Denuncian por presunto maltrato y agresiones físicas a esquema de seguridad a Elvia Otero, aspirante a contralora General

Elvia Otero Ojeda, denunciada por golpear a integrantes de se esquema de seguridad - crédito @ElviaOteroOjeda/X

Una denuncia interna presentada por el director de Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), Giovanni Gallo, dejó en evidencia a la abogada y exfuncionaria de la Auditoría General de la Nación Elvia Isabel Otero Ojeda, que actualmente aspira al cargo de contralora general de la República.

El caso involucra acusaciones de presunto maltrato verbal y físico hacia su personal de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a que la beneficiaria ya no ocupa un cargo público desde diciembre de 2025.

En el testimonio compartido con Infobae Colombia, se menciona que la exfuncionaria habría agredido a una de sus escoltas en un episodio ocurrido en la Zona T de Bogotá.

Otero Ojeda se postuló para ser la próxima líder de la Contraloría-crédito Contraloría General de la República

Según lo relatado por el líder sindical, la exdirectora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República fue nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro y se retiró de su cargo en diciembre de 2025.

Desde entonces, mantiene un esquema de protección de la UNP, cuya continuidad ha generado cuestionamientos dentro del sindicato. “No se entiende por qué esta señora tiene esquema de seguridad si ya no es funcionaria, ya no ostenta el cargo. Y sin embargo, este gobierno se ha quedado callado, igual que la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos para cuatro meses que ella no debe tener el esquema y sigue con ello”, señaló Gallo.

La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la escolta asignada a Otero Ojeda reportó agresiones verbales constantes y amenazas laborales, que finalmente derivaron en un episodio de violencia física:

“Permití, permití, permití. Ya las cosas avanzaron a tal punto de que en vez de ser agresiones verbales, pasaron a agresiones físicas. Quise abogar como a la buena fe de la doctora Elvia y disculparla en el momento en que ella me pidió disculpas las veces que me agredió verbalmente y decidí, pues, continuar con mi trabajo y cumplir a cabalidad como lo venía haciendo. (...) Las actitudes de la doctora conmigo han cambiado”, aseguró a este medio.

Las agresiones propiciadas por Otero incluyen golpeas y malos tratos verbales - crédito UNP

“Su actitud hacia mí ha sido un poco fuerte. Varias ocasiones me ha agredido verbalmente. Desde el día en que ella se retiró en diciembre, pues obviamente se dedicó al ocio, al descanso, a viajar. Nosotros como su esquema de seguridad la hemos acompañado, nunca le hemos fallado en su protección y demás. En esos días de ocio, descanso y viajes se dedicó a tomar tres, cuatro días a la semana. Ella toma y se descontrola, nos trata mal, nos insulta, nos dice malas palabras. Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, relató la mujer.

De acuerdo con el testimonio grabado, los hechos se desencadenaron después de una jornada en la que la exfuncionaria habría ingerido alcohol en varios establecimientos de la Zona T. En ese contexto, la escolta relató que, tras negarse a cumplir órdenes fuera de sus funciones –como transportar a los amigos de la exdirectora a diferentes puntos de la ciudad–, recibió insultos y golpes en el pecho y el hombro.

“A mí se me quebrantó la voz y yo le dije: ‘¿Por qué me pega? ¿Por qué me agrede si yo a usted nunca le he hecho nada?’”, expresó la escolta en la denuncia recibida por la asociación.

El relato incluyó detalles sobre la presión y las amenazas que la escolta habría recibido de parte de Otero Ojeda, que, según la denuncia, la intimidaba con la posibilidad de perder su empleo si no accedía a sus requerimientos personales.

Uno de los episodios ocurrió en la zona T de Bogotá - crédito Colprensa

“Nos ha amenazado tanto a mí como a él, de hacernos perder el trabajo, de hablar con el director de la UNP y hacernos perder nuestro trabajo si no hacemos lo que ella quiera. [...] Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, afirmó la denunciante.

Desde el sindicato Analtraseg, que agrupa a trabajadores de la UNP, han señalado irregularidades en la continuidad del esquema de seguridad asignado a la exfuncionaria. Dicha situación ha sido comunicada en varias ocasiones a la dirección de la UNP, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial.

La escolta afectada pidió reserva de su identidad e indicó que tras el episodio de agresión física decidió apartarse del esquema de seguridad, con temor de que episodios similares puedan repetirse. En la denuncia, la escolta manifestó: “Yo ya puse en conocimiento al coordinador.

La denuncia involucra, además, a otros miembros del esquema de seguridad, que presenciaron los hechos y confirmaron ante el sindicato las reiteradas situaciones de maltrato y presión laboral.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección ni voceros del actual Gobierno han emitido pronunciamientos públicos respecto a la denuncia sobre la situación de la exfuncionaria.

El caso sigue bajo revisión interna en Analtraseg y podría tener repercusiones en el proceso de elección de la próxima contralora general de la República.