Guía para entender las elecciones presidenciales en Colombia 2026: qué se vota, cómo funciona el sistema y quiénes lideran las encuestas

Miles de ciudadanos Colombianos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia celebra este domingo 31 de mayo de 2026 la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso que definirá quién ocupará la Presidencia de la República durante el periodo constitucional 2026-2030. La jornada ha despertado atención dentro y fuera del país debido a que marcará el relevo del presidente Gustavo Petro y determinará cuál será la orientación política del próximo Gobierno en una de las cinco principales economías de América Latina.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para participar en los comicios. La votación se desarrollará tanto dentro del territorio colombiano como en el exterior. En el caso de los colombianos residentes fuera del país, el proceso electoral comenzó varios días antes de la jornada principal y se extenderá hasta el cierre de las urnas el 31 de mayo.

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¿Qué se elige en las elecciones presidenciales de Colombia 2026?

En estas elecciones los ciudadanos votarán exclusivamente por la fórmula integrada por presidente y vicepresidente de la República. Cada candidatura aparece en el tarjetón acompañada por su fórmula vicepresidencial y los electores también cuentan con la posibilidad de elegir la opción de voto en blanco.

A diferencia de otros procesos electorales, durante esta jornada no se escogerán congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados o concejales. Las elecciones legislativas ya se realizaron en marzo de 2026 y permitieron la conformación del nuevo Congreso que acompañará al próximo jefe de Estado durante los siguientes cuatro años.

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La persona que resulte elegida asumirá la conducción del Gobierno entre el 7 de agosto de 2026 y el 7 de agosto de 2030, periodo durante el cual tendrá a su cargo la dirección de la política económica, la seguridad, las relaciones internacionales y la ejecución de los principales programas de gobierno.

Los votantes encontrarán en el tarjetón a todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

¿Por qué Colombia tiene primera y segunda vuelta presidencial?

El sistema electoral colombiano establece que para ser elegido presidente en primera vuelta un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos depositados en las urnas, es decir, la mitad más uno de los sufragios (50 % + 1).

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Cuando ninguno de los aspirantes alcanza ese umbral, la Constitución contempla la realización de una segunda vuelta presidencial, también conocida como balotaje. Este mecanismo fue incorporado con el propósito de garantizar que el presidente elegido cuente con un respaldo electoral mayoritario y se aplica en varios países de América Latina y Europa como Argentina, Chile, Perú, Francia y Brasil.

Para las elecciones de 2026, una eventual segunda vuelta está programada para el domingo 21 de junio. En esa instancia únicamente participan las dos fórmulas presidenciales que hayan obtenido la mayor votación durante la primera ronda electoral.

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¿Qué debe pasar para ganar la Presidencia en primera vuelta?

La legislación colombiana no establece una cifra fija de votos para ganar las elecciones, ya que el resultado depende de la cantidad de sufragios válidos que sean depositados el día de la elección.

En términos prácticos, el candidato ganador debe superar el 50% más uno de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza esa mayoría absoluta, los dos candidatos más votados avanzarán automáticamente a la segunda vuelta, donde resultará elegido quien obtenga el mayor número de votos, independientemente del porcentaje alcanzado.

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Desde la instauración de la segunda vuelta presidencial en la Constitución de 1991, solo Álvaro Uribe ha conseguido evitar el balotaje. Lo hizo en dos ocasiones consecutivas: en 2002, cuando ganó la Presidencia con el 53,05% de los votos frente a Horacio Serpa, y en 2006, cuando fue reelegido con el 62,35% de los sufragios frente a Carlos Gaviria. Todas las elecciones posteriores han tenido que definirse en segunda vuelta.

Los cinco candidatos con mayores opciones según las encuestas

Aunque en el tarjetón aparecen varias fórmulas presidenciales, las diferentes encuestas publicadas durante mayo coinciden en señalar a cinco figuras como las que concentran la mayor parte de la intención de voto.

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De izquierda a derecha, Claudia López, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico se presenta como la principal apuesta del sector político que respalda al presidente Gustavo Petro. El senador y dirigente de izquierda ha liderado gran parte de los sondeos publicados durante la campaña y llega a la elección como uno de los favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta. Su propuesta se enfoca en la continuidad de varias de las reformas impulsadas durante el actual Gobierno, especialmente en materia social, institucional y de negociación con grupos armados.

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Abelardo de la Espriella

El abogado y empresario compite por el movimiento Defensores de la Patria y ha construido su campaña alrededor de temas relacionados con la seguridad, la lucha contra la corrupción, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de la libre empresa. Durante las últimas semanas registró un crecimiento sostenido en distintas encuestas y aparece como uno de los principales contendores para disputar el paso al balotaje.

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Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático representa a uno de los partidos con mayor presencia en el Congreso colombiano. Su candidatura se ubica dentro de los sectores de derecha y centroderecha y ha centrado parte de su campaña en propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la reducción de impuestos y la promoción de la inversión privada. Diversos sondeos la ubican en la disputa por el segundo lugar.

Sergio Fajardo

El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín participa por tercera vez en una elección presidencial. Identificado tradicionalmente con posiciones de centro, ha basado su campaña en propuestas relacionadas con educación, transparencia y fortalecimiento institucional. Sin embargo, las encuestas lo muestran por debajo de los candidatos que lideran la contienda.

Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá también compite desde el espectro de centro. Su campaña ha estado enfocada en temas de gestión pública, seguridad urbana, lucha contra la corrupción y reformas institucionales. Al igual que Fajardo, aparece en los sondeos por detrás de los tres principales favoritos.

¿Qué muestran las últimas encuestas?

Las mediciones publicadas por las principales firmas encuestadoras coinciden en que la elección permanece abierta y que ninguno de los candidatos tendría actualmente los votos necesarios para imponerse en primera vuelta.

En intención de voto para la primera ronda, Iván Cepeda aparece en el primer lugar en la mayoría de los estudios conocidos durante mayo, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Más atrás figuran Sergio Fajardo y Claudia López.

Los escenarios de segunda vuelta presentan diferencias importantes dependiendo de la firma consultada. Mientras Invamer proyecta ventajas para Cepeda frente a todos sus posibles rivales, estudios elaborados por Guarumo & Ecoanalítica, Atlas Intel y el Centro Nacional de Consultoría muestran escenarios competitivos e incluso ventajas para algunos candidatos de oposición en determinados enfrentamientos.

Según Invamer, Cepeda obtendría el 52,4% frente al 45,3% de De la Espriella y el 52,8 % frente al 44,3% de Paloma Valencia. Por el contrario, Guarumo & Ecoanalítica proyecta un escenario en el que De la Espriella alcanzaría el 43,6% frente al 40% de Cepeda, mientras que Valencia obtendría el 44,8% frente al 39,9% del candidato oficialista.

Atlas Intel presenta resultados similares al mostrar a De la Espriella con el 50% de intención de voto frente al 41,3% de Cepeda en una eventual segunda vuelta. Por su parte, el Centro Nacional de Consultoría registra una diferencia más estrecha, con De la Espriella obteniendo el 43,6% frente al 40,9% de Cepeda.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia aparecen como los principales favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quiénes aparecen como favoritos para avanzar a la segunda vuelta?

Aunque existen diferencias entre las encuestas respecto a los porcentajes exactos, la mayoría de mediciones coinciden en ubicar a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como los candidatos con mayores posibilidades de disputar los dos primeros lugares en la primera vuelta presidencial.

Las proyecciones conocidas hasta ahora sugieren que Colombia se encamina hacia una segunda vuelta el 21 de junio, debido a que ninguno de los aspirantes aparece cerca del umbral necesario para obtener la Presidencia de manera directa en la primera jornada electoral.

El resultado definitivo dependerá de la participación ciudadana y de la distribución del voto entre las distintas candidaturas durante una elección que definirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.