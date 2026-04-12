Gobernador de Santander acudió a la Procuraduría y exigió intervención de la fuerza pública en las vías: “No hay derecho”

Campesinos y propietarios rurales mantienen bloqueada la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja desde la madrugada, afectando el tránsito hacia el aeropuerto Palonegro - crédito Siete TV/Facebook

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó por escrito la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden en las vías del departamento, tras varios días de bloqueos provocados por protestas contra el incremento en los avalúos catastrales.

En su nuevo mensaje, publicado en la noche del sábado 11 de abril de 2026, el mandatario indicó que “todos los protocolos han sido agotados” y pidió a la Procuraduría revisar si las autoridades competentes están cumpliendo con sus obligaciones.

El mandatario departamental ya había enviado un mensaje al Gobierno nacional, sin embargo, insistió a otras entidades del Estado colombiano, antes las vulneraciones de los derechos de miles de santandereanos a causa de las movilizaciones.

El gobernador pidió ayuda a la fuerza pública y a la Procuraduría - crédito @GralJuvenalDiaz/X

Díaz señaló que “son muchos los santandereanos afectados por esta situación” y cuestionó los daños ocasionados por los bloqueos, pese a la legitimidad de las peticiones de los manifestantes: “Son muchos los santandereanos afectados por esta situación, no hay derecho, por más justas que sean las peticiones no se compadece con los daños causados”, dijo.

El gobernador aseguró que el secretario del Interior del departamento continúa al frente de la situación para procurar condiciones que permitan la libre movilidad en el departamento.

Las manifestaciones, iniciadas el jueves 9 de abril, han afectado la movilidad en corredores clave como la vía al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, entre otras rutas principales.

Los bloqueos, protagonizados por campesinos y propietarios rurales, responden al aumento de avalúos catastrales aplicados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), medida que los manifestantes aseguran ha incrementado en hasta 1.000% el valor de sus predios y del impuesto predial.

El Igac explicó que estos ajustes buscan reducir un rezago histórico en la actualización de los valores de los predios y que la medida responde a disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.

El gobernador afirmó que ya todos los protocolos con los protestantes en las vías ya se agotaron - crédito Colprensa

Desde la Gobernación sostienen que se han agotado las instancias de diálogo con los protestantes y que la situación requiere acciones urgentes para garantizar la conectividad y el orden público en la región. Se espera que el 13 de abril de 2026 se realice una Mesa Nacional de Negociación y Concertación en las instalaciones del Igac, con la participación de representantes del Gobierno y los manifestantes.

Gobernador de Santander solicita intervención urgente del Gobierno nacional ante bloqueos por avalúos catastrales

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó previamente al Gobierno nacional una intervención institucional urgente para restablecer el orden público y la conectividad en el departamento.

Díaz dirigió su petición al Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Igac, e instó a que se tomen acciones inmediatas y se garanticen los recursos necesarios para superar la situación. El mandatario advirtió que, a pesar de los esfuerzos de diálogo, el malestar social continúa y la movilidad en corredores clave, como la vía al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, sigue afectada.

La Policía reportó bloqueos en puntos como la vía Pinchote–San Gil, Bucaramanga–El Playón, Sávana de Torres–San Alberto, Cimitarra y Simacota. Si bien se ha permitido la circulación nocturna de vehículos, las interrupciones han generado riñas y dificultades para la movilidad de la población.

Bloqueos en Santander dejan sin gas natural a El Socorro, Páramo y Valle de San José

Metrogas S.A. E.S.P. suspendió el servicio de gas natural en los municipios de El Socorro, Páramo y Valle de San José a partir de este sábado 11 de abril, debido a la imposibilidad de acceso para el personal técnico ocasionada por los bloqueos en las vías del sur de Santander.

Comunicado de Metrogas sobre suministro de gas en municipios de Santander - crédito Metrogas

Voceros de la empresa explicaron que la medida responde a un evento de fuerza mayor, ya que la continuidad de las protestas ha afectado corredores viales clave y ha impedido el traslado de equipos, repuestos y cuadrillas necesarias para el mantenimiento y la atención de emergencias en el sistema de gasoductos.

El suministro de gas para estos municipios proviene de campos en la Costa Caribe y los Llanos Orientales, y su operación depende del acceso por carretera. La compañía advirtió que el restablecimiento del servicio solo será posible cuando existan condiciones de seguridad y siguiendo todos los protocolos establecidos.