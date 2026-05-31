Capturan a alias Miguel Ángel, presunto cabecilla de disidencias de Iván Mordisco en Tolima

En una operación coordinada entre la Sexta Brigada del Ejército, la Policía del Tolima y la Fiscalía, se logró la captura de cuatro integrantes de la estructura 'Gerónimo Galeano' de las disidencias de las FARC, incluido su cabecilla. - crédito @COL_EJERCITO/X

En una operación conjunta en el sur del departamento de Tolima, el Ejército Nacional informó la captura de alias Miguel Ángel, presunto cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, durante un operativo realizado en el municipio de Ataco. Según lo reportado, la acción incluyó la desarticulación de la estructura del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano y la detención de otros tres integrantes del grupo armado ilegal. En el procedimiento, las autoridades lograron recuperar a una menor de edad que habría sido reclutada forzosamente.

La operación, coordinada por tropas del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo, la Fiscalía 164 Contra las Organizaciones Criminales y la Policía Nacional, se realizó en la vereda La Ensillada, sector Puente Amarillo, zona rural de Ataco. De acuerdo con el reporte oficial, alias Miguel Ángel es considerado el articulador financiero de la organización y contaría con una trayectoria de más de 12 años dentro de grupos armados al margen de la ley.

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Alias ‘Miguel Ángel’ fue capturado durante una operación conjunta del Ejército, la Fiscalía y la Policía en zona rural de Ataco, Tolima. - crédito Ejército

Las autoridades señalaron que la Comisión Gerónimo Galeano se dedicaba principalmente al cobro de extorsiones a propietarios de maquinaria amarilla y a mineros dedicados a la explotación ilícita de oro en la región. Esta estructura, según la investigación, utilizaba los recursos obtenidos para fortalecer las economías ilegales del Bloque Central Isaías Pardo, facción asociada a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

El Ejército Nacional detalló que, además de las capturas, se incautaron cinco fusiles, una pistola, veinte proveedores para fusil, cartuchos de distintos calibres, explosivos artesanales, una granada de mano, material de intendencia y equipos de comunicación.

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El brigadier general Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, indicó que alias Miguel Ángel provenía del departamento del Cauca y habría integrado anteriormente la estructura Jaime Martínez, otra facción armada con operaciones en esa región.

El oficial señaló que “Esta comisión, Gerónimo Galeano, era la encargada de recaudar y articular todo el sistema financiero de las economías ilícitas producto de la extracción ilícita de yacimientos mineros. Toda esta articulación financiera era conducida directamente al Bloque Central Isaías Pardo”.

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Durante la operación también fue recuperada una menor de edad que se encontraba en poder de la estructura armada. - crédito Colprensa

Durante la intervención, también fue recuperada una menor de edad que permanecía bajo el control de la estructura ilegal, quien fue puesta a disposición de las entidades competentes para su protección. Las investigaciones en curso apuntan a que el grupo instrumentalizaba a la población local para generar disturbios, como los ocurridos a inicios de mayo en el corregimiento de Santiago Pérez, donde unidades del BRACNA N.º 3 y de la Policía Nacional fueron atacadas mientras desarrollaban operativos contra la minería ilegal.

Además, las autoridades indagan la presunta participación de la organización en al menos 17 homicidios registrados entre 2025 y 2026 en el municipio de Ataco. Estos hechos mantuvieron en alerta a la población civil, según fuentes citadas por el Ejército. La estructura también sería responsable de la ubicación de una pancarta que prohibía el ingreso de un partido político al sur del departamento.

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Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal. El material incautado habría sido utilizado para intimidar y ejercer control criminal sobre comunidades dedicadas a actividades mineras ilegales.

Iván Mordisco es señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc, organización a la que estaría vinculada la comisión Gerónimo Galeano. - crédito Jesús Aviles/Infobae

De acuerdo con la información de El Tiempo, el Bloque Central Isaías Pardo tiene presencia en municipios como Ataco, Planadas, Chaparral, San Antonio y Rioblanco, considerados corredores estratégicos por su conexión con el norte del Huila y el oriente del Cauca. Entre las principales fuentes de financiamiento del grupo figuran la extorsión a comerciantes, ganaderos, transportadores y campesinos, quienes han denunciado amenazas y cobros ilegales, según reportes del Ejército Nacional.

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La operación fue ejecutada en el marco de la jornada electoral presidencial del domingo 31 de mayo y representa un impacto estratégico sobre las capacidades criminales, logísticas y financieras de las disidencias de Iván Mordisco en el sur de Tolima. La Sexta Brigada del Ejército anunció que continuará las operaciones militares sostenidas con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las estructuras armadas que buscan alterar la seguridad en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107 Antiterrorista.

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