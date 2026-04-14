Revelan la identidad de uno de los presuntos responsables del atentado a bala contra un empresario en el norte de Bogotá: sería una disputa familiar

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Una violenta balacera ocurrida en la tarde del lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, dejó seis personas heridas y abrió un complejo proceso investigativo que hoy se concentra en dos ejes centrales: la reconstrucción de las hipótesis sobre el móvil del ataque y la identificación de los presuntos responsables.

El hecho, registrado hacia las 6:10 p. m. en la calle 156 con carrera 7H, es investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá como un posible intento de sicariato, aunque las autoridades no descartan otras líneas como un conflicto de carácter personal o incluso familiar, según lo comentado por parte de las autoridades al medio El Tiempo.

En las primeras horas posteriores al ataque, la atención de los investigadores se habría centrado en determinar si se trató de una acción planificada o de una confrontación que habría escalado de forma inesperada.

Uno de los avances más relevantes del caso sería la confirmación de la identidad de un presunto atacante: Juan Camilo Cruz Beltrán, quien permanecería bajo custodia policial en un centro médico debido a las heridas sufridas durante el intercambio de disparos.

Autoridades habrían identificado a uno de los presuntos implicados en la balacera registrada en Usaquén, hecho que dejó varias personas heridas - crédito Colombia Oscura/X

Su identificación representaría un punto clave para las autoridades, ya que permitiría avanzar en la reconstrucción de la dinámica del ataque y en la posible red de personas involucradas, junto con las hipotesis.

La víctima principal del hecho fue identificada como Yahir Ruiz Rojas, propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal. Ruiz Rojas también resultó herido, pero sobrevive tras haber sido intervenido quirúrgicamente.

Según información recopilada por las autoridades, el comerciante se encontraba en su vehículo cuando fue abordado por hombres armados, lo que desató un intercambio de disparos en plena vía pública.

De acuerdo con los videos de cámaras de seguridad analizados por la Policía, el ataque no habría sido ejecutado por una sola persona.

Las imágenes muestran la participación de al menos tres individuos armados, lo que refuerza la hipótesis de un hecho premeditado. Uno de ellos habría iniciado el acercamiento directo contra la víctima, mientras otros dos apoyaban la acción y posteriormente huyeron del lugar.

En medio de la investigación, las autoridades han fortalecido varias hipótesis sobre el móvil del ataque. La principal sigue siendo la de un posible sicariato, dada la forma en que se desarrollaron los hechos y la aparente coordinación de los atacantes.

Un intercambio de disparos entre un sicario y su objetivo dejó seis heridos, entre ellos un niño de 8 años, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanny Cristancho - crédito Colombia Oscura/X

Sin embargo, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ha señalado que también se estudia la posibilidad de un conflicto personal o familiar como detonante del enfrentamiento.

Una de las hipótesis que más peso ha ganado en la investigación es la de un ajuste de cuentas, especialmente por el nivel de preparación observado en el ataque y la respuesta armada de la víctima.

Ruiz Rojas portaba un chaleco antibalas durante el hecho, lo que evitó que las lesiones fueran mortales y refuerza la tesis de que existía una percepción previa de riesgo o amenaza.

Por ahora, las autoridades han descartado de manera preliminar que el ataque esté relacionado con un robo o con extorsión, debido a que no se evidenciaron intentos de sustracción de bienes durante el hecho y porque la víctima no había reportado amenazas formales ante las autoridades.

Este elemento ha sido clave para orientar la investigación hacia dinámicas más complejas, asociadas a disputas personales o posibles conflictos internos.

Otro punto relevante en la investigación es el contexto en el que ocurrió el ataque. La zona donde se registraron los hechos ha experimentado un crecimiento acelerado del comercio de productos cárnicos en los últimos años, lo que ha intensificado la competencia entre establecimientos.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X

Este entorno económico ha sido tenido en cuenta por los investigadores como un posible factor indirecto en el trasfondo del caso.

Las autoridades también han confirmado que la víctima adquirió recientemente el vehículo en el que se movilizaba, una camioneta Toyota Fortuner verde, hecho que forma parte de los elementos de análisis dentro de la reconstrucción del contexto del ataque.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una relación directa entre este dato y el móvil del crimen.

La investigación cuenta con el apoyo de equipos especializados en inteligencia y policía judicial, que están recopilando testimonios, videos de seguridad y evidencia balística.

El objetivo es establecer con precisión cuántas personas participaron en el ataque y cuál fue el rol de cada una de ellas, especialmente tras la confirmación de la presencia de al menos tres atacantes.