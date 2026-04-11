Probabilidad del fenómeno de El Niño supera el 90% para septiembre de 2026, según el Ideam

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90% a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente informaron que la probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño en Colombia aumentó a más del 90% a partir de septiembre de 2026, de acuerdo con los recientes boletines técnicos de monitoreo internacional.

Según el comunicado oficial, existe un 61% de probabilidad de que se instauren condiciones asociadas a este fenómeno entre mayo y julio de 2026. Sin embargo, los modelos climáticos coinciden en que ese porcentaje se incrementará de manera progresiva durante el segundo semestre hasta superar el 90% en septiembre.

El informe también advierte que para el último trimestre del año se prevé que el fenómeno alcance una intensidad moderada o superior, lo que implicaría efectos más marcados en distintas regiones del país. Entre los factores que sustentan esta proyección está el posible aumento de la temperatura del océano Pacífico, que podría ubicarse hasta 1,5 °C por encima de los niveles habituales.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, señaló que este escenario tiene riesgos concretos para el territorio nacional. “Los impactos inminentes en el clima de nuestro país incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros”, afirmó.

El calentamiento del océano Pacífico podría alcanzar hasta 1,5 °C por encima de lo normal hacia finales de año- crédito Omm

De acuerdo con la funcionaria, el incremento en la probabilidad del fenómeno obliga a tomar medidas anticipadas. “Este es un momento para anticiparnos. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades y a los sectores a prepararse desde ya. Cuidar el agua y tomar medidas preventivas es proteger la vida”, indicó en el comunicado.

El Ideam explicó que el fenómeno de El Niño se caracteriza por una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, como consecuencia del calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico. No obstante, la entidad aclaró que los efectos no son uniformes en todo el país.

La directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, precisó que “nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional”. En ese sentido, añadió que “en la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

Autoridades ambientales alertan sobre posibles efectos como incendios forestales, olas de calor y reducción de lluvias- crédito Iván Valencia/AP Foto

El informe técnico también señala que la consolidación oficial del fenómeno requiere condiciones específicas. Entre ellas, no solo el calentamiento sostenido del océano, también un acoplamiento efectivo entre el océano y la atmósfera que se mantenga durante cinco trimestres consecutivos. Sin embargo, el Ideam advierte que incluso sin cumplir completamente ese criterio, las condiciones tipo El Niño pueden incidir de manera significativa en el comportamiento climático del país.

Adicionalmente, el Ideam indicó que el seguimiento de estas condiciones se basa en la integración de modelos climáticos internacionales y de análisis propios, que permiten evaluar la evolución del comportamiento oceánico y atmosférico en tiempo casi real. Esta vigilancia incluye variables como la temperatura superficial del mar, los vientos y la interacción entre el océano y la atmósfera, factores determinantes para confirmar la consolidación del fenómeno y estimar sus posibles efectos en el territorio nacional.

El Gobierno y el Ideam mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas ante el aumento progresivo del fenómeno- crédito Colprensa

Frente a este panorama, el Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a adoptar medidas de prevención. Entre las recomendaciones se incluye el uso eficiente y racional del agua, tanto en los hogares como en los sistemas de acueducto, así como el fortalecimiento de estrategias para la reducción del riesgo.

Además, se indicó que sectores como el energético y el agrícola deberán ajustar sus operaciones a escenarios de menor disponibilidad hídrica, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de servicios y la producción de alimentos.

El Gobierno nacional señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas, y que emitirá actualizaciones con información técnica para la toma de decisiones. Según Vélez, “desde el Gobierno nacional continuaremos monitoreando la situación y orientando acciones oportunas para enfrentar este escenario”.