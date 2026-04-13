Colombia

Enrique Gómez señaló a la prensa de ataques contra Abelardo de la Espriella: “Están es generando más fervor”

El senador electo por Salvación Nacional publicó un video en X donde rechazó las críticas de la prensa hacia el candidato presidencial y acusó a los medios de intentar silenciar los valores

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El líder del Movimiento de Salvación Nacional es uno de los líderes de la oposición. Colprensa
Enrique Gómez criticó a la prensa y defendió a Abelardo de la Espriella en video viral - crédito Colprensa

El excandidato presidencial y senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez, publicó en la red social X un video donde rechazó las críticas de la prensa tradicional hacia el aspirante y abogado Abelardo de la Espriella y acusó a los medios de intentar silenciar el discurso de los valores y la coherencia en la política colombiana.

En el video difundido el domingo 12 de abril de 2026, Gómez declaró: “A los periodistas de siempre, de los medios de siempre, les parece que la única manera de tratar a Abelardo es denigrarlo, injuriarlo, inventarle calumnias”.

El también jefe de debate de Abelardo de la Espriella añadió: “Tienen un objetivo mayor: impedir que se hable de la extrema coherencia, del retorno de los valores a la educación de nuestros hijos, a la decencia, a la moralidad, a las libertades en Colombia y, obviamente, el retorno contundente a la seguridad y a la no negociación con criminales”.

Según el propio Gómez, la campaña contra De la Espriella responde a intereses del “periodismo del establecimiento”.

Enrique Gómez acusó a medios de intentar silenciar valores en la política colombiana - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez acusó a medios de intentar silenciar valores en la política colombiana - crédito @Enrique_GomezM/X

El video, acompañado por un texto publicado en la cuenta oficial de Enrique Gómez, sostiene que “el ataque de los periodistas aliados con los de siempre es evidente: buscan silenciar a Abelardo de la Espriella, pretenden silenciar también el discurso de los valores y de la extrema coherencia”.

El mensaje subrayó que “contrario a su objetivo lo que están es generando más fervor entre los colombianos”.

La figura de Abelardo de la Espriella se presenta en el mensaje como la alternativa que, según Gómez, puede llevar a Colombia a convertirse en “el país milagro”.

En el texto, Gómez señaló: “En primera vuelta con Abelardo lograremos el país milagro”. Además, el excandidato expresó su rechazo a las posibilidades electorales del actual presidente y de la izquierda, refiriéndose a Gustavo Petro y los sectores cercanos al movimiento de las extintas Farc. Gómez aseguró: “El heredero de las Farc y Petro no ganará las elecciones, todo en primera con el Tigre”.

La reacción de Enrique Gómez ha recibido respuestas tanto de apoyo como de rechazo en la esfera pública. Algunos usuarios de X respaldaron la defensa de “la coherencia y los valores”, mientras otros cuestionaron la estrategia de atacar a la prensa.

Enrique Gómez respaldó a Abelardo de la Espriella y cuestionó a la prensa tradicional en medio de polarización electoral - crédito @Enrique_GomezM/X

Abelardo de la Espriella respondió a críticas: “No soy el demonio que han querido pintar”

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella difundió recientemente un video en la red social X, donde reafirma su compromiso de transformar Colombia mediante el apoyo decidido a los emprendedores y la lucha contra la inseguridad y la extorsión.

En entrevista con la revista Semana, De la Espriella manifestó su propósito de que el Estado deje de ser un obstáculo para quienes generan empleo. “Mi compromiso total es con Colombia, con los más humildes, con los emprendedores, desde el más pequeño hasta el más grande”, afirmó el jurista.

Durante la conversación, De la Espriella enfatizó que buscará frenar los “impuestos asfixiantes” y la carga regulatoria sobre quienes intentan sacar adelante pequeños y grandes proyectos.

El Estado debe dejar de ser el peor enemigo de los emprendedores y convertirse en el mejor aliado”, aseguró el abogado, quien también denunció que la extorsión y la inseguridad representan amenazas directas para el sector productivo del país.

Abelardo de la Espriella prometió impulsar a los emprendedores y combatir la inseguridad en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella prometió impulsar a los emprendedores y combatir la inseguridad en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El empresario relató aspectos de su vida personal para sustentar la imagen de un líder cercano a la ciudadanía. “Tengo una familia de 18 años con mi mujer, cuatro hijos preciosos, soy un hombre de familia. Nunca he dejado de pagar una nómina, he creado empleo”, expresó De La Espriella.

El abogado insistió en su búsqueda constante de excelencia y en la importancia de mantener la honestidad en cada proyecto que emprende.

En otro pasaje de la entrevista, De la Espriella abordó las críticas recibidas por su incursión en la política: “No soy un santo, pero tampoco soy el demonio que han querido pintar. Mira quién es mi familia, mira quiénes son mis padres, mira todo el esfuerzo de tanto tiempo para labrar un nombre”, declaró. El jurista resaltó que la política ha sacado su mejor versión, señalando: “De mí ha sacado lo mejor”.

El candidato presidencial concluyó que estaría dispuesto a entregar todo su esfuerzo y dedicación a Colombia, incluso “la vida, la sangre y el tiempo”, con el objetivo de que el país alcance la “grandeza que se merece”.

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