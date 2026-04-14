La transferencia de una importante colección arqueológica se realizó en Santiago durante una ceremonia oficial, con el apoyo de autoridades diplomáticas y del Icanh, facilitando la recuperación del acervo histórico colombiano - crédito Incahn

La repatriación de 174 piezas precolombinas desde Chile a Colombia, formalizada durante una ceremonia en Santiago y realizada gracias a la entrega voluntaria de la familia Errázuriz Cox, marca un avance destacado para el patrimonio cultural colombiano.

El acto contó con participación diplomática y la administración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), que será responsable de su investigación y futura exhibición en el Museo Arqueológico de Tumaco-La Tolita, según detalló el mismo instituto y la Cancillería de Colombia.

Colombia recuperó estas piezas arqueológicas para restablecer su patrimonio cultural y reconstruir la memoria histórica nacional.

La recuperación, lograda gracias a la colaboración diplomática y al gesto espontáneo de la familia Errázuriz Cox, hará posible que piezas de enorme significado simbólico e histórico vuelvan a las comunidades de donde provienen, después de décadas fuera de Chile.

La ceremonia de entrega se celebró el 13 de abril de 2026 en Santiago bajo la dirección del embajador de Colombia, Sebastián Guanumen Parra. Al evento asistieron autoridades chilenas, representantes del sector cultural y miembros de la familia donante.

La entrega voluntaria de la familia Errázuriz Cox y la concertación con autoridades culturales facilitó el regreso de artefactos históricos al territorio nacional – crédito Cancilleria de Colombia

El acto coincidió con el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, “simbolizando la reparación y la dignificación cultural”, informó la cancilleria colombiana.

La colección fue reunida durante años por el arquitecto Jaime Errázuriz Zañartu. Incluye objetos de la cultura Tumaco-La Tolita así como piezas representativas de las tradiciones arqueológicas Nariño, San Agustín y Tayrona, ampliando el alcance del patrimonio precolombino que retorna a Colombia.

Valor cultural y significado histórico de la colección

Las 174 piezas constituyen testimonios de rituales, formas de vida y conocimientos ancestrales de distintas civilizaciones precolombinas.

De acuerdo con la Cancillería, el gesto realizado en el marco de la efeméride nacional busca reparar simbólicamente y rescatar relatos fundamentales para la identidad nacional.

Durante el acto, Cecilia Errázuriz resaltó el valor emocional de la repatriación. Las autoridades subrayaron que el regreso de la colección a Colombia reforzará el sentido de pertenencia de las comunidades vinculadas, especialmente las relacionadas con la cultura Tumaco-La Tolita.

Además de su antigüedad, el valor histórico reside en la capacidad de estas piezas para conectar a las generaciones actuales con su pasado. Su retorno fortalece la cohesión social y apoya la reconstrucción de la memoria compartida.

La respuesta de la institución incluyó la separación temporal de varios de sus servidores, mientras se determinan responsabilidades en torno a la violación de protocolos de seguridad en el recinto penitenciario - crédito Cancillería Colombia

El traslado se realizó mediante protocolos técnicos rigurosos. Un equipo especializado, asignado por el Estado colombiano, se encargó de la verificación científica, el embalaje profesional y la conservación bajo estándares internacionales, según explicaron las fuentes.

La gestión y futura exhibición de la colección será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). De acuerdo con Vivir en el Poblado, estas piezas se presentarán en el Museo Arqueológico de Tumaco-La Tolita con el objetivo de restablecer el vínculo con su territorio de origen y facilitar el acceso de las comunidades a su herencia cultural.

Es fundamental el proceso de conservación para que las piezas cumplan funciones educativas, sirvan de base para nuevas investigaciones científicas e intercambios culturales en la región.

El acto de entrega voluntaria por parte de la familia Errázuriz Cox es considerado por Vivir en el Poblado y la Cancillería como un ejemplo positivo de diplomacia cultural.

¿Quiénes son la familia Errázuriz Cox?

El “clan” Errázuriz Cox es una rama de la reconocida familia aristocrática chilena Errázuriz, uno de los linajes más influyentes y antiguos de Chile.

Un acuerdo voluntario entre el clan familair chileno y la cancillería colombiana permitió que piezas pertenecientes a culturas indígenas, conservadas durante varios años, fueran entregadas al Estado colombiano durante abril de 2026 - crédito Cancillería de Colombia

Su origen se remonta al siglo XVIII, con raíces vascas, y desde entonces han tenido una presencia destacada en la política, la economía, la iglesia y la cultura del país.

La familia Errázuriz ha estado vinculada históricamente a la élite chilena tras la llegada de Francisco Javier Errázuriz y Larraín a Santiago en 1735.

Rápidamente se integró a la élite local a través de actividades comerciales y cargos públicos, y varios de sus descendientes han ocupado la presidencia de la República de Chile: Fernando Errázuriz Aldunate (1831), Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876), Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901) y Germán Riesco Errázuriz (1901-1906).

La influencia de la familia abarca también el ámbito religioso, con figuras como Crescente Errázuriz Valdivieso y el cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, y el económico, con la fundación de Viña Errázuriz, una de las bodegas más prestigiosas del país, y la participación en grandes conglomerados empresariales.

La rama Errázuriz Cox mantiene la tradición familiar de coleccionismo y mecenazgo cultural, lo que se refleja en su reciente gesto de repatriación de patrimonio arqueológico a Colombia.