Habló guardian del Inpec señalado de permitir la parranda en la cárcel de Itagüí: “Hay funcionarios ineptos”

Las autoridades han iniciado averiguaciones internas debido a la entrada indebida de personas y objetos prohibidos en ese penal, hecho que derivó en la medida provisional contra varios trabajadores incluidos mandos medios - crédito Inpec

Fredy Antonio Ciprián Díaz, director de Comando y Vigilancia de la cárcel de Itagüí, Antioquia, ofreció declaraciones para responder a las denuncias sobre presuntas irregularidades durante su gestión en la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad La Paz.

Los señalamientos lo vinculan con el ingreso no autorizado de personas, entre ellas el cantante Nelson Velásquez, así como de objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas, en el marco de una fiesta vallenata realizada dentro del penal.

Las declaraciones de Ciprián Díaz han situado en el centro del debate la gestión interna de la cárcel de Itagüí, tras una serie de denuncias sobre hechos irregulares y la suspensión de varios funcionarios.

Frente a los señalamientos por corrupción y el ingreso no autorizado de personas y objetos, el director de Comando y Vigilancia aseguró que desconocía estos hechos y mostró disposición para colaborar con las autoridades, según señaló a El Tiempo.

El funcionario del Inpec negó haber tenido conocimiento de la entrada irregular de personas y objetos prohibidos al penal de Itagüí. Además, explicó que delegó funciones el día de los hechos y que solo fue informado posteriormente, reiterando su voluntad de cooperar con la investigación para esclarecer la situación.

Denuncias y contexto de los hechos en la cárcel de Itagüí

La controversia se originó luego de que se difundieron imágenes que mostraban el ingreso no autorizado de grupos de personas a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, durante abril de 2025.

El funcionario manifestó que desconocía las anomalías denunciadas y atribuyó la falta de información a la delegación de funciones el día en que ocurrieron los eventos actualmente bajo investigaciónb - crédito @nelsonvelasquezoficial - Instagram/ Captura de Pantalla Andrés Tobón - X

Estas denuncias, promovidas principalmente por la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla, apuntan a la planificación de delitos dentro del penal y a la presunta entrada de objetos prohibidos.

El Tiempo informó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió a once funcionarios, entre ellos Ciprián Díaz, mientras avanzan las investigaciones. En la denuncia de Carrasquilla también se menciona a Ana Sofía Hidalgo, entonces directora de la cárcel, junto a otros mandos medios.

Por estos hechos, el Inpec ejecutó la suspensión temporal de los funcionarios el 11 de abril de 2025, seis días después de la denuncia inicial.

Según fuentes del Inpec, Se cuestionó la falta de reporte oportuno y las acciones preventivas para evitar las irregularidades.

Declaraciones de Fredy Antonio Ciprián Díaz sobre su gestión

En conversación con El Tiempo, Fredy Antonio Ciprián Díaz declaró: “Tengo que decir que las cosas no son como dice la concejal Claudia Carrasquilla. Uno como jefe no es monedita de oro para caerle bien a todos. Y hay funcionarios ineptos. A mí me toca delegar funciones y otros las tergiversan”.

El caso ha resultado en la adopción de medidas disciplinarias mientras se esclarecen las circunstancias que permitieron la posible comisión de delitos y remodelaciones inusuales dentro del centro carcelario - crédito @claudiacarrasq/X

Ciprián Díaz explicó que aquel miércoles —al regresar de vacaciones de Semana Santa— se encontraba en la casa fiscal del penal durante la hora de almuerzo. Añadió que, según lo informado por sus colegas, en ese momento se produjo el ingreso de personas ajenas a la cárcel.

El director de Comando y Vigilancia manifestó que recibió la alerta sobre lo sucedido hacia las 2:30 p.m., al ser consultado por el director encargado. “Sobre las 2:30 de la tarde me enteré porque el director encargado me preguntó qué estaba pasando y claramente, yo también quedé sorprendido porque no sabía nada. No me informaron de ninguna novedad”, afirmó.

Ciprián también precisó que fue notificado formalmente de su suspensión por parte del Inpec y de su traslado a la cárcel de Jamundí. Reiteró su disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Investigación patrimonial y otros señalamientos a funcionarios del Inpec

Como parte de la investigación abierta, fuentes cercanas indicaron al medio citado que se lleva a cabo una revisión de los bienes de Ciprián Díaz, incluyendo un apartamento en Pereira y una camioneta valorada en cerca de 140 millones de pesos.

El caso ha resultado en la adopción de medidas disciplinarias mientras se esclarecen las circunstancias que permitieron la posible comisión de delitos y remodelaciones inusuales dentro del centro carcelario - crédito @claudiacarrasq / X

Además, la denuncia solicita indagar la conducta de otros funcionarios, como la exdirectora Ana Sofía Hidalgo, en relación con ingresos irregulares y omisiones de reporte.

Las acusaciones también mencionan el ingreso de licor, droga, mujeres y remodelaciones costosas en algunas celdas. Ciprián Díaz prefirió no pronunciarse sobre este punto cuando fue consultado por el medio.