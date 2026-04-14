Este es el formato de la Copa Colombia 2026: atención a la campaña del primer semestre

La Copa Colombia volverá para la temporada 2026 y su fecha de inicio se dará en mayo - crédito Dimayor

La temporada 2026 del fútbol colombiano estará cargada de partidos, tanto en el primer como en el segundo semestre, sobre todo porque se viene la Copa Colombia, uno de los certámenes que más relevancia ha ganado en los últimos años, porque ofrece un título a los clubes profesionales.

La Copa BetPlay presentó su formato para la edición 2026, cuando tendrá a las 36 escuadras de la primera y segunda división, pero no todas arrancarán de la misma manera la competencia, pues dependerá de cómo vayan sus respectivas campañas en lo que va del año.

Cabe recordar que como se definió desde la edición 2024, el ganador del certamen tendrá uno de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana 2027, entrando desde la fase clasificatoria contra otro de los clubes colombianos que avanzaron desde la reclasificación, como se establece en el reglamento de la Conmebol.

El formato de la Copa Colombia

La Dimayor estaba a la espera de definir cómo se jugará la copa para este año, pues a lo largo de la temporada presentó los formatos de la Liga BetPlay, Superliga, Primera B y la Liga Femenina, pese a que ya estaba aprobado desde la asamblea de socios de la entidad, en diciembre de 2025.

La Copa Colombia 2026 no tendrá cambios con respecto a 2025, manejando por segundo año seguido el formato de competencia que le dará mayor valor a las campañas en la primera y segunda división durante el primer semestre, para manejar mejor las fechas del calendario.

Así se jugará la fase de grupos de la ronda 1A de la Copa Colombia, con los eliminados de la Liga BetPlay y la Primera B - crédito Dimayor

Para empezar, la primera fase se dividirá en dos: una instancia para los ocho eliminados de los cuadrangulares de la “B” y los 12 que no quedaron en los playoffs de la “A”, y la otra parte que contará con los 16 clasificados a esas dos rondas de los respectivos campeonatos.

Estas son las llaves para la Copa Colombia 2026, en su fase 1B - crédito Dimayor

La fase de eliminados, llamada 1A, será organizada en cuatro grupos de cinco escuadras cada uno, los dos primeros clasificarán a octavos y se verán con los vencedores de las ocho llaves de la fase 1B, recordando que los equipos de la segunda división tienen prioridad para cerrar como locales.

Cuadro de las finales de la Copa Colombia 2026, con la conformación de la llaves de los octavos - crédito Dimayor

De otro lado, para la primera parte de la Copa Colombia ya están sembrados los conjuntos de las fases de grupos y las llaves, dependiendo de su posición en la fase regular de la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, por lo que la Dimayor no tendrá que hacer un sorteo.

¿Cuándo inicia la copa?

De otro lado, la Dimayor aún no establece las fechas exactas para las competencias del primer y segundo semestre, pues va dependiendo de los encuentros que se vayan aplazando, el Mundial 2026 y las competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Se espera que la Copa Colombia inicie a mediados de mayo, después de que se termine la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay, que tiene establecida su jornada 19 el domingo 2 de mayo, para arrancar con los eliminados de la primera y segunda división en la ronda de grupos 1A.

Cuando termine la fase regular de la Liga BetPlay, dará inicio la de la Copa Colombia - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Por su parte, la llamada “fase 1B, empezaría hasta julio, después de la Copa del Mundo y con el espacio para aquellas escuadras que llegaron a playoffs y cuadrangulares de la liga y copa del primer semestre, para que, en agosto, se disputen los octavos de final del certamen.

Se espera que la Copa Colombia termine en noviembre, aunque en los últimos dos años acabó al mismo tiempo que la Liga BetPlay por problemas con el calendario, provocando que aquellas escuadras que disputen finales lleguen con mucho desgaste al final de la temporada.