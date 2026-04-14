Colombia

Álvaro Uribe desafió a Petro tras acusarlo de influir en las decisiones de Ecuador frente Colombia: “Renuncia a la presidencia”

El exmandatario se defendió de los señalamientos sobre un papel protagónico en las recientes decisiones arancelarias de Ecuador contra Colombia, al negar cualquier contacto con el Gobierno de Daniel Noboa

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Desde Medellín, el expresidente de la República se defendió nuevamente de los señalamientos del jefe de Estado y lo retó a probar que tuvo algo que ver con el incremento de aranceles a los productos del país por parte del Gobierno de Ecuador - crédito @alvarouribevel/X

Con un duro pronunciamiento replicado en sus redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez respondió de forma directa a las acusaciones del hoy mandatario, Gustavo Petro, sobre su supuesta influencia en las recientes decisiones arancelarias del Gobierno de Ecuador con respecto a Colombia, y aprovechó para desafiar a su contradictor político a que demuestre la validez de sus argumentos.

Tras una visita a un grupo de trabajadores en Medellín, el ex jefe de Estado retó a Petro a que compruebe sus afirmaciones sobre una presunta injerencia del líder de la oposición en los anuncios hechos por Daniel Noboa en materia arancelaria. “Presidente Petro, usted miente (...) Le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, afirmó Uribe.

El presidente Gustavo Petro reveló que sugirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia
El expresidente Álvaro Uribe retó a su contradictor, el mandatario Gustavo Petro, de comprobar su influencia en las decisiones de Daniel Noboa sobre Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Los rumores sobre este asunto empezaron en la noche del lunes 13 de abril, cuando Gustavo Bolívar, que fungió como director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), vinculó en redes sociales las visitas de Uribe a Ecuador con el anuncio del arancel, pero admitió no tener pruebas sobre el particular, lo que desató una ola de comentarios en las plataformas digitales en uno y otro sentido.

“Coincidencias… dos días antes de que el presidente Noboa impusiera aranceles del 50% a Colombia, Álvaro Uribe estuvo en Ecuador. Y un día antes de que los subieran al 100%, Uribe también estuvo en Ecuador (sic)”, expresó Bolívar en su perfil de X, poco después de un Consejo de Ministros encabezado por Petro, desde Ipiales (Nariño), en el que el primer mandatario se refirió a este tema y a la crisis del predial.

El fuerte rifirrafe entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe

La tensión escaló tras la decisión del Gobierno de Noboa de incrementar la llamada “tasa de seguridad” sobre productos colombianos al 50% y luego al 100% y frente a ese escenario, Petro lanzó una pregunta desde sus canales oficiales, que causó controversia. “¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”, precisó.

Gustavo Petro vinculó a Álvaro Uribe con nuevos aranceles de Ecuador a Colombia
Con una publicación en redes sociales, el presidente Gustavo Petro vinculó al ex jefe de Estado Álvaro Uribe con la imposición de nuevos aranceles de Ecuador a Colombia - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a estos señalamientos, Uribe negó cualquier contacto con las autoridades ecuatorianas y detalló las circunstancias de sus estancias recientes en ese país. “En enero estuve en Ecuador, en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. No tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano. La semana pasada estuve en un compromiso académico en Cuenca. No tuve ninguna conversación con el gobierno ecuatoriano”.

Y, en cambio, culpó a Petro de la crisis en la relación entre ambos países, que ya empezó a tener graves impactos en materia económica. “Usted es el responsable de lo que ha pasado, porque usted le entregó la frontera al narcoterrorismo que impone la candidatura de Cepeda”, destacó el exgobernante, que propuso incluso una solución externa al conflicto entre ambos, reiterando su proposición en caso de que mienta.

Centro Democrático respondió a Gustavo Petro
El partido de oposición al Gobierno le salió al paso a los señalamientos del presidente a Álvaro Uribe Vélez, al que vinculó a las decisiones de Ecuador de aumentar aranceles a los productos nacionales - crédito @Cedemocratico/X

En ese sentido, el Centro Democrático, colectividad de Uribe Vélez, salió en respaldo del exmandatario y con un mensaje en sus canales oficiales apuntó hacia el jefe de Estado. Además de reiterar lo que expresó el veterano político, sobre sus compromisos académicos, recordó las polémicas visitas del presidente a Manta, población en la que se le vinculó sobre un supuesto encuentro con alias Fito, cabecilla de Los Choneros.

Si tiene pruebas contra el expresidente Uribe, preséntelas ante los tribunales de inmediato; de lo contrario, asuma la responsabilidad por el deterioro de la relación binacional, la crisis económica y la inseguridad desbordada en la frontera con Ecuador”, afirmó el partido. “La opacidad sobre sus viajes a Manta y la ausencia de sustento en sus señalamientos configuran una estrategia de difamación”, agregó el CD.

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