Corte Suprema confirmó cuatro indagaciones contra la senadora Isabel Zuleta: incluyen denuncia de exministra e irregularidades en cárcel de Itagüí

Uno de los procesos más recientes está relacionado con presuntas irregularidades en la cárcel de Itagüí, que involucrarían a jefes de estructuras criminales en diálogos de paz - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, confirmó que actualmente cursan cuatro indagaciones previas en contra de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, relacionadas con diferentes hechos, entre ellos denuncias por presuntas irregularidades en centros penitenciarios y señalamientos de presiones a funcionarios públicos.

Según indicó, el proceso más reciente está vinculado a lo ocurrido en la cárcel de Itagüí, en medio de los diálogos exploratorios de paz.

Durante un foro realizado por la Contraloría en Bogotá, el magistrado se refirió al estado de los procesos que adelanta la Sala de Instrucción. “Por información que tengo de la Sala de Instrucción, la senadora Zuleta tiene cuatro indagaciones previas y están en ese estado. Son indagaciones previas de las que habrá que esperar los resultados”, afirmó Lenis.

La Corte Suprema evalúa las pruebas y denuncias recopiladas para definir si procede la apertura de investigaciones formales, conforme a los procedimientos del sistema penal colombiano - crédito Colprensa

De acuerdo con lo señalado, estas actuaciones corresponden a una fase inicial dentro del procedimiento judicial, en la cual se recopila información para determinar si existen elementos suficientes que permitan abrir una investigación formal. En ese sentido, el magistrado precisó que, por ahora, no hay una vinculación penal directa contra la congresista.

El presidente de la Corte detalló algunos de los hechos que motivaron las indagaciones. “Corresponde recordar a ustedes: hay un incidente en la cárcel La Picota con un arma de Pipe Tuluá, hay unas denuncias que puso la exministra de Justicia (Ángela María Buitrago, tengo entendido), también el tema de las tarimas en Medellín y el reciente asunto de la cárcel de Itagüí”, señaló.

Denuncias de la exministra Ángela María Buitrago

Entre los casos figura la denuncia de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien señaló presuntas amenazas, presiones y constreñimientos durante la política de “paz total” - crédito Ministerio de Justicia/Prensa Senado

En una entrevista concedida a La FM, la exministra expuso señalamientos relacionados con presiones recibidas en el contexto de la política de “Paz Total”. “La presión y la permanente crítica con incluso amenazas muy fuertes de las personas que participaban en las mesas de negociación, en particular de una senadora”, afirmó.

Buitrago también hizo referencia al uso de mecanismos de comunicación directa para ejercer dichas presiones. “Yo soy testigo porque me han llegado esos WhatsApp a mí directamente en donde me amenazaba de que yo iba a ser responsable de la ruptura del proceso de paz”, sostuvo.

En la misma entrevista, la exfuncionaria señaló que estos hechos podrían constituir un uso indebido del poder. “Si hay una persona que ostenta el poder y utiliza el poder para hacer esta clase de cosas, también hay que ver cómo genera amenazas, constreñimientos y obviamente llamadas”, indicó.

Como parte de las evidencias conocidas públicamente, Noticias RCN divulgó mensajes atribuidos a la senadora Zuleta en los que cuestiona actuaciones en la cárcel de Itagüí. En uno de ellos se lee: “Buen día, ministra. Este fue el pronunciamiento del señor presidente ayer. Hoy me dicen que hay un súper operativo en la cárcel que él menciona. ¿Le parece eso usted coherente?”.

En otro mensaje, también citado, la congresista expresó: “Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín. Un operativo en rechazo al espacio de diálogo jurídico se lo digo con todo respeto”.

“Así actúan quienes usan su cargo como trampolín”: la respuesta de Isabel Zuleta

Isabel Zuleta respondió que Ángela María Buitrago actuó con “deslealtad” y cuestionó que, tras salir del cargo, critique el proceso de paz que representó - crédito @ISAZULETA/X

Frente a los señalamientos, la senadora Isabel Zuleta respondió a través de sus redes sociales, donde cuestionó las declaraciones de la exministra. “Ángela María Buitrago no solo evidenció su incapacidad como ministra en la interlocución con quienes coordinamos procesos de paz, sino que hoy deja ver algo aún más grave, su deslealtad”, escribió.

En el mismo pronunciamiento, agregó: “Salir del cargo para atacar en medios el mismo proceso que representó demuestra que nunca le importó realmente la paz”.

Y concluyó su mensaje señalando: “Lo suyo no es una postura ética ni técnica, es oportunismo político barato y ruin. Hoy busca micrófonos para golpear electoralmente al proyecto que la llevó al Gobierno. Así actúan quienes usan los cargos como trampolín, no como compromiso con el país”.

Las indagaciones mencionadas por la Corte Suprema continúan en fase preliminar. De acuerdo con lo mencionado por el magistrado Lenis, los resultados de estas indagaciones dependerán del análisis que realice la Sala de Instrucción sobre los hechos y las pruebas recopiladas en cada uno de los casos.