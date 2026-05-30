Colombia

Bloqueos y obras en Buenaventura: Colfecar califica la situación de “caótica”

Debido al panorama que se vislumbra, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera le hizo una petición a los ministerios de Transporte, Comercio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

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La situación sigue generando millonarias pérdidas debido a la cantidad de mercancía represada - crédito @Colfecar/X

Tras completarse ocho días de bloqueos en la vía Panamericana, a la altura de Buenaventura (Valle del Cauca), punto en el que se encuentra uno de los puertos más importantes del país, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) expresó su preocupación debido al tiempo que completan las protestas que impiden el paso de carga por parte de decenas de conductores.

Por medio de una publicación, desde su cuenta de X, el viernes 29 de mayo de 2026, Colfecar calificó el panorama en Buenaventura luego de una semana de bloqueos como “caótica, debido al gran volumen de carga represada”.

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En el mensaje se precisó que “en una ciudad donde el tráfico promedio es de 4.600 vehículos diarios, las dificultades en el acceso a la ciudad por las obras civiles en la vía hacen que un vehículo se tarde en promedio 7 horas para ingresar a la ciudad”.

Sumado a todo lo anterior, “se enfrentan a largos procesos de entrega de los contenedores vacíos (dado que los patios de contenedores no trabajan las 24 horas los 7 días de la semana), por estas causas, muchos vehículos están perdiendo sus citas programadas y tienen que volver a solicitarlas”.

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La publicación de Colfecar se difundió el viernes 29 de mayo de 2026 - crédito @Colfecar/X
La publicación de Colfecar se difundió el viernes 29 de mayo de 2026 - crédito @Colfecar/X

La gravedad de esta problemática se refiere a que “en este proceso no es posible conseguirlas para el mismo día sino para el día siguiente o peor aún para días posteriores debido a la gran demanda”, añade la publicación, y por ende, esto se traduce en más días.

El gremio de transportadores hizo hincapié en el papel que tuvo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en lo que se ha venido presentando hasta el momento.

“Ante esta situación tan difícil es increíble que la @DIANColombia revocara la suspensión de términos que se tenía hasta el 31 de mayo y desde el 25 estamos con términos normales, cuando ante la evidencia NO es así”, recalcó el mensaje de Colfecar.

En la parte final de la publicación se solicitó al Ministerio de Transporte (en cabeza de María Fernanda Rojas) que “gestione” con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “para que le autorice a la concesión suspender las obras para contribuir a disminuir los trancones debido a los pares y sigas en la vía a Buenaventura y en la vía alterna y aún no ha sido posible”.

Para cerrar en el mensaje se dejó esta pregunta a la ministra Rojas y al Ministerio de Comercio, cartera liderada por Diana Marcela Morales: “Hasta cuando?? (sic)”.

crédito @Colfecar/X
Colfecar también se refirió a las afectaciones y las incomodidades que han tenido que sortear las decenas de conductores de vehículos de carga pesada - crédito @Colfecar/X

Transportadores ‘matan el tiempo’ mientras aguardan la reapertura de la vía Panamericana

Cuando iban cinco días de bloqueos en la vía Panamericana hacia Buenaventura, decenas de transportadores varados han improvisado carreras de costales, un tobogán con bolsas de basura, agua y jabón, y hasta una cancha de microfútbol para sobrellevar una crisis que, según Colfecar, paraliza el acceso a la ciudad puerto que mueve el 45% del comercio exterior y ya golpea la logística nacional.

El impacto económico ya alcanzaba en ese momento $22.400 millones en pérdidas acumuladas por la inmovilización de la carga.

Por ese corredor circulan cada día 4.634 vehículos de carga que transportan más de 55.600 toneladas desde y hacia el principal puerto del Pacífico colombiano, de acuerdo con el comunicado del gremio difundido el viernes 22 de mayo.

La parálisis del transporte y de las operaciones de comercio exterior completa cinco días, de acuerdo con el gremio, se atribuye el cierre a protestas de comunidades del sector minero y también advirtió sobre la amenaza de nuevos bloqueos anunciados por la comunidad indígena Nasa.

Por todo lo anterior, y en un video difundido por la cuenta @radiosupercali en X la tarde del viernes 22 de mayo de 2026 mostró cómo los conductores de vehículos de carga pesada organizaron actividades recreativas mientras esperan la reapertura.

Las jornadas también incluyen partidos de microfútbol, en algo que una usuaria en X calificó como una forma de "resiliencia" por parte de los transportadores colombianos - crédito @radiosupercali/X

La grabación registra carreras de costales, un deslizadero improvisado y un partido de microfútbol en medio de la fila de camiones detenidos.

Las imágenes se hicieron virales y provocaron mensajes de apoyo de usuarios en redes sociales.

Entre los comentarios citados en la publicación aparecen frases como: “Por esto Colombia es única ..que país tan maravilloso ..que a pesar de la adversidad ..siempre habrá algún motivo para estar alegres” y “Lamentable las vías de hecho y los bloqueos; Pero de aplauso para los conductores; Ojalá Colombia siempre fuera así”.

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