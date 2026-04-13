Colombia

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia: “Un país fracturado y dividido”

El candidato presidencial señaló que su experiencia y propuestas de centro no convencieron al electorado y que hoy enfrenta el escenario sin el apoyo de las maquinarias políticas tradicionales

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- credito Lina Gasca/Colprensa
Roy Barreras reconoce que no logró sumar apoyos y advierte sobre la polarización en el país - credito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial Roy Barreras reconoció su fracaso en el intento de liderar una alternativa de centro en el escenario político nacional, según declaró en una entrevista para Noticias RCN.

Barreras admitió que sus propuestas no lograron convencer al electorado, lo que lo llevó a quedarse sin respaldo de los principales actores políticos.

Durante la conversación, Barreras explicó: “Yo fracasé, para que lo ponga ahí en el titular, en el intento de que este personaje, yo tengo la experiencia, yo soy de centro, yo sé gobernar, yo le doy garantías a todos”.

El excongresista enfatizó que su trayectoria no fue suficiente para atraer apoyos y que hoy se encuentra sin el respaldo de las tradicionales estructuras de poder.

La gente no apostó, no creyó en eso. Y hoy estoy solo con mi verdad, sin la poderosa maquinaria del gobierno, sin las maquinarias políticas que no ponen presidente y que las veo como en desbandadas, todos pa’ donde paloma”, puntualizó el exsenador.

Barreras manifestó al medio citado su inquietud por la polarización que atraviesa el país. Advirtió que una fractura social profunda podría derivar en un periodo de inestabilidad institucional.

Un país fracturado y dividido no resuelve los problemas”, sostuvo el aspirante presidencial, quien señaló la necesidad de buscar consensos para evitar una crisis de gobernabilidad en el próximo periodo presidencial.

En el contexto de la entrevista, el expresidente del Senado reiteró que la falta de una propuesta de centro, capaz de unir diferentes sectores, representa un desafío para la democracia colombiana.

El exsenador alertó sobre el riesgo de que “serían cuatro años ingobernables” si persiste la división actual. Las declaraciones de Barreras reflejan el clima de incertidumbre que se percibe en el ambiente político, donde el peso de las maquinarias tradicionales parecen haberse posicionado y los liderazgos alternativos no logran consolidarse.

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