Industria carbonera podría ayudar a Colombia en el razonamiento energético por fenómeno climático, pese a altos impuesto

La medida de prohibición a las ventas de carbón afecta contratos previos, sin excepción, según decreto presidencial vigente desde el 30 de agosto de 2025 - crédito Agencia Nacional de Minería

La amenaza de racionamiento de energía en Colombia para finales de 2024 ha reavivado el debate sobre el papel estratégico del carbón colombiano en el sistema eléctrico nacional hoy, en el 2026.

Según afirmó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, en diálogo con El Tiempo, la inminente llegada de un nuevo fenómeno de El Niño impondrá una presión inédita sobre el suministro energético, agravada por una carga fiscal que gremios del sector consideran insostenible para la minería del mineral.

“El carbón sigue siendo el seguro energético al que el mundo siempre vuelve en épocas de crisis y es el que garantiza que Colombia no se apague”, explicó Cante en entrevista con el medio citado.

El carbón en Colombia resulta fundamental para evitar apagones durante el periodo de sequía asociado a El Niño, ya que las plantas térmicas que usan este recurso compensan la disminución de producción hidroeléctrica y el descenso del suministro de gas.

Pese a que el país cuenta con inventarios elevados, las restricciones fiscales ponen en riesgo la capacidad de respuesta en el momento más crítico para el sistema eléctrico.

El aumento de la demanda eléctrica durante El Niño y las restricciones impuestas a la minería de carbón ponen a prueba la capacidad del país para mantener la oferta de energía en temporada seca - crédito Benoit Tessier/Reuters/Ministerio de Minas/Adobe Stock

El informe más reciente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) señala que hay una probabilidad del 92% de que el fenómeno de El Niño se presente en el trimestre de septiembre a noviembre en Colombia.

Este escenario compromete la estabilidad del sistema eléctrico nacional, que, de acuerdo con asociaciones como la Andeg, opera actualmente sin margen de maniobra.

El rol del carbón colombiano ante El Niño y la crisis energética

Las plantas térmicas a base de carbón tienen una capacidad de 1.693 megavatios y llegaron a cubrir cerca del 18% de la demanda eléctrica nacional durante la sequía previa. Su valor reside en que la generación hidroeléctrica descendió del 74% al 63% en apenas tres meses, mientras que el consumo de energía alcanza su pico entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, subrayó a El Tiempo que el carbón es el seguro energético en contextos de crisis y el recurso que garantiza que el país no se apague.

El crecimiento de la generación solar en Colombia, con un aporte adicional de 2.500 megavatios, aún no resuelve la rígida limitación nocturna de esta tecnología. Por esta razón, las plantas térmicas se mantienen como respaldo, activándose especialmente cuando los embalses disminuyen y el consumo se dispara.

Las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba albergan cerca de 900 títulos de minería de baja y mediana minería, capaces de producir más de un millón de toneladas de carbón mensualmente.

El diferencial de precios entre el insumo local y el importado incentiva un mayor consumo de carbón, intensificando la competencia entre las plantas eléctricas y la industria nacional en la obtención del mineral - crédito Ideam

Esta cifra duplica el requerimiento máximo de las plantas térmicas. Sin embargo, a pesar de inventarios que equivalen a 49 y hasta 70 días de almacenamiento, la operatividad minera está limitada por presiones financieras y regulatorias.

Tributos y amenazas fiscales para la minería del carbón

La política tributaria implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha elevado considerablemente la carga fiscal sobre el sector del carbón, dentro de la denominada reforma tributaria de 2022.

Desde entonces, las mineras deben enfrentar una sobretasa de renta del 15%, un impuesto del 1% sobre ventas y una cuota del impuesto al patrimonio del 1,6%, lo que implica una tarifa tres veces superior a la general.

Estos gravámenes han debilitado las finanzas de la modesta y mediana minería, dejando muchas operaciones en fase de acondicionamiento o fuera de actividad productiva, enfatizó Carlos Cante en declaraciones citadas por El Tiempo. Muchos empresarios declararon el impuesto al patrimonio, pero carecen de los recursos necesarios para pagarlo.

La posibilidad de una nueva reforma tributaria anunciada por el Gobierno generó inquietud entre los gremios, ante la eventualidad de que se restablezca la sobretasa y se endurezcan las restricciones actuales. Esta incertidumbre supone un riesgo inminente de desabastecimiento del mineral justo cuando el sistema depende más de su disponibilidad.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, afirmó a El Tiempo: “Podríamos pasar El Niño si todo funciona a la perfección, pero si ocurre algo que no esté previsto, ahí es donde nos enredamos”.

El competidor principal para el carbón nacional no es solo el sector eléctrico. El alto costo del gas natural importado, que llegó a 25 dólares por millón de BTU frente a los 3 a 5 dólares del mineral colombiano, ha empujado a la industria a regresar al carbón, aumentando la competencia entre plantas eléctricas, fábricas y comercializadores internacionales.

Las organizaciones mineras y energéticas solicitan incentivos y medidas inmediatas para viabilizar la producción sostenida de carbón, considerando su papel clave ante el riesgo de apagones durante el próximo fenómeno climático - crédito José Miguel Gómez/ Reuters

Los gremios mineros y energéticos han solicitado medidas inmediatas para revisar la carga tributaria y crear incentivos al ahorro energético. Según recogió El Tiempo, entre las propuestas se encuentran otorgar beneficios a quienes reduzcan su consumo, autorizar la venta de excedentes industriales y establecer un verdadero alivio tributario que permita la actividad sostenida de la minería artesanal en los meses más críticos.

Carlos Cante advirtió que, si no se implementan cambios, las restricciones fiscales y administrativas mantendrán las operaciones suspendidas, lo que podría provocar un vacío de suministro cuando las plantas térmicas necesiten trabajar a toda capacidad.