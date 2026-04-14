Colombia

Conductor en Bogotá se colgó de su vehículo para evitar que fuera robado: delincuentes terminaron chocando contra una vivienda

Tras el impacto, los señalados ladrones abandonaron el carro y huyeron del lugar. El hurto fue frustrado, pero el propietario resultó lesionado y tuvo que recibir atención médica

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Conductor se colgó de su vehículo en un intento de robo: lograron recuperarlo luego de que delincuentes chocaran contra una casa - crédito captura de pantalla Citytv
Conductor se colgó de su vehículo en un intento de robo: lograron recuperarlo luego de que delincuentes chocaran contra una casa - crédito captura de pantalla Citytv

Un intento de robo de vehículo en la localidad de Engativá, en horas de la noche del 13 de abril de 2026, en el barrio Bosque Popular de Bogotá, terminó con el propietario lesionado y daños materiales, luego de que el delincuente al volante emprendiera una peligrosa huida por las calles.

Según el teniente Julián García Escobar, el conductor del auto implicado “se abalanza sobre el vehículo con el fin de evitar el hurto del mismo y es arrastrado unos metros más adelante, donde este vehículo, bajo maniobras peligrosas, colisiona contra una vivienda”, relato el oficial a Citytv.

La ruta que tomó el delincuente estuvo marcada por el caos en la vía. De acuerdo con la información suministrada, “los criminales arrancaron a toda velocidad con la intención de desprender al dueño del automotor, realizando maniobras peligrosas durante el recorrido, subiéndose a andenes, tumbando señales de tránsito y llevándose varios obstáculos a su paso, como bolardos”.

Esta secuencia provocó que se vivieran momentos de mucha tensión para los testigos y vecinos, ya que las acciones pusieron en riesgo tanto a peatones como a quienes circulaban en el sector.

Un intento de robo de vehículo en la localidad de Engativá, en horas de la noche del 13 de abril de 2026, en el barrio Bosque Popular de Bogotá, terminó con el propietario lesionado y daños materiales, luego de que el delincuente al volante emprendiera una peligrosa huida por las calles - crédito captura de pantalla Citytv
Un intento de robo de vehículo en la localidad de Engativá, en horas de la noche del 13 de abril de 2026, en el barrio Bosque Popular de Bogotá, terminó con el propietario lesionado y daños materiales, luego de que el delincuente al volante emprendiera una peligrosa huida por las calles - crédito captura de pantalla Citytv

Después del impacto contra una vivienda, las autoridades llegaron al lugar. El teniente García Escobar explicó que “llega la zona de atención del respectivo CAI con apoyo de bomberos, toda vez que el vehículo al momento de colisionar contra una vivienda genera unos daños colaterales”.

En paralelo, la Policía judicial e inteligencia ya están recopilando pruebas: “Se están verificando cámaras en el sector con el fin de dar con el paradero de estos delincuentes y ponerlos a buen recaudo de las autoridades competentes”, declaró el oficial.

La persecución terminó en el barrio La Cabaña, donde el desenlace permitió la recuperación del vehículo y frustró el robo, aunque no evitó heridas para el propietario. Tras el impacto, abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. El hurto fue frustrado, pero el propietario resultó lesionado tras colgarse del vehículo y tuvo que recibir atención médica.

Ladrones se llevaron una camioneta con una niña de 7 años a bordo en Bogotá

Un grupo de sujetos robó un vehículo mientras una menor descansaba en su interior, lo que motivó acciones coordinadas entre vecinos y la institución policial para dar con el paradero de la niña y el auto sustraído

El hallazgo de una niña de siete años ilesa tras el robo de una camioneta en Monterrey, Suba, desató una ola de alivio en la comunidad, luego de varias horas de incertidumbre. El incidente ocurrió cuando tres hombres sustrajeron el vehículo sin percatarse de que la menor dormía en el asiento trasero, según los registros de las cámaras de seguridad.

La noche del lunes 6 de abril, la localidad de Suba fue escenario de una movilización urgente de la policía y los vecinos. La familia de la menor notó la ausencia de la niña y la desaparición de la camioneta, lo que generó una reacción inmediata: notificaron a las autoridades e informaron detalles clave como las placas del vehículo y la vestimenta de la pequeña.

El video captado por cámaras cercanas muestra cómo un automóvil blanco se detuvo frente a una vivienda. De él descendieron tres personas que, en cuestión de segundos, abrieron la camioneta estacionada y huyeron a toda velocidad, mientras la niña permanecía dormida en el interior. Las imágenes también recogen la angustia de los familiares que salieron tras los delincuentes sin poder alcanzar el vehículo.

Las fuerzas de seguridad activaron de inmediato los protocolos diseñados para casos de desaparición de menores. La madre de la niña proporcionó a la policía una descripción precisa de su hija y del vehículo, lo que permitió agilizar el operativo de búsqueda en la zona y alrededores.

La menor fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán y entregada a sus padres sana y salva tras un operativo policial. - crédito @PoliciaBogota/X
La menor fue localizada en el barrio Nicolás de Federmán y entregada a sus padres sana y salva tras un operativo policial. - crédito @PoliciaBogota/X

Los hechos generaron un fuerte impacto en Monterrey, donde la comunidad compartió el registro del robo y la alerta por redes sociales, amplificando la presión social y la cobertura mediática. La intervención policial fue apoyada por la colaboración de los vecinos y la familia, quienes aportaron información relevante para orientar la investigación.

Durante la emergencia, la madre recalcó ante los medios que la prioridad absoluta era localizar a su hija. La pérdida temporal de la menor, como resultado del robo de vehículo, puso de manifiesto la vulnerabilidad de los niños en situaciones de delincuencia urbana y la importancia de la reacción coordinada entre ciudadanos y autoridades.

El suceso, ampliamente difundido en plataformas digitales, expuso la rapidez con la que puede desarrollarse un hecho delictivo y la necesidad de respuestas inmediatas ante el riesgo para menores. La movilización de efectivos y la participación ciudadana resultaron determinantes para la pronta resolución del caso.

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