Centro Democrático respondió a Petro tras acusaciones contra Uribe y supuestas visitas al Ecuador: “No sabe leer y menos escribir”

El partido del exmandatario Álvaro Uribe Vélez arremetió contra el presidente Gustavo Petro por sus insinuaciones sobre el político - crédito Colprensa - Presidencia

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra del líder político del Centro Democrático, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, ameritaron el martes 14 de abril una dura respuesta de la colectividad de oposición al Gobierno, que a través de sus redes sociales se despachó en contra del gobernante y le recordó, entre otras, sus comentadas visitas a Manta, durante mayo de 2025.

En medio de la tensión política y diplomática entre Colombia y Ecuador, tras los recientes aranceles impuestos por la administración de Daniel Noboa al comercio binacional, Petro acusó a Uribe de una posible intervención del expresidente en las decisiones tomadas por el país vecino. Todo esto, tras las revelaciones hechas por el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, sobre los supuestos viajes.

“Presidente Petro, usted por lo que vemos no sabe leer y menos escribir. Deje a un lado los chismes. El expresidente Uribe jamás se reunió con el presidente Noboa: en enero estuvo en Ecuador en la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil y acaba de participar en un evento académico en Cuenca”, señaló el partido en un mensaje en las plataformas digitales, en las que conminó al jefe de Estado a presentar evidencias.

En efecto, la colectividad de derecha instó a Petro a denunciar ante las autoridades competentes al exmandatario en caso de que hubiera mérito. “Si tiene pruebas contra el expresidente Uribe, preséntelas ante los tribunales de inmediato; de lo contrario, asuma la responsabilidad por el deterioro de la relación binacional, la crisis económica y la inseguridad desbordada en la frontera con Ecuador”, afirmó el CD.

La polémica por los señalamientos de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro a Álvaro Uribe

Cabe destacar que el 13 de abril Bolívar cuestionó en X la cercanía temporal entre las visitas de Uribe a Ecuador y el aumento escalonado de aranceles dispuestos por el presidente Noboa “Coincidencias… dos días antes de que el presidente Noboa impusiera aranceles del 50% a Colombia, Álvaro Uribe estuvo en Ecuador. Y un día antes de que los subieran al 100%, Uribe también estuvo en Ecuador”, señaló el exfuncionario.

A estas aseveraciones se sumó Petro, que planteó dudas sobre las supuestas motivaciones del expresidente para estar en suelo fronterizo. “¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”, expresó el gobernante, en referencia a la visita de Uribe a territorio ecuatoriano y el endurecimiento de las medidas arancelarias.

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