y bloqueos en múltiples localidades, especialmente en Cartagena, con el presidente fijando hasta hoy el plazo para que los alcaldes presenten fórmulas de solución.