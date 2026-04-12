Colombia

Nelson Velásquez apareció en redes tras la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí: “Seguimos de la mano de Dios”

El cantante envió un mensaje a sus seguidores luego de la polémica actuación en el penal antioqueño, mientras el debate sobre controles carcelarios y privilegios a internos no deja de crecer

Guardar
Nelson Velásquez fue blanco de críticas tras su presentación no autorizada en un penal de máxima seguridad en Antioquia - crédito @nelsonvelasquezoficial - Instagram/ Captura de Pantalla Andrés Tobón - X
Nelson Velásquez fue blanco de críticas tras su presentación no autorizada en un penal de máxima seguridad en Antioquia - crédito @nelsonvelasquezoficial - Instagram/ Captura de Pantalla Andrés Tobón - X

El polémico festejo que tuvo lugar en la cárcel de la Paz de Itagüí (Antioquia, Colombia) ha puesto en el centro de la discusión pública tanto a autoridades como a reconocidos cantantes.

Ese fue el caso del artista de música vallenata Nelson Velásquez que, según registros fotográficos y de video, ingresó al centro penitenciario acompañado por algunos músicos y varias mujeres, y dio un concierto privado.

La celebración, organizada por estructuras delictivas de la región, no solo involucró el traslado de equipos y artistas al interior del penal de máxima seguridad, sino una inyección de recursos estimada en 500 millones de pesos, según informó la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla.

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X
La organización del polémico evento en la prisión de máxima seguridad demandó una inversión cercana a 500 millones de pesos, según la concejal Claudia Carrasquilla - crédito @tobonvillada / X

Según la cabildante, en declaraciones a Blu Radio, el cantante de vallenato habría recibido 100 millones de pesos por su presentación en el establecimiento carcelario del Valle de Aburrá, que también contó con la participación del artista Luis Alfonso Posada.

Al trascender los hechos y publicarse los detalles de la celebración, Nelson Velásquez optó por evitar declaraciones directas a la prensa y recurrió a sus redes sociales para expresar su posición.

En una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el artista colombiano no reveló detalles sobre su presencia en la cárcel de Itagüí, sino que reiteró su habitual discurso sobre la superación personal y la fe.

"Seguimos de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción“, comentó Velásquez en las redes sociales.

La respuesta de Nelson Velásquez en redes sociales tras el escándalo defendió su trabajo y fue su único pronunciamiento oficial sobre la fiesta carcelaria - crédito @nelsonvelasquezoficial/Instagram
La respuesta de Nelson Velásquez en redes sociales tras el escándalo defendió su trabajo y fue su único pronunciamiento oficial sobre la fiesta carcelaria - crédito @nelsonvelasquezoficial/Instagram

En esa publicación añadió la canción El Hijo del Amor, de la que destaca la siguiente estrofa: “En mi vida hay escalones que subí con sacrificio. Yo crucé los precipicios agarra’o de mis talones. Ay soy el hijo de la nada, soy el hijo de la nada a pesar que soy famoso; soy humilde y cariñoso y no se me ha subi’o la fama”.

La publicación del artista generó diferentes comentarios entre los internautas. Mientras que algunos criticaron su disposición para dar el concierto en el centro penitenciario antioqueño, otros defendieron al músico colombiano.

Empresario de Nelson Velásquez explicó lo sucedido

Por su parte, el empresario Álex Eduardo Díaz, representante del cantante Nelson Velásquez, aseguró que la reciente aparición del artista en la cárcel de Itagüí no constituyó un concierto oficial y se produjo bajo la creencia de que el evento contaba con el respaldo institucional.

Como en cualquier otro evento en una discoteca, a nosotros nos llaman para hacer nuestro trabajo, pero no investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso, simplemente nos dijeron que se iba a realizar una actividad en la cárcel”, explicó el empresario en diálogo con El Tiempo.

Nuevo video de cámaras de seguridad revela detalles inéditos sobre el ingreso de visitantes y la dinámica interna durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X
Videos y fotos difundidos en redes sociales mostraron la entrada de vehículos de lujo, bebidas alcohólicas e invitados vinculados a estructuras criminales - crédito Claudia Carrasquilla/X

Además, destacó que el ingreso al penal fue fluido, lo que les hizo suponer que el evento contaba con la autorización del Inpec. “Nos imaginamos que estaban todos los permisos porque no tuvimos inconveniente con el ingreso, pero nosotros no somos los encargados de revisar eso”, añadió.

También, recalcó que el show fue contratado por una persona que ya los había llamado para eventos anteriores en discotecas, y reiteró que no hubo interacción contractual ni personal con personas privadas de la libertad.

Eso no fue un concierto como dicen, sino algunas canciones. No quiero meter a nadie más en esto, pero es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos en discotecas. Yo no entré a la cárcel; para esa actividad estaba en Valledupar, entonces no tengo claro cuánto se pagó“, sostuvo.

Nelson Velásquez - Antioquia
Las cámaras de videovigilancia registraron un flujo inusual de personas y vehículos, alertando sobre fallas en el protocolo carcelario - crédito @claudiacarrasq/X

La presentación de Velásquez, que según Díaz, solo incluyó cinco canciones, se produce en medio de un escándalo que llevó al Gobierno nacional a suspender las negociaciones de Paz Urbana con agrupaciones criminales del Valle de Aburrá, bloqueando cualquier avance hasta esclarecer los hechos.

Entre tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) subrayó en su respuesta que ninguna instancia oficial había aprobado la realización de la presentación.

En un comunicado, la entidad precisó que ante la denuncia pública se dispuso el cambio inmediato del director encargado de la cárcel, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra seis funcionarios presentes durante la visita.

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec
Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

Además, se desplegaron grupos especiales en el pabellón de alta seguridad con el propósito de determinar las causas y posibles irregularidades en la entrada del artista.

Igualmente, el Inpec recalcó que las acciones emprendidas buscan identificar la existencia de responsabilidades internas y garantizar la observancia de los protocolos institucionales. La autoridad penitenciaria reiteró su postura de no haber autorizado la presencia de Nelson Velásquez ni la realización de cualquier espectáculo en el centro de reclusión.

Temas Relacionados

Nelson VelásquezCárcel de ItaguíInpecColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Juan Daniel Oviedo siguió tirándole a Gustavo Petro por bloqueos tras aumentos en los avalúos catastrales: “El Gobierno se declara víctima”

El economista señaló que los cambios en el catastro rural han provocado cierres en distintas regiones y responsabilizó al Ejecutivo por el manejo de la crisis

Juan Daniel Oviedo siguió tirándole a Gustavo Petro por bloqueos tras aumentos en los avalúos catastrales: “El Gobierno se declara víctima”

La influencia de Juliana Guerrero habría llegado hasta el Fondo Colombia en Paz, pese a estar imputada por la Fiscalía: estas serían las pruebas

Un grupo de empleados advierte sobre el liderazgo no oficial la joven cercana al presidente Petro en la toma de decisiones estratégicas y en la designación de funcionarios al interior de la entidad que administra recursos del Acuerdo de Paz

La influencia de Juliana Guerrero habría llegado hasta el Fondo Colombia en Paz, pese a estar imputada por la Fiscalía: estas serían las pruebas

Resultado Baloto y Revancha hoy 11 de abril

Como cada sábado, aquí están las cifras obtenidas en ambos sorteos, así como el acumulado para la próxima jugada

Resultado Baloto y Revancha hoy 11 de abril

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

La decisión de sumarse en este proyecto nuevamente y que esta vez se presenta en la pantalla chica estuvo marcada por una motivación distinta, pues no estaba buscando estar de nuevo en el mundo del entretenimiento

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Resultado Lotería del Cauca hoy 11 de abril

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca hoy 11 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

Deportes

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta