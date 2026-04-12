Colombia

Ministerio de Defensa ofrece recompensa por información de amenazas a candidatos presidenciales: “Hasta $1.000 millones”

El jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que ya iniciaron las labores articuladas con el Ministerio de Defensa y la UNP para proteger a la totalidad de los candidatos que llegarán a las urnas en mayo

Guardar
Ministerio de Defensa rechazó ataques contra la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa
Ministerio de Defensa rechazó ataques contra la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció luego de que se difundieran imágenes que harían parte de un plan para amenazar a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Y es que en la mañana del domingo 12 de abril se conoció un material en el que se observa una corona fúnebre con el nombre de la también senadora de oposición, además de su fotografía y un mensaje póstumo, lo que fue catalogado por la colectividad como una afrenta contra la democracia.

Ante las denuncias, desde el Ministerio de Defensa se anunció una investigación inmediata, especialmente, después de que una de las sedes de campaña de la candidata presidencial fuera vandalizada.

Además, desde la cartera se ofreció una millonaria recompensa a aquellos que puedan suministrar información de los autores intelectuales y materiales de las intimidaciones contra cualquier candidato.

El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para dar con los responsables de amenazas contra Paloma Valencia - crédito X
El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para dar con los responsables de amenazas contra Paloma Valencia - crédito X

Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país. La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”, escribió el ministro de Defensa.

Asimismo, el jefe de cartera aseguró que quienes estén detrás de los ataques enfrentarán las consecuencias judiciales por atentar contra la democracia en el país.

Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar. Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: • Contra el crimen: 314 358 7212 • Líneas 107 – 157 • GAULA: 147 – 165 • Reclutamiento infantil: 141. Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más", concluyó el ministro de Defensa.

Por su parte, desde la Procuraduría General de la Nación también rechazaron los ataques contra la candidata presidencial y el partido Centro Democrático, haciendo un llamado a respetar las ideologías políticas y permitir que los próximos comicios electorales se lleven con completa normalidad.

La Procuraduría General de la Nación rechazó intimidaciones contra Paloma Valencia - crédito X
La Procuraduría General de la Nación rechazó intimidaciones contra Paloma Valencia - crédito X

El Procurador General, Gregorio Eljach, condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático. #PazElectoral“, escribió el Ministerio Público.

La amenaza de muerte que habría recibido Paloma Valencia

En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo, la difusión de una imagen con una corona fúnebre y el nombre de Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático, encendió las alarmas en todo el país.

La colectividad denunció que esta publicación constituye una amenaza directa y una forma de intimidación política, advirtiendo el riesgo de que el clima de confrontación se traduzca en actos violentos que afecten la estabilidad del proceso democrático.

La imagen, divulgada el domingo 12 de abril por el Centro Democrático a través de su cuenta de X, incluye un montaje fotográfico de Valencia y un mensaje póstumo que sugiere, de manera subliminal, su fallecimiento.

El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X
El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X

Este acto fue calificado por el partido de “infamia”, bajo el argumento de que “usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, según quedó consignado en el comunicado.

Asimismo, el Centro Democrático estableció una conexión directa entre la amenaza recibida por Paloma Valencia y el antecedente del atentado mortal contra el entonces senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

Lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”, cuestionó el partido.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaMinistro Pedro SánchezPaloma ValenciaCentro DemocráticoColombia-noticias

Más Noticias

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Por bloqueos en Santander, el huevo pone en alerta al sector avícola colombiano: “Hay 10 millones represados”

La situación en Santander genera retrasos en la entrada de insumos a granjas, provoca el represamiento de mercancías y limita la disponibilidad de alimentos para las próximas jornadas

Por bloqueos en Santander, el huevo pone en alerta al sector avícola colombiano: “Hay 10 millones represados”

Iván Cepeda rechazó ataques a sede de campaña de Paloma Valencia en Bucaramanga: “Llamo al respeto”

El candidato presidencial por el Pacto Histórico aseguró que todos los aspirantes por la Casa de Nariño merecen el mismo respeto y pidió no atacar las instalaciones del partido de oposición

Iván Cepeda rechazó ataques a sede de campaña de Paloma Valencia en Bucaramanga: “Llamo al respeto”

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Las seguidoras del artista reaccionaron pidiendo conocer más sobre la oferta, generando risas e incluso, algunos mensajes en los que decían que cuáles eran los requisitos para robarse el corazón del paisa

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Mamá de presunto abusador de menor en conjunto de Bogotá habló: “Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”

Un adolescente resultó gravemente herido y una persona fue atropellada durante el operativo para retirarlo de un conjunto residencial, en medio de disturbios provocados por la respuesta colectiva de los vecinos

Mamá de presunto abusador de menor en conjunto de Bogotá habló: “Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: nóminas confirmadas para el clásico de Bogotá en el estadio El Campín por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos