David Luna le cantó la tabla a los candidatos presidenciales por negarse a participar en debates: “Colombia merece respeto”

El excandidato al primer cargo de la nación, exministro y excongresista se refirió a la ausencia de debates presidenciales, a un mes y 17 días de que se efectúe la primera vuelta - crédito @lunadavid/X

La campaña presidencial en Colombia enfrenta lo que sería, a todas luces, un escenario inédito: los principales candidatos, según las diferentes encuestas, han decidido no participar en encuentros públicos para confrontar sus propuestas. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres mejor ubicados en estas mediciones, siguen renuentes a aceptar su presencia en estos ejercicios, lo que ha causado duras reacciones.

En efecto, esta ausencia de debates ha generado, como era de esperarse, toda clase de comentarios entre políticos, observadores y ciudadanos, que han exigido espacios de discusión y transparencia en el proceso electoral. A medida que pasan los días, la controversia crece a medida que la campaña avanza sin los tradicionales intercambios de ideas en televisión o radio, como se hacía en esta época del calendario electoral.

David Luna, excongresista y exparticipante de la consulta presidencial, no ocultó su inconformidad frente a la negativa de los candidatos y con fuertes declaraciones instó a los mismos, incluso a Valencia, a la que apoya en el proceso, a que acepten debatir ante la opinión pública, exponer sus planes de gobierno y responder a las diferentes inquietudes que puedan causar sus aspiraciones en estos casos.

Iván Cepeda fue el primero en negarse a participar en debates presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Los colombianos estamos aburridos, cansados de las peleas políticas, desesperados con los insultos de un lado para otro y lo que exigimos es que los candidatos presenten sus propuestas. Tenemos derecho a exigirles que vayan a debatir y que esos debates sean transmitidos para que todos tengamos acceso a ellos”, expresó el también exsenador, que está impulsado una iniciativa en la plataforma Change.org enfocada en este sentido.

¿Por qué no quieren los candidatos ir a los debates presidenciales?

La decisión de evitar la discusión pública, según se ha podido establecer no responde a una única causa. Por un lado, la campaña de Cepeda, candidato del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, optó por no asistir a estos espacios tras recomendaciones de su equipo, con el objetivo de proteger su posición como favorito en las encuestas y evitar una andanada en su contra de los demás aspirantes, al ser el primero en las encuestas.

A partir de esta postura, se generó una especie de efecto dominó entre otros candidatos, que también han desestimado su participación en esta clase de espacios. En el caso de De la Espriella, abogado de la extrema derecha, su presencia en los debates está condicionada a la participación de Cepeda, al argumentar que la ausencia del líder de la intención de voto en la contienda electoral resta sentido político a estos encuentros.

Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, dijo estar preparada, pero no asistiría si Iván Cepeda no confirma su participación - crédito Cristián Bayona, Colprensa

En esa misma línea se ha pronunciado Valencia, que si bien dijo estar lista para debatir y ha desafiado públicamente a sus rivales, en especial a Cepeda, con el que ha tenido duros cruces en la plenaria del Senado, ató su participación a que esté el candidato oficialista. Por su parte, figuras como Sergio Fajardo y Claudia López mantienen su participación en redes sociales y entrevistas, pero estarían relegados de la discusión.

Es válido destacar que la normativa colombiana les permite a los candidatos que decidan si participan o no en debates, ya que no existe una ley que los obligue a asistir. Es por ello que en el Congreso de la República avanza el Proyecto de Ley 028 de 2025, que busca –justamente– establecer la obligatoriedad de al menos un debate en cada vuelta electoral, pero este aún no tiene efecto legal, pues todavía no ha sido aprobado.

En la antesala de La Gran Consulta por Colombia, efectuada el 8 de marzo, se llevaron debates entre los aspirantes, transmitidos por televisión y las redes sociales - crédito Gran Consulta por Colombia

Y es que, a diferencia de los procesos electorales de 2018 y 2022, en los que las discusiones previas a la primera vuelta marcaron la agenda pública, en 2026 la estrategia de evasión se impone entre los principales contendientes. La polarización política y el temor a confrontaciones poco constructivas explican parte de la reticencia a debatir por parte de los aspirantes en esta elección, cuyo momento cumbre será el 31 de mayo.

Con este panorama, la expectativa se mantiene sobre si alguno de los candidatos cambiará de postura ante el clamor ciudadano y la insistencia de voces como la de David Luna. “Colombia merece respeto, y ese respeto se demuestra con el compromiso de debatir ante el país”, remarcó el exaspirante presidencial, que se sumó a lo expresado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtió una “pérdida de información comparada”.