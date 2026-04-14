Colombia

Colombia recibió malas noticias del FMI sobre lo que viene para el desempleo y el precio de productos y servicios en 2026 y 2027

Un informe del Fondo Monetario Internacional resalta que la economía colombiana es especialmente vulnerable ante la volatilidad de otros países

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El informe del FMI proyecta que la inflación de Colombia se ubique hasta el 5,9% en 2026 - crédito Yuri Gripas/Reuters
El informe del FMI proyecta que la inflación de Colombia se ubique hasta el 5,9% en 2026 - crédito Yuri Gripas/Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la publicación del World Economic Outlook, informe sobre proyecciones económicas en el que sitúa a Colombia y al resto de América Latina en el centro de los desafíos globales. En el documento, la entidad pronostica para Colombia un crecimiento económico del 2,3% en 2026 y del 2,5% en 2027, mientras para América Latina y el Caribe estima tasas del 2,3% y 2,7%, respectivamente. Además, el organismo advierte que la inflación y el desempleo seguirán elevados en la región, y que factores como las tensiones geopolíticas y el endurecimiento financiero condicionan la recuperación.

Asimismo, destaca la resiliencia de la economía global en un contexto marcado por el estallido del conflicto en Medio Oriente a finales de febrero de 2026. Este escenario ha incrementado la incertidumbre internacional y afectado tanto los precios de materias primas como las condiciones financieras, factores con impacto directo en las economías emergentes latinoamericanas.

Cifras globales y tendencia en América Latina

A su vez, el organismo mantiene la previsión para América Latina y el Caribe en 2,3% en 2026 —una revisión al alza de 0,1 puntos frente a enero— y 2,7% en 2027. El ajuste evidencia una capacidad de resistencia ante choques externos. Por otro lado, la inflación regional se dirige a la baja: 7,6% estimado en 2025, 6,7% en 2026 y 4,9% en 2027. Si bien estos avances confirman progresos en la contención de precios, todavía superan los objetivos de varios bancos centrales de la región.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Por su parte, el crecimiento económico mundial se ubica en 3,1% para 2026, una corrección a la baja respecto a meses previos. El informe atribuye a la región una “resiliencia relativa”, pero remarca discrepancias entre las principales economías.

Persisten desafíos en materia de inflación y desempleo:

  • Brasil: el crecimiento proyectado es del 1,9% en 2026 (mejorando desde el 1,6% estimado en enero) y 2% en 2027. La inflación caería del 5% en 2025 al 3,4% en 2027. El FMI apunta que las fortalezas de Brasil radican en sus “colchones de liquidez”, un “tipo de cambio flexible” y la “baja deuda en moneda extranjera”.
  • México: las tensiones comerciales con Estados Unidos, impulsadas por los aranceles, limitarán el crecimiento a 0,6% en 2025; no obstante, la economía mexicana apunta a recuperarse con tasas de 1,6% en 2026 y 2,2% en 2027.
  • Argentina: avanza en su proceso de desinflación. Se prevé una baja de la inflación del 41,9% en 2025 al 30,4% en 2026 y al 15,7% en 2027, junto a un crecimiento que desciende del 4,4% en 2025 al 3,5% en 2026 y 4% en 2027.
  • Venezuela: luego del cambio de presidente y la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, mantiene una dinámica diferente: crecimiento de 4% en 2026 y 6% en 2027, con una inflación que escalará del 252% en 2025 al 387% en 2026.
  • Caribe: exhibe las mayores tasas de expansión: 5,7% en 2026 y 8,6% en 2027.
  • América Central: alcanzará el 3,7% y 4% en sendos años.
  • Bolivia: enfrentará una contracción del 1,2% en 2025 y del 3,3% en 2026.
  • Chile: se mantendrá estable entre 2,4% y 2,6% en 2026 y 2027.
  • Perú: mostrará una desaceleración hasta 2,8% en 2026.
  • Uruguay: permanecerá en 1,8%.
  • Ecuador: reducirá su crecimiento a 2,5%.
  • América Central: la proyección es de 3,7% en 2026 y 4% en 2027.
América Latina crecería 2,3% en 2026, según el FMI - crédito FMI
América Latina crecería 2,3% en 2026, según el FMI - crédito FMI

Proyección y retos económicos para Colombia

Colombia presenta una leve desaceleración en el corto plazo y enfrenta retos en inflación y mercado laboral. El FMI proyecta un crecimiento de 2,6% para 2025, 2,3% en 2026 y un modesto repunte a 2,5% en 2027.

Respecto a la inflación, se espera que alcance el 5,1% en 2025, el máximo en 5,9% en 2026 y un ligero descenso a 5,2% en 2027. Las cifras siguen lejos del objetivo del Banco de la República, que insiste en regresar al 3% y lleva cinco años sin lograrlo.

La tasa de desempleo, que marcó un mínimo histórico del 9,2% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al inicio de 2026, aumentará del 8% en 2025 al 9% en 2026 y llegará al 10% en 2027. El FMI atribuye estos resultados a la desaceleración productiva, tasas de interés elevadas y un entorno de persistente tensión interna entre el Gobierno y el Banco de la República.

El informe resalta que la economía colombiana es especialmente vulnerable ante la volatilidad internacional. “La combinación de inflaciones elevadas, política monetaria restrictiva y riesgos globales limita las perspectivas de crecimiento y añade incertidumbre para inversores y empresas”, expuso.

Petya Koeva-Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, habló de un oscuro panorama para los países más pequeños - crédito Elizabeth Frantz/Reuters
Petya Koeva-Brooks, vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, habló de un oscuro panorama para los países más pequeños - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

Riesgos y diferencias de impacto regional

La guerra en Medio Oriente y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales afectan de manera desigual a la región. Los países exportadores de energía, como Brasil o Venezuela, pueden obtener ventajas en este escenario, mientras las economías más pequeñas y dependientes de importaciones energéticas enfrentan riesgos de depreciación y deterioro de las condiciones financieras.

“Las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente”, señala el informe de perspectivas económicas mundiales.

Al respecto, la vicedirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva-Brooks, advirtió también que “la desaceleración de la demanda mundial, el aumento de los costos de los insumos (incluidos los fertilizantes) y unas condiciones financieras más restrictivas predominarán el año que viene, lo que impactará un poco a la economía del gigante sudamericano”.

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