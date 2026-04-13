“Conquista y magnetiza tu voz”: el bestseller de Regina Carrot que rompe barreras y transforma la voz femenina en éxito laboral

Conquista y magnetiza tu voz es el nuevo texto de la mexicana Regina Carrot que se presentará oficialmente en Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026.

"Conquista y magnetiza tu voz", el nuevo texto de la mexicana Regina Carrot, que se presentará oficialmente en Colombia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, busca ofrecer herramientas prácticas para que las mujeres conviertan su historia personal en un recurso profesional de crecimiento y visibilidad.

Según su autora, se trata de una guía orientada a mujeres interesadas en potenciar su proyección profesional. El libro proporciona un método para transformar la trayectoria y el conocimiento personal en una narrativa estratégica, capaz de generar conexión, autoridad y oportunidades en el mercado laboral colombiano.

Regina Carrot sostiene que la clave del posicionamiento profesional no radica únicamente en la experiencia o el talento, sino en la capacidad de comunicar eficazmente el propio valor.

Surge, sostiene Carrot, para responder a la brecha de visibilidad y reconocimiento que enfrentan muchas mujeres, a pesar de contar con formación y logros destacados. La autora sostiene que la clave del posicionamiento profesional no radica únicamente en la experiencia o el talento, sino en la capacidad de comunicar eficazmente el propio valor. Propone que la voz no es una aptitud exclusiva, sino una competencia que puede entrenarse y desarrollarse para impulsar el avance profesional.

Para la autora, estructurar intencionalmente la historia propia y el expertise convierte a la voz en un activo estratégico. El texto combina recomendaciones de oratoria, ejercicios de autoconocimiento y un llamado a dejar de ser espectadoras, adoptando un rol activo como referentes dentro de cada industria.

Los conceptos y método detrás de Conquista y magnetiza tu voz

La propuesta metodológica de Regina Carrot parte de la idea de que la experiencia y los aprendizajes personales pueden convertirse en capital profesional.

La propuesta metodológica de Regina Carrot parte de la idea de que la experiencia y los aprendizajes personales pueden convertirse en capital profesional. El término “speakertainment” —una integración de emoción, entretenimiento y estrategia— es presentado como la fórmula para comunicar con impacto y construir autoridad en cualquier sector.

La autora destaca la autenticidad, la coherencia del discurso y la organización del mensaje como elementos fundamentales. “No se trata solo de contar una historia, sino de diseñar un mensaje que conecte, posicione y convierta”, afirma Carrot. El libro incorpora ejemplos y pasos prácticos, así como consejos para superar inseguridades y miedos relacionados con la comunicación.

El texto enfatiza que muchas mujeres con trayectorias sólidas no cuentan con una narrativa profesional estratégica, lo que limita su acceso a nuevas oportunidades y visibilidad. El método propuesto transforma la voz en un recurso capaz de abrir puertas, fortalecer la marca personal y generar fuentes de ingreso adicionales.

La trayectoria de Regina Carrot

Regina Carrot es reconocida como conferencista internacional, autora bestseller y entrenadora de mujeres profesionistas.

Regina Carrot es reconocida como conferencista internacional, autora bestseller y entrenadora de mujeres profesionistas. Ha inspirado a miles de mujeres a superar el miedo escénico, desarrollar su voz y convertir su historia personal en una herramienta rentable. Con más de 14 millones de seguidores en redes sociales, Carrot ha publicado libros de éxito como “Cómo salir del club de los fracasados” e “Indomables”.

Graduada en mercadotecnia internacional por la Universidad de Monterrey, cuenta con una maestría en administración de negocios y estudios en psicología positiva. Como fundadora y directora de Speaker Magnética Academy, ha capacitado a cientos de mujeres para que adquieran seguridad al hablar en público y puedan liderar con confianza.

Su historia está marcada por la superación de retos como el acoso escolar y la sensación de invisibilidad en la infancia. La publicación del video “Cuando sientas miedo en tu vida” se convirtió en un punto de inflexión en su carrera y la motivó a empoderar a otras mujeres. Los reconocimientos de Forbes como una de las creadoras más influyentes de habla hispana y de Google como Mujer Disruptora consolidan su figura como referente regional.

Carrot identifica la falta de confianza como uno de los mayores obstáculos para el avance profesional femenino. Sostiene que comunicar de manera estratégica es indispensable para lograr reconocimiento y acceder a puestos de liderazgo en un entorno cada vez más competitivo.

Lanzamiento de ‘Conquista y magnetiza tu voz’ en Colombia

Durante la FILBo, Regina Carrot presentará su método en vivo, compartiendo herramientas para construir una marca personal sólida.

Durante la FILBo, Regina Carrot presentará su método en vivo, compartiendo herramientas para construir una marca personal sólida. El libro ya ha recibido comentarios favorables de mujeres que encuentran en sus páginas técnicas útiles para posicionarse y redefinir su trayectoria profesional. Se perfila así como una referencia clave para aquellas que buscan desarrollar autoridad comunicativa, obtener mayor visibilidad y diversificar sus fuentes de ingreso.

El principio fundamental de la obra —que comunicar mejor puede marcar la diferencia en cualquier sector— se fundamenta en las experiencias de mujeres que, apoyadas en las estrategias del libro, han logrado mayor confianza y presencia en sus entornos laborales.

Quien explora “Conquista y magnetiza tu voz” accede no solo a técnicas de oratoria, sino también a una invitación a tomar el control de su relato, proyectar confianza y construir una imagen auténtica para destacar profesionalmente.

El mensaje final de la autora es claro: el poder de la voz reside en la forma en que cada mujer decide compartir su historia, utilizando estrategia y autenticidad como las herramientas esenciales para ganar espacio y reconocimiento en el mundo profesional.