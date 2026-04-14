Colombia

Ministro de Justicia aseguró que se necesita una petición formal para el traslado de criminales de la cárcel de Itagüí

Jorge Iván Cuervo indicó que el proceso debe iniciarlo la Consejería Comisionada de Paz y que el Inpec tendrá que informar qué penales de Bogotá están disponibles para recibir a los presos

Guardar

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

En el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro informó que los criminales que estuvieron involucrados en la parranda vallenata que se hizo en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, serán trasladados a Bogotá. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el evento, en el que participó el cantante Nelson Velásquez, no fue autorizado por las autoridades.

Además de ello, algunos de los que participaron en esa fiesta hacen parte de una mesa de diálogo de Paz Urbana que se desarrolla entre estructuras del crimen organizado de alto impacto de Medellín y del Valle de Aburrá y el Gobierno nacional.

Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, aseveró el primer mandatario en el encuentro con su gabinete ministerial.

Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia, aseguró que el Inpec y la Policía deben efectuar el traslado de los presos cuando se hayan surtido todos los procesos requeridos - crédito Ministerio de Justicia
Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia, aseguró que el Inpec y la Policía deben efectuar el traslado de los presos cuando se hayan surtido todos los procesos requeridos - crédito Ministerio de Justicia

Ante los medios de comunicación, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, explicó qué procede con respecto a la instrucción que dio el presidente. De acuerdo con su explicación, para poner en marcha los respectivos traslados, se debe contar con una petición formal de la Consejería Comisionada de Paz.

“La directriz del presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación sociojurídica. ¿Qué sigue ahora? Que la Oficina del Alto Comisionado elabore la petición formal“, detalló el jefe de la cartera a la prensa.

Hasta el momento, se desconoce quiénes de los criminales designados como voceros en las negociaciones de paz estuvieron en la parranda vallenata. De hecho, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió temporalmente los espacios de conversación con las estructuras criminales, hasta que las investigaciones arrojen resultados y determinen quiénes estuvieron involucrados en los hechos.

“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, indicó la delegación en la comunicación oficial.

Gobierno Nacional anuncia que se suspende diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, mientras se de claridad de la parranda vallenata con Nelson Velásquez - crédito Delegación de Representantes del Gobierno Nacional
Gobierno Nacional anuncia que se suspende diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, mientras se de claridad de la parranda vallenata con Nelson Velásquez - crédito Delegación de Representantes del Gobierno Nacional

El ministro de Justicia aclaró que la onsejería Comisionada de Paz también debe hacer una evaluación de cada recluso, teniendo en cuenta que cada uno ha sido asignado a distintas prisiones y que posteriormente fueron remitidos a la cárcel de Itagüí.

Luego de hacer la verificación, debe remitir la información al Inpec para que este, a su vez, notifique cuáles son los centros carcelarios y pabellones que están disponibles para recibir a los criminales. Solo hasta ese momento se podrá definir su traslado, que también debe ser gestionado por el Inpec y por la Policía Nacional.

Por otro lado, confirmó que se están adelantando las indagaciones correspondientes por las irregularidades que se presentaron en el penal y que presuntamente involucraron a funcionarios activos que tenían la responsabilidad de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad.

Se han iniciado todas las investigaciones disciplinarias, se removió el director, el comandante de guardia, se iniciaron procesos disciplinarios”, detalló el jefe de la cartera.

El Inpec no autorizó ningún evento en la cárcel de Itagüí. Inició investigaciones disciplinarias - crédito @cuervoji/X
El Inpec no autorizó ningún evento en la cárcel de Itagüí. Inició investigaciones disciplinarias - crédito @cuervoji/X

En efecto, el Inpec ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento carcelario y el traslado del comandante de vigilancia. Además, abrió una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban en servicio y ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad de la cárcel.

Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, detalló el Inpec, aclarando que ni el Gobierno nacional, ni el Ministerio de Justicia ni la Dirección General del Inpec aprobaron el ingreso del artista a la cárcel.

Temas Relacionados

Parranda en cárcel de ItagüíJorge Iván CuervoCriminales de la cárcel te ItaüíTraslado de presosColombia-Noticias

Más Noticias

Petro lanzó feroz crítica en contra de Shakira y provocó el rechazo de De la Espriella: lo señaló de tener una “mente retorcida”

El candidato de extrema derecha rechazó de forma categórica la interpretación del mandatario y salió en defensa de la artista barranquillera, a la que describió como un símbolo de fuerza y resiliencia femenina

Petro lanzó feroz crítica en contra de Shakira y provocó el rechazo de De la Espriella: lo señaló de tener una “mente retorcida”

Resultado Chontico Noche hoy 14 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche hoy 14 de abril

Menores armados y usados por el crimen: la advertencia que genera preocupación sobre la inseguridad en Bogotá

La concejala Diana Diago expuso cifras que demuestran la importancia que tienen los niños en el crimen organizado en la capital

Menores armados y usados por el crimen: la advertencia que genera preocupación sobre la inseguridad en Bogotá

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

El estadio Pascual Guerrero esla sede del partido de las cafeteras, que pueden alcanzar la cima de la tabla de posiciones y acercarse a la Copa del Mundo

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Deportes Tolima no pudo con Nacional de Montevideo y sumó su primera derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Los dirigidos por Lucas González se vieron claramente superados por el Bolso en el Gran Parque Central de la capital uruguaya, especialmente en el segundo tiempo donde Nico López se erigió como la figura del partido

Deportes Tolima no pudo con Nacional de Montevideo y sumó su primera derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

El humorista Alerta fue hospitalizado de urgencia por problemas cardiacos: esto se sabe sobre su estado de salud

Martín Elías Jr. le hizo un emotivo homenaje a su padre con ayuda de la tecnología: “Por fin pude cantar contigo”

Chyno y Nacho reflexionan y celebran a Venezuela en su nuevo álbum: “Dios tiene algo maravilloso para nosotros”

Números de la suerte de Martín Elías: sus seguidores le siguen apostando tras nueve años de su partida

Andrea Guerrero reveló su batalla contra el cáncer de piel: “Los hombres no se incapacitan”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Colombia vs. Chile EN VIVO, Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: siga el minuto a minuto de la Tricolor en Cali

Deportes Tolima no pudo con Nacional de Montevideo y sumó su primera derrota en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla cayó en Asunción por Copa Libertadores: Cerro Porteño lo superó por 1-0

Junior de Barranquilla deberá esperar un tiempo para volver a jugar en la Copa Libertadores: fecha de su próximo partido

René Higuita defiende a James Rodríguez rumbo al Mundial 2026: “No necesita mostrar su capacidad para saber qué aporta”