Ministro de Justicia aseguró que se necesita una petición formal para el traslado de criminales de la cárcel de Itagüí

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

En el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro informó que los criminales que estuvieron involucrados en la parranda vallenata que se hizo en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, serán trasladados a Bogotá. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el evento, en el que participó el cantante Nelson Velásquez, no fue autorizado por las autoridades.

Además de ello, algunos de los que participaron en esa fiesta hacen parte de una mesa de diálogo de Paz Urbana que se desarrolla entre estructuras del crimen organizado de alto impacto de Medellín y del Valle de Aburrá y el Gobierno nacional.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, aseveró el primer mandatario en el encuentro con su gabinete ministerial.

Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia, aseguró que el Inpec y la Policía deben efectuar el traslado de los presos cuando se hayan surtido todos los procesos requeridos - crédito Ministerio de Justicia

Ante los medios de comunicación, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, explicó qué procede con respecto a la instrucción que dio el presidente. De acuerdo con su explicación, para poner en marcha los respectivos traslados, se debe contar con una petición formal de la Consejería Comisionada de Paz.

“La directriz del presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación sociojurídica. ¿Qué sigue ahora? Que la Oficina del Alto Comisionado elabore la petición formal“, detalló el jefe de la cartera a la prensa.

Hasta el momento, se desconoce quiénes de los criminales designados como voceros en las negociaciones de paz estuvieron en la parranda vallenata. De hecho, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió temporalmente los espacios de conversación con las estructuras criminales, hasta que las investigaciones arrojen resultados y determinen quiénes estuvieron involucrados en los hechos.

“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, indicó la delegación en la comunicación oficial.

Gobierno Nacional anuncia que se suspende diálogos con las estructuras del Valle de Aburrá, mientras se de claridad de la parranda vallenata con Nelson Velásquez - crédito Delegación de Representantes del Gobierno Nacional

El ministro de Justicia aclaró que la onsejería Comisionada de Paz también debe hacer una evaluación de cada recluso, teniendo en cuenta que cada uno ha sido asignado a distintas prisiones y que posteriormente fueron remitidos a la cárcel de Itagüí.

Luego de hacer la verificación, debe remitir la información al Inpec para que este, a su vez, notifique cuáles son los centros carcelarios y pabellones que están disponibles para recibir a los criminales. Solo hasta ese momento se podrá definir su traslado, que también debe ser gestionado por el Inpec y por la Policía Nacional.

Por otro lado, confirmó que se están adelantando las indagaciones correspondientes por las irregularidades que se presentaron en el penal y que presuntamente involucraron a funcionarios activos que tenían la responsabilidad de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad.

“Se han iniciado todas las investigaciones disciplinarias, se removió el director, el comandante de guardia, se iniciaron procesos disciplinarios”, detalló el jefe de la cartera.

El Inpec no autorizó ningún evento en la cárcel de Itagüí. Inició investigaciones disciplinarias - crédito @cuervoji/X

En efecto, el Inpec ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento carcelario y el traslado del comandante de vigilancia. Además, abrió una investigación disciplinaria a siete funcionarios que estaban en servicio y ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad de la cárcel.

“Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, detalló el Inpec, aclarando que ni el Gobierno nacional, ni el Ministerio de Justicia ni la Dirección General del Inpec aprobaron el ingreso del artista a la cárcel.