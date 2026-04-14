Colombia

Dany Hoyos, conocido por su personaje de ‘Suso el paspi’, reconoció que ponerle fin a esa historia significó un renacer para su vida

Fuera del personaje, el comediante aborda temas como la escritura, emociones y la crítica social, explorando un enfoque artístico distinto que prioriza la honestidad y la introspección, lejos de su proyecto en televisión

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Dany Hoyos anuncia el fin de The Suso’s Show en Caracol Televisión tras más de 15 años de éxito nacional - crédito X
Dany Hoyos anuncia el fin de The Suso’s Show en Caracol Televisión tras más de 15 años de éxito nacional - crédito X

El fin de The Suso’s Show en televisión, anunciado por Dany Hoyos desde el 1 de marzo de 2026, marcó un cambio profundo en su vida profesional y personal.

Conocido como el humorista colombiano detrás de Suso el paspi durante 16 años, Hoyos optó por dejar el formato semanal de televisión para concentrarse en proyectos propios, priorizando su bienestar así como el dedicarse a la escritura así como a shows fuera del personaje.

Además, su proceso de transformación estuvo marcado por la necesidad de hablar abiertamente sobre su experiencia con el alcoholismo y las dificultades emocionales, temas que el formato y el personaje no le permitían abordar, confirmó en diálogo con El Tiempo.

El árbol de guayacán, de Dany Alejandro Hoyos
El árbol de guayacán es el primer libro de Dany Alejandro Hoyos - crédito Dany Hoyos/IG

Su meta era conectar con el público desde una postura honesta y abrir camino a debates sobre salud mental, tema que a pesar de que entrevistó a figuras notorias y disfrutó de gran popularidad, pero sentía la presión constante de representar siempre el mismo personaje.

Esto lo llevó a explorar nuevas facetas, escribir su segundo libro y fortalecer su carrera como comediante en espectáculos de stand-up, alejados del humor blanco y familiar que definió a Suso.

El propio Hoyos expresó que necesitaba espacio para temas que no encajaban en el perfil del personaje:

“Tenía muchas cosas que decir, que no las puedo decir como Suso, porque su estilo de humor no es ese”, explicó al medio de comunicación, razón por la que reservó a Suso para presentaciones teatrales, mientras su carrera personal gira hacia propuestas basadas en sus vivencias y reflexiones.

‘Suso el paspi’ vive en el teatro

‘Suso, el paspi’, personaje interpretado por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia. Foto: Colprensa
‘Suso, el paspi’, personaje de Dany Hoyos, vive ahora solamente en el teatro con nuevas anécdotas más reales y personales del comediante - crédito Colprensa

El paso de la televisión al teatro abrió un terreno creativo distinto para Hoyos.

Y es que luego de consolidar una comunidad en su cuenta de Instagram, se centró en crear su propio stand-up comedy llamado Cuando el show se acaba.

En este nuevo formato, el comediante asume su identidad fuera del disfraz y aborda anécdotas personales, crítica social, comentarios políticos y resiliencia.

En el diálogo con el medio de comunicación citado inicialmente, dijo que cuando estrenó El club de los vulnerables, complementó ese cambio: inicia como Suso y culmina con Dany, tratando asuntos íntimos en el escenario.

La verdad detrás del adiós: alcoholismo, salud mental y reinvención

Dany Hoyos, quien interpreta a Suso, comenta que robaron su librería
Decirle "adiós" para centrarse en la vida personal del comediante y poder hablar abiertamente de otros temas fue el objetivo principal - crédito Dany Hoyos/IG

El abandono de la televisión vino acompañado de una sinceridad poco habitual para la comedia en Colombia. Dany Hoyos aclaró que solo como él mismo podía hablar abiertamente de temas como el alcoholismo: “Suso no es alcohólico, pero yo sí; entonces, esos temas deben ser tratados por mí con humor”, manifestó en diálogo con El Tiempo.

En los nuevos espectáculos, el humorista expone temas como la muerte, los traumas personales y los retos de la fama. Asimismo, indicó que cada función cambia según la reacción del público y la propia energía del comediante, quien reconoce la profundidad emocional de sus relatos.

“Muta también dependiendo de la reacción del público, porque hay gente que se conmueve más con unas historias que con otras”, reconoció al medio.

'Suso el paspi'
Siempre se caracterizó por tener un sentido del humor doble sentido y bastante expresivo - crédito Suso el paspi/IG

Para Hoyos, mostrarse vulnerable en escena representa una nueva forma de conectar, según destacó el comediante en diálogo con el medio citado.

“En la vida real, soy una persona mucho más callada que Suso, no soy tan dicharachero, pero ya cuando tengo confianza, que me siento en un lugar seguro, ahí me suelto”, relató Hoyos. Aceptar su propio ritmo, refugiarse en los libros y gestionar las expectativas ajenas ha sido parte de su aprendizaje como artista.

Dany Hoyos ha dejado a Suso el paspi en su espacio teatral y abraza su nueva identidad, permitiendo que cada espectador decida si lo acompaña en esta etapa de sinceridad y cambio.

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