Colombia

Colombianos podrían acceder a préstamos aunque estén reportados en Datacrédito: este es el cambio que propone la Superintendencia

Un reciente planteamiento busca modificar la manera en que las entidades del sector cooperativo analizan solicitudes de préstamos, priorizando el potencial productivo de proyectos colectivos por encima de antecedentes crediticios individuales

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Pesos colombianos- billetes colombianos-Colombia
La Superintendencia de la Economía Solidaria propone nuevo modelo de evaluación crediticia - crédito Colprensa

En medio de los retos que aún enfrenta el acceso al crédito en Colombia, especialmente para poblaciones vulnerables y trabajadores informales, la Superintendencia de la Economía Solidaria puso sobre la mesa una propuesta que podría marcar un giro en la forma en que se otorgan préstamos en el país.

Se trata de un modelo que busca eliminar barreras históricas, como la dependencia de reportes en centrales de riesgo, para permitir que más ciudadanos puedan financiar sus proyectos productivos.

Actualmente, el sistema financiero tradicional se basa en gran medida en el historial crediticio de las personas, registrado en plataformas como DataCrédito, donde se consolida el comportamiento de pago de los usuarios y esto ha dejado por fuera a miles de colombianos que, pese a tener iniciativas productivas viables, no cuentan con un puntaje favorable o simplemente no tienen historial.

Frente a este panorama, la entidad presentó el llamado Scoring Alternativo, una herramienta que permitiría a cooperativas y organizaciones de economía solidaria evaluar a los solicitantes desde una perspectiva diferente y la idea es que el foco deje de estar en el pasado financiero individual y pase a centrarse en el potencial de los proyectos colectivos.

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El sector solidario plantea el uso de un Scoring Alternativo para ampliar el acceso a créditos - crédito Colprensa

“El gran problema del crédito productivo en Colombia es que se sigue evaluando a la gente de manera individual”, explicó María José Navarro Muñoz, superintendenta de la Economía Solidaria, al detallar los alcances de esta iniciativa. Según la funcionaria, este enfoque ha limitado el crecimiento de sectores que podrían dinamizar la economía si tuvieran acceso a financiamiento.

En ese sentido, el cambio que buscan implementar plantea un cambio estructural: “Con este nuevo modelo dejamos de mirar únicamente la capacidad individual de una persona y pasamos a evaluar algo mucho más justo, mucho más útil, la viabilidad integral del proyecto asociativo”, señaló Navarro Muñoz.

El Scoring Alternativo permitiría que asociaciones, cooperativas o grupos productivos soliciten créditos sin que el historial negativo en centrales de riesgo sea un obstáculo definitivo. En lugar de ello, se analizarán variables como la proyección de ingresos, la solidez del proyecto y el respaldo en activos productivos, según indicó la entidad.

De acuerdo con la información recogida por Red Más, la Superintendencia indicó que este modelo contempla criterios específicos como la “Capacidad de pago proyectada: basada en flujos de caja de cosechas o ventas proyectadas, en lugar de ingresos históricos. Garantía en el proyecto: el respaldo principal es el proyecto productivo mismo (cultivos o unidades de negocio) y activos productivos como máquinas e insumos. Enfoque asociativo: el sujeto de crédito es la asociación, el grupo productivo o la unidad económica colectiva”.

Deudas-Cuentas por pagar-Colombia
La propuesta de modelo crediticio alternativo apunta a beneficiar sectores excluidos del financiamiento tradicional - crédito Pixabay

Este enfoque resulta especialmente relevante para sectores como el agro, donde los ingresos dependen de ciclos productivos, o para emprendimientos que aún no han consolidado un historial financiero formal.

En palabras de la superintendenta: “Esto significa que se podrá valorar la capacidad de pago proyectada, por ejemplo, a partir de los flujos de caja de cosechas y no mirar si una persona está reportada o no en DataCrédito”.

La iniciativa también busca impactar positivamente a poblaciones que históricamente han tenido dificultades para acceder al sistema financiero como jóvenes emprendedores, trabajadores informales y pequeños productores, los cuales podrían encontrar en este modelo una puerta de entrada a créditos que les permitan crecer.

Además, la entidad destacó el componente social de la propuesta: “Esta iniciativa reconoce una realidad social profunda: el 85% de los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Para este segmento, que conforma el corazón de la economía popular, el acceso al crédito ha sido históricamente una barrera por la falta de garantías”, puntualizó Navarro Muñoz.

La Secretaría Distrital de Hacienda habilitó canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial en Bogotá en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
El crédito en Colombia podría transformarse con el innovador Scoring Alternativo: adiós a los viejos obstáculos - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los principales beneficiarios se proyectan proyectos agropecuarios, especialmente aquellos basados en ciclos biológicos, así como unidades productivas no agrícolas, como emprendimientos de confección, joyería y artesanías.

Aunque el modelo aún está en proceso de implementación, se espera que en las próximas semanas queden definidas las condiciones bajo las cuales las cooperativas podrán otorgar estos créditos. De concretarse, el Scoring Alternativo podría convertirse en una herramienta clave para reducir la exclusión financiera en Colombia y dinamizar la economía desde las bases productivas.

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