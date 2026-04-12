Colombia

Por bloqueos en Santander, el huevo pone en alerta al sector avícola colombiano: “Hay 10 millones represados”

La situación en Santander genera retrasos en la entrada de insumos a granjas, provoca el represamiento de mercancías y limita la disponibilidad de alimentos para las próximas jornadas

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El sector agroalimentario alerta sobre desabastecimiento y alzas en los precios debido a los bloqueos en vías clave de la región - crédito @metropolitano_X
El sector agroalimentario alerta sobre desabastecimiento y alzas en los precios debido a los bloqueos en vías clave de la región - crédito @metropolitano_X

La parálisis de la vía Cúcuta- Pamplona- Bucaramanga profundizó la crisis para miles de habitantes, empresas y productores en Santander y Norte de Santander.

El desabastecimiento de alimentos y el alza de precios ya golpean el bolsillo de los hogares, mientras cada día de protesta agrava el escenario.

Las protestas, que llevan cuatro días tras el alza del impuesto predial, han provocado interrupciones en el transporte y la distribución de productos básicos. El flujo de mercancías, tanto para consumo local como para actividades comerciales, se ha visto restringido y esto afecta a productores, comerciantes y consumidores.

El presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, detalló el impacto directo sobre la cadena alimentaria: “Tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar a los consumidores”, explicó en conversación con Caracol Radio.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
La exportación de 3 millones de huevos hacia Cuba se cancela por la imposibilidad de transportar mercancía desde el interior hasta el puerto de Cartagena - crédito Siete TV/Facebook

El suministro de alimentos para aves también está en riesgo. Moreno detalló al medio radial: “Para alimentar los 47 millones de aves que tenemos en Santander, necesitamos 7 mil toneladas de alimento diarios, que no ha podido entrar desde el pasado viernes en algunas granjas (…) tenemos provisiones sólo para 2 o 3 días”.

La región enfrenta una posible escasez inminente de huevos y carne de pollo si los bloqueos continúan. Según Fenavi, los inventarios actuales de estos productos solo permitirían abastecer el mercado durante cuatro o cinco días más.

La crisis no solo afecta el abastecimiento interno. El comercio exterior del sector avícola también se ha visto golpeado. “Teníamos que salir con 3 millones de huevos para el Caribe (…) tocó cancelar esa exportación porque no se puede dar la garantía de llegar al puerto de Cartagena”, precisó Moreno sobre una operación frustrada hacia Cuba.

La situación ha generado alarma entre empresarios, trabajadores y familias, que observan con preocupación cómo la crisis se extiende. Los bloqueos en las vías han generado pérdidas significativas y la amenaza de desabastecimiento se cierne sobre la región.

Diez millones de huevos y 1.500 toneladas de carne de pollo permanecen represados, impidiendo su entrega a los consumidores en varias regiones colombianas - crédito Defensoría del Pueblo/X
Diez millones de huevos y 1.500 toneladas de carne de pollo permanecen represados, impidiendo su entrega a los consumidores en varias regiones colombianas - crédito Defensoría del Pueblo/X

Moreno hizo un llamado contundente: aunque Fenavi rechaza el aumento del impuesto predial, considera urgente restablecer la movilidad. “No podemos permitir el bloqueo de vías, porque todos los consumidores terminamos pagando”, enfatizó a Caracol Radio.

Otros gremios

Las pérdidas económicas en el departamento de Santander han alcanzado una cifra superior a los 600.000 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos de los gremios empresariales y comerciales. La situación ha generado alarma en los principales sectores productivos, que señalaron que las consecuencias de los bloqueos ya se sienten en la vida cotidiana y en la estabilidad laboral de miles de personas.

La Alianza por Santander, que agrupa a las organizaciones más relevantes del sector privado, emitió una advertencia: la economía regional se encuentra al límite debido a los bloqueos persistentes en las vías.

Los voceros empresariales han reiterado su preocupación por el impacto que las protestas han tenido sobre el comercio, la producción y el empleo, enfatizando que la continuidad de la protesta solo profundiza los problemas existentes.

Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook
El abastecimiento de alimento para 47 millones de aves en Santander está en riesgo, con provisiones para solo dos o tres días, según datos de Fenavi - crédito Siete TV/Facebook

Las organizaciones del sector privado, entre las que se cuentan el Comité de Gremios de Santander, Andi, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, Camacol, Fenavi y Cotelco, han coincidido en la gravedad de la coyuntura.

El comunicado conjunto sostiene que “no tiene sentido mantener unos bloqueos que hoy siguen asfixiando la economía, afectan el abastecimiento, lesionan la movilidad y profundizan el impacto sobre el comercio, la producción y el empleo”.

Las consecuencias directas de los bloqueos han incluido la cancelación de cerca de 60 vuelos y la afectación de más de 7.500 pasajeros. Según Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco Santander, se estima que las pérdidas diarias alcanzan los 120.000 millones de pesos.

Este impacto ha golpeado especialmente a sectores como la construcción, la salud, el turismo y el comercio, que reportan dificultades tanto en sus operaciones como en el suministro de insumos y servicios.

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