Ministerio de Defensa ofrece recompensa por información de amenazas a candidatos presidenciales: “Hasta $1.000 millones”

Ministerio de Defensa rechazó ataques contra la candidata Paloma Valencia - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció luego de que se difundieran imágenes que harían parte de un plan para amenazar a la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Y es que en la mañana del domingo 12 de abril se conoció un material en el que se observa una corona fúnebre con el nombre de la también senadora de oposición, además de su fotografía y un mensaje póstumo, lo que fue catalogado por la colectividad como una afrenta contra la democracia.

Ante las denuncias, desde el Ministerio de Defensa se anunció una investigación inmediata, especialmente, después de que una de las sedes de campaña de la candidata presidencial fuera vandalizada.

Además, desde la cartera se ofreció una millonaria recompensa a aquellos que puedan suministrar información de los autores intelectuales y materiales de las intimidaciones contra cualquier candidato.

El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para dar con los responsables de amenazas contra Paloma Valencia - crédito X

“Rechazamos categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato presidencial. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país. La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”, escribió el ministro de Defensa.

Asimismo, el jefe de cartera aseguró que quienes estén detrás de los ataques enfrentarán las consecuencias judiciales por atentar contra la democracia en el país.

“Hasta $1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar. Quien amenaza a un candidato amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen: • Contra el crimen: 314 358 7212 • Líneas 107 – 157 • GAULA: 147 – 165 • Reclutamiento infantil: 141. Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más", concluyó el ministro de Defensa.

Por su parte, desde la Procuraduría General de la Nación también rechazaron los ataques contra la candidata presidencial y el partido Centro Democrático, haciendo un llamado a respetar las ideologías políticas y permitir que los próximos comicios electorales se lleven con completa normalidad.

La Procuraduría General de la Nación rechazó intimidaciones contra Paloma Valencia - crédito X

El Procurador General, Gregorio Eljach, condena las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga. Reitera la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático. #PazElectoral“, escribió el Ministerio Público.

La amenaza de muerte que habría recibido Paloma Valencia

En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo, la difusión de una imagen con una corona fúnebre y el nombre de Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático, encendió las alarmas en todo el país.

La colectividad denunció que esta publicación constituye una amenaza directa y una forma de intimidación política, advirtiendo el riesgo de que el clima de confrontación se traduzca en actos violentos que afecten la estabilidad del proceso democrático.

La imagen, divulgada el domingo 12 de abril por el Centro Democrático a través de su cuenta de X, incluye un montaje fotográfico de Valencia y un mensaje póstumo que sugiere, de manera subliminal, su fallecimiento.

El partido Centro Democrático advierte que este tipo de intimidaciones pueden motivar actos violentos en la contienda electoral - crédito X

Este acto fue calificado por el partido de “infamia”, bajo el argumento de que “usar la muerte como herramienta política demuestra el nivel de degradación al que han llevado el debate público”, según quedó consignado en el comunicado.

Asimismo, el Centro Democrático estableció una conexión directa entre la amenaza recibida por Paloma Valencia y el antecedente del atentado mortal contra el entonces senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025.

“Lo hecho por esta cuenta es una barbarie contra la democracia y una amenaza directa. Colombia no puede olvidar que líderes como Miguel Uribe Turbay fueron asesinados por defender sus ideas”, cuestionó el partido.