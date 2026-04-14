Colombia

Violento atraco en el barrio Palermo, Bogotá: un carro de valores quedó en medio del hecho

Uniformados tomaron control del perímetro del establecimiento y adelantan la recolección de información sobre lo ocurrido, en un hecho en el que, al parecer, una persona resultó herida

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Policías, BMW negro con puerta abierta, cinta policial amarilla y rosa roja en calle mojada. Luces de emergencia al fondo.
Un carro de valores interviene en el abastecimiento de un cajero automático dentro del local comercial cuando surge la situación delictiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un establecimiento comercial Oxxo del barrio Palermo, en Bogotá, fue escenario de un atraco violento registrado en la tarde del 14 de abril de 2026, lo que provocó temor en la comunidad.

El episodio involucró un carro de valores que abastecía un cajero automático instalado dentro del local. La presencia de este servicio de seguridad marcó el punto central del suceso, que terminó bajo atención inmediata de las autoridades.

De manera preliminar, una persona resultó herida durante el desarrollo del hecho. La información proviene de reportes iniciales mientras las autoridades ajustan la verificación de lo sucedido en el sitio.

Noticia en desarrollo...

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