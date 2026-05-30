Registrador nacional destaca que el software electoral cumple con requisitos de seguridad: “Son fiables y cumplen con los requisitos de seguridad”

Herrán Penagos respalda la integridad del sistema electoral colombiano previo a los comicios del 31 de mayo - crédito @Registraduria/X - Visuales IA Infobae

El registrador nacional Hernán Penagos afirmó que el software electoral que se usará en las elecciones del 31 de mayo en Colombia cumple con requisitos de seguridad y trazabilidad, y sostuvo que ese concepto técnico debe dar tranquilidad a la ciudadanía y a las campañas políticas porque, según su pronunciamiento de la víspera, los sistemas fueron auditados desde enero y sus códigos fuente permanecen congelados hasta el momento de iniciar la consolidación de la información.

La revisión incluyó el 100% de los códigos fuente, de acuerdo con la transcripción completa del pronunciamiento de Penagos, un dato que el registrador presentó como una garantía de integridad para el proceso. En esa misma intervención explicó que la descongelación del código se hará el día de la elección en presencia de auditores de partidos, autoridades y observadores.

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“Muy importante. La auditoría internacional certificó que todos los sistemas de información de la Registraduría cumplen con los requisitos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad”, dijo Penagos en su declaración pública un día antes de la votación (30 de mayo). El funcionario añadió que esos sistemas “fueron revisados a detalle”.

Penagos asegura que el software electoral para las elecciones del 31 de mayo cumple con estándares de seguridad y trazabilidad - crédito Visuales IA

Penagos situó el valor de esa auditoría en el impacto político y ciudadano que puede tener en la antesala de la jornada electoral. “Hoy, ese concepto de la auditoría internacional debe dar absoluta tranquilidad a toda la ciudadanía colombiana, pero en especial a las diferentes campañas políticas, de que los sistemas de información están absolutamente adecuados, son fiables y cumplen con los requisitos de trazabilidad y seguridad”, afirmó.

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La auditoría internacional examinó sistemas y procesos antes de la elección presidencial

El contexto de esa declaración fue el concepto técnico satisfactorio emitido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a través de Iidh/Capel. Ese organismo concluyó que los sistemas y procesos auditados para las elecciones presidenciales de Colombia 2026 cumplen requerimientos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad.

El argentino Alejandro Tullio, representante del equipo auditor, sostuvo que el análisis “permite asegurar que los sistemas disponen de controles y mecanismos razonablemente adecuados para soportar de forma segura, estable y continua la operación electoral en la etapa examinada”. El pronunciamiento fue entregado y socializado ante funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá el 29 de mayo de 2026, según el centro de asesoría.

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El Instituto Interamericano de Derechos Humanos concluyó que los sistemas y procesos auditados para la elección presidencial de 2026 cumplen con los requisitos de seguridad y confiabilidad - crédito Sergio Acero / Colprensa

La evaluación correspondió a los informes preelectorales de Auditoría de Sistemas y de Auditoría de Procesos para la elección de presidente y vicepresidente. En la auditoría de sistemas se revisaron cinco componentes: jurados de votación, preconteo y comunicaciones, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, e infraestructura tecnológica.

Ese examen concluyó sin hallazgos críticos ni riesgos residuales medios o altos. El experto informático Marcelo Olivo, integrante del equipo auditor, aseguró que “el cotejo criptográfico de las versiones de software selladas el 28 de mayo confirmó su correspondencia íntegra con el software previamente auditado”.

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La auditoría de procesos evaluó 12 componentes del Ciclo Integral de Gestión Electoral y les otorgó una calificación satisfactoria. Entre ellos, figuraron la inscripción de ciudadanos y candidatos, biometría, kit electoral, infovotantes, control y monitoreo, preconteo, escrutinio, digitalización E-14, actas E-11 y consolidación y divulgación.

Penagos presentó el congelamiento del código como una barrera frente a modificaciones

En su intervención, Penagos insistió en que la trazabilidad no depende solo de la certificación previa, sino también del control que se ejercerá durante el arranque de la consolidación de los resultados. “No se olviden que esa auditoría internacional viene trabajando en Colombia desde el mes de enero a detalle, revisando cada uno de los componentes de los sistemas de información, incluyendo el cien por ciento de los códigos fuente”, declaró.

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Luego describió el mecanismo previsto para impedir alteraciones entre la auditoría y el uso operativo del sistema. “Los códigos fuente están congelados y mañana (31 de mayo), en presencia de todos y todas los auditores y auditoras de los partidos políticos y las autoridades y la observación, se descongelará ese código para dar la absoluta certeza de que cuando inicie a recibir la información de consolidación, no ha tenido ningún tipo de modificación”, dijo Penagos.

El equipo de la auditoría internacional mantendrá su presencia durante la elección y en la fase de escrutinio y consolidación de resultados, con un dictamen final tras completar todo el ciclo electoral - crédito Visuales IA

La auditoría internacional no terminó con la emisión de los informes preelectorales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos indicó que el equipo permanecerá desplegado durante la jornada electoral del domingo 31 de mayo y extenderá su actuación a la fase postelectoral con la verificación del escrutinio, la consolidación definitiva y la divulgación de resultados.

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El dictamen técnico final será emitido una vez concluyan todas las fases del ciclo electoral auditado. Esa continuidad de la observación fue incorporada por Penagos a su mensaje político de confianza pública en las horas previas a la votación.