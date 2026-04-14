Colombia

Álvaro Uribe respondió señalamientos de Gustavo Bolívar, quien lo relacionó con decisión de Ecuador de incrementar los aranceles: “Mi agenda es pública”

En su cuenta oficial de X, el exmandatario colombiano calificó al exdirector del Departamento de Prosperidad Social como “estafador” y “chismoso”

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Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar - crédito Sergio Acero/Colprensa
Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar - crédito Sergio Acero/REUTERS/Colprensa

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar calificó como “coincidencias” las visitas del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Ecuador y las recientes decisiones arancelarias adoptadas por el Gobierno ecuatoriano contra Colombia.

Por este motivo, el exmandatario colombiano (2002-2010) se pronunció en su cuenta oficial de X, donde calificó a Gustavo Bolívar como “estafador” y “chismoso”. También cuestionó al presidente Gustavo Petro en la misma publicación.

“Ecuador El Pte Petro además de mentiroso es chismoso como Gustavo Bolívar que también es estafador (sic)”, afirmó Uribe Vélez.

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez on the day Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Colombia's former president Alvaro Uribe Velez on the day Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Según el líder natural del Centro Democrático, la frontera con Ecuador se encuentra “en poder del narcoterrorismo” de las Farc, que, de acuerdo con Uribe Vélez, “obligan a votar” por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Uribe Vélez indicó que el aumento de aranceles por parte de Ecuador a Colombia es por falta de seguridad, catalogando lo sucedido como un “daño enorme”,

“La frontera con Ecuador está en poder del narcoterrorismo de Farc, obligan a votar a Cepeda. Ecuador alega la falta de seguridad en Colombia y subió los aranceles. El daño es enorme, desempleo de exportadores colombianos, hambre en Ipiales (sic)”, afirmó Uribe Vélez.

El expresidente colombiano rechazó las declaraciones de Gustavo Bolívar y afirmó que no realiza viajes clandestinos, no interfiere en las relaciones diplomáticas con otros países y que su agenda es pública.

"No viajo clandestino, no interfiero las relaciones exteriores, mi agenda es pública (sic)“, indicó el exmandatario colombiano.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe indicó que el aumento de aranceles por parte de Ecuador a Colombia es por falta de seguridad, catalogando lo sucedido como un “daño enorme” - crédito @AlvaroUribeVel/X

¿Qué dijo Gustavo Bolívar?

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar publicó un mensaje en la red social X la noche del lunes 13 de abril de 2025, refiriéndose a la situación comercial entre Colombia y Ecuador. Bolívar sugirió la existencia de “coincidencias” en las visitas del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Ecuador y las recientes decisiones arancelarias de ese país.

El mensaje fue divulgado después del Consejo de Ministros realizado ese mismo día. En la publicación, Bolívar escribió: “Coincidencias… dos días antes de que el presidente Noboa impusiera aranceles del 50% a Colombia, Álvaro Uribe estuvo en Ecuador. Y un día antes de que los subieran al 100%, Uribe también estuvo en Ecuador (sic)”.

Aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, el comentario surgió en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países. Las fricciones tienen como antecedente las medidas tomadas por el Gobierno de Daniel Noboa, que incrementó de manera escalonada la denominada “tasa de seguridad” aplicada a productos colombianos, primero hasta el 50% y luego al 100%.

Gustavo Bolívar sugirió la existencia de coincidencias entre las visitas de Álvaro Uribe a Ecuador y las decisiones del presidente Noboa - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar sugirió la existencia de coincidencias entre las visitas de Álvaro Uribe a Ecuador y las decisiones del presidente Noboa - crédito @GustavoBolivar/X

El tema fue parte de la agenda del Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro en Ipiales, Nariño, un municipio clave para el comercio bilateral por su ubicación fronteriza. Durante el encuentro, Petro expuso que las restricciones en la frontera y el aumento de aranceles generan un impacto negativo en el comercio formal y estimulan el contrabando, debido a que dificultan el paso de mercancías legales entre ambos países.

El mandatario colombiano anunció que Colombia no incrementará los aranceles al 100% y que estos serán del 0%. Además, le pidió a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, crear un subsidio para que los productos sean más baratos.

“No hay aranceles aranceles del 100 %, ministra de Comercio. No somos tan ignorantes. Todo lo que sea necesario para Colombia tiene arancel 0 % y puede ingresar. Todo lo que se produce en Colombia y antes se importaba de Ecuador, ahora se produce localmente. Ministra de Agricultura, debe haber un subsidio para que ese producto sea más barato, porque actualmente resulta más costoso”, afirmó el jefe de Estado.

En su intervención, el presidente Petro aseguró que todo lo que se produzca en Colombia y no pueda ser exportado a Ecuador, debe ser exportado a Venezuela, donde, según el mandatario colombiano lo están necesitando.

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