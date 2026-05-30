MOE advierte sobre alertas por violencia y riesgo de presión a votantes en varias regiones: habilita canales de denuncia

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, advirtió sobre municipios en alerta por violencia, daños a sedes políticas y riesgos de presión a votantes antes de las elecciones - crédito MOE

La MOE, a través de su subdirector Frey Alejandro Muñoz, advirtió que hay municipios con alertas para la jornada electoral por hechos de violencia, afectaciones a sedes políticas y riesgos de presión sobre votantes, y pidió a la ciudadanía usar los canales de denuncia habilitados para reportar irregularidades, según explicó el funcionario.

Muñoz precisó que la Misión de Observación Electoral no ha recibido hasta ahora reportes directos sobre constreñimiento por parte de grupos armados ilegales a través de sus canales. Agregó que buena parte de la información conocida sobre ese fenómeno proviene de reportes de medios de comunicación.

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El subdirector de la Misión de Observación Electoral sostuvo que la entidad hace seguimiento a distintos fenómenos que pueden afectar las elecciones. Entre ellos mencionó “afectaciones contra sedes políticas, hostigamientos y daños a las sedes de campaña”, detectados en varias regiones del país, según indicó Muñoz en entrevista con La FM.

Según el subdirector de la MOE, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Bogotá presentan alertas por ese tipo de hechos. En violencia contra liderazgos políticos, dijo al mismo medio, se han identificado casos en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Magdalena, Bolívar, Arauca y Huila.

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La MOE señaló que el control territorial de grupos armados en algunas zonas puede traducirse en restricciones a la movilidad y presión sobre los votantes - crédito Colprensa

“Son varios municipios que tienen unas alertas”, afirmó Muñoz. El funcionario señaló al medio que esos escenarios exigen acción de las autoridades para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

Sobre la posible intervención de grupos armados ilegales, Muñoz explicó que en algunas zonas existe control territorial. Según dijo al medio citado, esa situación puede traducirse en restricciones a la movilidad y en presiones sobre los votantes.

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“Tiene un factor de riesgo en el sentido de que los grupos constriñan a las personas para que voten a favor de determinada candidatura”, indicó el subdirector de la MOE. Frente a ese escenario, añadió que la presencia de la fuerza pública en los puestos de votación funciona como medida para reducir esos riesgos.

La presencia de la fuerza pública y el acompañamiento del Ejército buscan garantizar la seguridad en los puestos de votación en zonas con riesgos de orden público - crédito Ejército Nacional

El funcionario explicó que en algunos territorios el acompañamiento en los puestos de votación lo realiza el Ejército por condiciones de orden público. Esa es una de las medidas mencionadas por la MOE para contener eventuales afectaciones durante la jornada.

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Muñoz también defendió que el sistema electoral colombiano cuenta con mecanismos para verificar los resultados. “Se publican las actas” y los datos son accesibles para los actores políticos, dijo al medio, al señalar que eso facilita el seguimiento del proceso.

Añadió que el sistema de preconteo entrega información rápida que puede ser usada por los partidos para revisar resultados y presentar reclamaciones. “Esos son instrumentos que brinda la organización electoral”, afirmó en esa entrevista.

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Sobre cómo denunciar irregularidades electorales en Colombia, Muñoz informóque la Misión de Observación Electoral habilitó varios canales para recibir reportes ciudadanos durante las elecciones. “Tenemos un portal de reporte irregularidades electorales”, explicó al medio.

Ese mecanismo permite registrar situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso. El funcionario invitó a la ciudadanía a utilizarlo durante la jornada.

También indicó que está disponible la línea de WhatsApp 315 266 1969 para enviar información sobre posibles anomalías. “Aprovecho este espacio para invitar a la ciudadanía a que reporte irregularidades”, expresó.

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La MOE invita a la ciudadanía a usar los mecanismos de denuncia y destaca la importancia del acompañamiento institucional y ciudadano en el monitoreo electoral - crédito captura pantalla/Pilas con el voto

Otro de los canales mencionados por Muñoz es la plataforma web “Pilas con el voto”. Según explicó al medio, allí también se pueden documentar presiones al votante, problemas en puestos de votación o cualquier situación que genere preocupación.

El funcionario añadió que la vigilancia del proceso incluye a jurados de votación, testigos electorales y organismos de control. “Está abierto ahí la posibilidad que se comente algún tipo de irregularidad”, reiteró al medio.

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“Esperamos que la jornada transcurra en normalidad”, concluyó Muñoz, al señalar que el acompañamiento institucional y ciudadano es clave para el seguimiento de las elecciones en todo el territorio nacional.