Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

Nelson Velásquez fue blanco de críticas tras su presentación no autorizada en un penal de máxima seguridad en Antioquia - crédito @nelsonvelasquezoficial - Instagram/ Captura de Pantalla Andrés Tobón - X

El polémico festejo que tuvo lugar en la cárcel de la Paz de Itagüí (Antioquia, Colombia) ha puesto en el centro de la discusión pública tanto a autoridades como a reconocidos cantantes.

Ese fue el caso del artista de música vallenata Nelson Velásquez que, según registros fotográficos y de video, ingresó al centro penitenciario acompañado por algunos músicos y varias mujeres, y dio un concierto privado.

La celebración, organizada por estructuras delictivas de la región, no solo involucró el traslado de equipos y artistas al interior del penal de máxima seguridad, sino una inyección de recursos estimada en 500 millones de pesos, según informó la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla.

La organización del polémico evento en la prisión de máxima seguridad demandó una inversión cercana a 500 millones de pesos, según la concejal Claudia Carrasquilla - crédito @tobonvillada / X

Según la cabildante, en declaraciones a Blu Radio, el cantante de vallenato habría recibido 100 millones de pesos por su presentación en el establecimiento carcelario del Valle de Aburrá, que también contó con la participación del artista Luis Alfonso Posada.

Al trascender los hechos y publicarse los detalles de la celebración, Nelson Velásquez optó por evitar declaraciones directas a la prensa y recurrió a sus redes sociales para expresar su posición.

En una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el artista colombiano no reveló detalles sobre su presencia en la cárcel de Itagüí, sino que reiteró su habitual discurso sobre la superación personal y la fe.

"Seguimos de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción“, comentó Velásquez en las redes sociales.

La respuesta de Nelson Velásquez en redes sociales tras el escándalo defendió su trabajo y fue su único pronunciamiento oficial sobre la fiesta carcelaria - crédito @nelsonvelasquezoficial/Instagram

En esa publicación añadió la canción El Hijo del Amor, de la que destaca la siguiente estrofa: “En mi vida hay escalones que subí con sacrificio. Yo crucé los precipicios agarra’o de mis talones. Ay soy el hijo de la nada, soy el hijo de la nada a pesar que soy famoso; soy humilde y cariñoso y no se me ha subi’o la fama”.

La publicación del artista generó diferentes comentarios entre los internautas. Mientras que algunos criticaron su disposición para dar el concierto en el centro penitenciario antioqueño, otros defendieron al músico colombiano.

Empresario de Nelson Velásquez explicó lo sucedido

Por su parte, el empresario Álex Eduardo Díaz, representante del cantante Nelson Velásquez, aseguró que la reciente aparición del artista en la cárcel de Itagüí no constituyó un concierto oficial y se produjo bajo la creencia de que el evento contaba con el respaldo institucional.

“Como en cualquier otro evento en una discoteca, a nosotros nos llaman para hacer nuestro trabajo, pero no investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso, simplemente nos dijeron que se iba a realizar una actividad en la cárcel”, explicó el empresario en diálogo con El Tiempo.

Videos y fotos difundidos en redes sociales mostraron la entrada de vehículos de lujo, bebidas alcohólicas e invitados vinculados a estructuras criminales - crédito Claudia Carrasquilla/X

Además, destacó que el ingreso al penal fue fluido, lo que les hizo suponer que el evento contaba con la autorización del Inpec. “Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso”, añadió.

También, recalcó que el show fue contratado por una persona que ya los había llamado para eventos anteriores en discotecas, y reiteró que no hubo interacción contractual ni personal con personas privadas de la libertad.

“Eso no fue un concierto como dicen, sino algunas canciones. No quiero meter a nadie más en esto, pero es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos en discotecas. Yo no entré a la cárcel; para esa actividad estaba en Valledupar, entonces no tengo claro cuánto se pagó“, sostuvo.

Las cámaras de videovigilancia registraron un flujo inusual de personas y vehículos, alertando sobre fallas en el protocolo carcelario - crédito @claudiacarrasq/X

La presentación de Velásquez, que según Díaz, solo incluyó cinco canciones, se produce en medio de un escándalo que llevó al Gobierno nacional a suspender las negociaciones de Paz Urbana con agrupaciones criminales del Valle de Aburrá, bloqueando cualquier avance hasta esclarecer los hechos.

Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) subrayó en su respuesta que ninguna instancia oficial había aprobado la realización de la presentación.

En un comunicado, la entidad precisó que ante la denuncia pública se dispuso el cambio inmediato del director encargado de la cárcel, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra seis funcionarios presentes durante la visita.

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

Además, se desplegaron grupos especiales en el pabellón de alta seguridad con el propósito de determinar las causas y posibles irregularidades en la entrada del artista.

Igualmente, el Inpec recalcó que las acciones emprendidas buscan identificar la existencia de responsabilidades internas y garantizar la observancia de los protocolos institucionales. La autoridad penitenciaria reiteró su postura de no haber autorizado la presencia de Nelson Velásquez ni la realización de cualquier espectáculo en el centro de reclusión.