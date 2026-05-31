A pocas horas de la votación, Fajardo reclama debates para la segunda vuelta: “Debemos debatir por respeto a los electores”

Sergio Fajardo envió un mensaje a sus contendores, defendió el juego limpio y expresó su expectativa de debatir en una eventual segunda vuelta. - crédito @sergio_fajardo/X

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente, el candidato presidencial Sergio Fajardo envió un mensaje a sus contendores en el que hizo un llamado al respeto, al juego limpio y a la realización de debates en caso de que las elecciones deban definirse en una segunda vuelta.

El pronunciamiento se produjo cuando faltaban menos de 24 horas para la apertura de las mesas de votación de las elecciones presidenciales de 2026, una jornada clave para definir quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Fajardo se dirigió directamente a los demás aspirantes que participan en la contienda electoral y destacó la importancia de mantener una competencia democrática basada en las ideas y el respeto mutuo.

“Buenas noches, Paloma, Iván, Claudia, Abelardo y a todas las otras personas que hacen parte de esta contienda electoral. Ha sido un placer competir con ustedes. Tengo diferencias muy importantes con algunos, también algunas coincidencias, pero estoy seguro que todos compartimos el amor por Colombia”, expresó el candidato.

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Sergio Fajardo envió un saludo a los demás candidatos presidenciales y les deseó suerte en las elecciones. - crédito Infobae

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la ausencia de más espacios de discusión entre los candidatos durante la campaña presidencial.

En su intervención, Fajardo aseguró que los debates son fundamentales para que los ciudadanos puedan conocer y contrastar las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

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“Nos han faltado debates. Eso no nos puede pasar en segunda vuelta. Debemos debatir por respeto a los electores”, afirmó.

La declaración cobra relevancia en medio de una campaña marcada por la polarización y las diferencias entre los distintos sectores políticos. Para el exgobernador de Antioquia, los debates constituyen una herramienta esencial para fortalecer la democracia y permitir que los votantes tomen decisiones informadas.

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Además, reiteró que su objetivo es ganar las elecciones, pero señaló que ello no debe impedir que exista una relación respetuosa entre quienes participan en la contienda.

“Quiero ganar las elecciones, pero les deseo lo mejor y que tengan suerte. Lo digo sinceramente. Creo en el juego limpio, en el fair play, en la política”, manifestó.

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“No tengo enemigos”: el mensaje de respeto entre adversarios políticos

En otro apartado de su mensaje, Fajardo insistió en la necesidad de reducir la confrontación personal en el debate público y diferenciar entre rivales políticos y enemigos.

“No tengo enemigos entre ustedes, solo adversarios”, expresó el candidato, quien también señaló que espera que el resultado electoral permita abrir una nueva etapa para el país.

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Asimismo, aseguró que está dispuesto a debatir con quien los colombianos decidan que avance a una eventual segunda vuelta presidencial.

“Espero que este lunes empiece una nueva etapa para Colombia y nos veremos en segunda vuelta con quien decidan los colombianos y las colombianas. Que gane el mejor y que sea lo mejor para Colombia”, concluyó.

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Las urnas abrirán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para la jornada electoral que definirá el futuro político del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente

El mensaje de Fajardo se conoció en la víspera de una de las jornadas electorales más importantes del país. Este domingo 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos habilitados para votar podrán acudir a los puestos de votación definidos por la Registraduría.

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, horario en el que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para escoger al próximo presidente y vicepresidente de Colombia.

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De acuerdo con las autoridades electorales, la jornada se desarrollará en todo el territorio nacional con el acompañamiento de organismos de control y de las fuerzas de seguridad, encargadas de garantizar el normal desarrollo del proceso democrático.

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia en 2026?

Los colombianos encontrarán en el tarjetón presidencial a los siguientes aspirantes y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales:

Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla.

Claudia López y Leonardo Huerta.

Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas.

Sondra Macollins y Leonardo Karam.

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora.

Mauricio Lizcano y Pedro de la Torre.

Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas.

Gustavo Matamoros y Mila María Paz.

Tarjetón Elecciones presidenciales Colombia 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Las autoridades también recordaron que, aunque en el tarjetón aparecen Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, ambos renunciaron a sus aspiraciones presidenciales para adherirse a la candidatura de Iván Cepeda. Por esta razón, según explicó el Consejo Nacional Electoral, los votos marcados por esas opciones serán contabilizados como votos no marcados.