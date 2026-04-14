Acuerdo entre Colombia y Alemania permitirá a trabajadores sumar semanas cotizadas en ambos países: está a un paso para su aprobación

El convenio bilateral entre Colombia y Alemania permitirá sumar aportes de pensión para migrantes que han cotizado en ambos países- crédito VisualesIA

Los trabajadores colombianos y alemanes que hayan cotizado a los sistemas de pensión de ambos países podrán sumar los periodos trabajados para acceder a su jubilación, siempre que se concrete la firma de un nuevo convenio bilateral que ya superó la etapa de negociación.

El acuerdo, anunciado tras la última ronda de reuniones en Bogotá, busca resolver la dispersión de aportes que históricamente ha impedido a muchos migrantes cumplir los requisitos mínimos para recibir una pensión.

El texto del convenio, elaborado por delegaciones de ambos gobiernos durante encuentros en el Ministerio de Trabajo de Colombia, ahora entra en una fase de revisión jurídica que definirá los detalles finales antes de su firma.

Una vez aprobado y ratificado, facilitará el acceso a prestaciones para quienes han trabajado y cotizado en los dos países, permitiendo que los periodos cotizados se reconozcan mutuamente.

La firma del acuerdo busca resolver la fragmentación de aportes que dificultaba el acceso a la jubilación para colombianos y alemanes migrantes- crédito Visuales IA

El acuerdo responde a una problemática común para los migrantes: la imposibilidad de sumar los aportes realizados en diferentes sistemas de seguridad social, lo que frecuentemente dificulta el acceso a la jubilación. La propuesta permitirá que tanto colombianos como alemanes utilicen las semanas cotizadas en cada país para completar los requisitos exigidos por la ley y así acceder a una pensión.

Alcance y beneficiarios del convenio

De acuerdo con la embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, el convenio podría beneficiar a más de 22.000 colombianos que actualmente contribuyen al seguro social germano, así como a los alemanes que cotizan en Colombia.

La funcionaria resaltó que el impacto del acuerdo va más allá de lo técnico, ya que “refleja una apuesta por fortalecer la relación bilateral en un contexto de mayor intercambio migratorio y laboral”.

La ronda final de negociaciones se llevó a cabo entre el 6 y el 13 de abril en Bogotá y marcó el cierre de un proceso que incluyó etapas exploratorias y una primera reunión formal en Berlín a inicios de 2026. Aunque el convenio todavía debe superar revisiones jurídicas, ambas delegaciones consideran que el texto alcanzado recoge los principales consensos en materia de protección social.

Más de 22.000 colombianos contribuyentes al seguro social alemán se beneficiarán de la medida una vez entre en vigor el convenio de pensiones - crédito VisualesIA

“Una vez sea firmado y aprobado en ambos países, beneficiará a más de 22.000 colombianos que, en la actualidad, cotizan en el seguro social de Alemania y a los ciudadanos alemanes contribuyentes en el sistema pensional colombiano”, señaló la embajadora.

El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, remarcó durante el proceso que este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional, orientada a garantizar derechos laborales para quienes trabajan en distintos países y adaptarse a la creciente movilidad de los trabajadores.

Proceso y perspectivas para la firma

La jefa de la delegación negociadora alemana, Moira Kettner, explicó que el siguiente paso será la revisión jurídica del acuerdo en cada país, tarea que corresponde a las autoridades competentes. Solo después de superar esta etapa se podrá proceder a la firma oficial y, posteriormente, a la entrada en vigor del convenio.

Actualmente, Alemania alberga a más de 25.000 ciudadanos colombianos, una de las comunidades latinoamericanas más numerosas en ese país después de la brasileña, según cifras de la Oficina Federal de Estadística correspondientes a 2023.

El texto definitivo pasó a revisión jurídica en ambos países, paso previo antes de la ratificación y firma oficial del acuerdo pensional- VisualesIA

La aprobación de este convenio representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos para quienes han construido su vida laboral en ambos países y esperan contar con una jubilación digna.

El convenio bilateral entre Colombia y Alemania facilitará a los trabajadores migrantes sumar las semanas cotizadas en ambos países, permitiéndoles cumplir los tiempos legales para acceder a la pensión y resolver el problema de la fragmentación de aportes que hasta ahora limitaba sus derechos.

Si el acuerdo supera las revisiones jurídicas y se firma en los próximos meses, abrirá el camino a una protección social más amplia para miles de personas que viven y trabajan entre ambos países.