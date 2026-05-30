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Egan Bernal, el “MVP” del Ineos: el emotivo reconocimiento de Arensman tras la etapa reina

El ciclista colombiano tuvo un gesto clave en el ascenso hacia la montaña, en su llegada final durante el final de la primera carrera grande de ciclismo en la temporada

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El excampeón del Giro de Italia 2021 tuvo un emotivo momento con el neerlandés Thymen Arensman, compañero de equipo-crédito @DSports/X

El 29 de mayo de 2026 se disputó la etapa reina del Giro de Italia con gran protagonismo de los dos ciclistas colombianos que compiten en la primera grande de ciclismo: Egan Bernal del Netcompany Ineos y Einer Rubio del Movistar Team.

Pero en medio del cansancio, y la consagración del danés Jonas Vingegaard como campeón virtual de la carrera, el colombiano vivió un momento que llamó la atención de la prensa presente al entrevistarlo, y los amantes del ciclismo: el fraternal abrazo del neerlandés Thymen Arensman al “Cóndor” de Zipaquirá.

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El danés Jonas Vingegaard es el líder de la carrera, mientras que el 29 de mayo de 2026, Egan Bernal logró volver al top-10 de la carrera-crédito @eganbernal/Instagram
El danés Jonas Vingegaard es el líder de la carrera, mientras que el 29 de mayo de 2026, Egan Bernal logró volver al top-10 de la carrera-crédito @eganbernal/Instagram

Mientras atendía a la prensa, el neerlandés Thymen Arensman abrazó al colombiano con un gesto de reconocimiento, respeto y cariño por lo ocurrido en la jornada. Además del abrazo, le dijo de forma breve “gracias, amigo”, situación que la prensa reconoció de inmediato.

Es importante recordar que, durante el ascenso al puerto de montaña en Piancavallo, Arensman comenzó a tener problemas físicos para mantener el ritmo, pero Bernal estuvo al lado de él para apoyarlo y llegar juntos a la meta.

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Al respecto de lo que ocurrió, Bernal reconoció el talento de su compañero y el papel que hizo en el Giro de Italia durante las tres semanas que compitió, y aclaró que la idea de acompañarlo durante el ascenso era clave para el ciclista neerlandés. Esto fue lo que le dijo a la transmisión del programa De ciclismo se habla así del canal Dsports Colombia:

“Sí, creo que pequeños gestos como estos lo alentaron realmente. Intentamos hacer lo mejor posible. Thymen está en el mejor momento de su vida. Terminó cuarto en el Giro de Italia, lo cual no es fácil. Obviamente, queríamos el podio, pero el proceso que está siguiendo es muy bueno. Era un buen día, y lo importante era ayudarlo”.

Tras la ayuda de Egan Bernal durante el ascenso, Arensman reconoció lo hecho por su compañero y lo calificó como el MVP (que en el fútbol significa que es el jugador más valioso). Así reaccionó el compañero del corredor colombiano en el Netcompany Ineos al medio CyclingPro:

“Egan fue sin duda el MVP (jugador más valioso) de hoy. Teníamos un plan para hoy y lo ejecutamos a la perfección. Creo que ambos tuvimos una actuación magnífica y dosificamos la subida de forma impecable. Un aplauso para todo el equipo. Hicieron un trabajo excelente y me siento muy orgulloso y honrado de correr para este equipo y conseguir un buen resultado. Estoy muy orgulloso de los chicos”.

Explicó que la estrategia de la compañía de Egan Bernal se trabajó con el fin de que no perdiera tiempo en la clasificación general, y se mostró satisfecho porque salió lo planeado:

“En lo más empinado tengo que ir un poco más despacio y luego, en el último tramo, un poco más fácil, podríamos marcar la diferencia juntos. Es genial cuando un plan sale bien.”

Así fue la etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se coronó como el campeón virtual y Bernal terminó en el top 10

Jonas Vingegaard fue el ganador de la etapa 20 del Giro de Italia, y consiguió su victoria número 5 en la edición de 2026-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Jonas Vingegaard fue el ganador de la etapa 20 del Giro de Italia, y consiguió su victoria número 5 en la edición de 2026-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 80 horas, 17 minutos y 1 segundo

2. Félix Gall (Austria - Decathlon CMR): a 5 minutos y 22 segundos

3. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 6 minutos y 25 segundos

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 7 minutos y 2 segundos

5. Derek Gee (Canadá - Lidel - Trek): a 7 minutos y 56 segundos

6. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): a 9 minutos y 39 segundos

7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): a 10 minutos y 13 segundos

8. Davide Piganzoli (Italia - Visma Lease Bike): a 10 minutos y 52 segundos

9. Damiano Caruso (Italia - Bahrain Victorious): a 11 minutos y 24 segundos

10. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 54 segundos

23.Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 4 minutos y 26 segundos

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