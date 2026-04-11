Colombia

Defensa de Gustavo Petro anunció acciones internacionales tras orden de rectificación por denuncias de presunto fraude electoral: “Censura previa”

El abogado Alejandro Carranza cuestionó la legalidad de la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que vulnera la libertad de expresión

Guardar
La decisión judicial también exige que el mandatario se abstenga de emitir afirmaciones similares sin contar con evidencia considerada “sólida y razonable” - crédito EFE
La decisión judicial también exige que el mandatario se abstenga de emitir afirmaciones similares sin contar con evidencia considerada “sólida y razonable” - crédito EFE

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena al mandatario rectificar afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.

La defensa sostiene que la medida vulnera la libertad de expresión y constituye censura previa, mientras el fallo judicial exige corregir declaraciones realizadas en la red social X en un plazo de tres días.

La controversia se originó luego de que el tribunal ordenara al jefe de Estado rectificar publicaciones hechas en febrero sobre presuntas irregularidades en procesos electorales de 2014, 2022 y 2026. En el documento judicial se indica: “Ordenar al señor Presidente de la República que dentro de los tres días siguientes a la notificación (...) rectifique por el mismo medio utilizado (la red social X) (...) las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral”.

Reacción de la defensa

Alejandro Carranza, la defensa de Nicolás Petro, solicita a la Fiscalía que asuma la verificación del paradero de Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza calificó la medida cautelar como jurídicamente insostenible y anunció la activación de recursos legales en el ámbito nacional e internacional - crédito @HombreJurista/X

A través de su cuenta en X, el abogado Alejandro Carranza manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y anunció recursos legales. “El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió hoy una medida cautelar que, con el mayor respeto hacia la judicatura, consideramos jurídicamente insostenible”, señaló.

Carranza informó que se activaron mecanismos de defensa tanto en el ámbito nacional como internacional. “Activamos de inmediato los mecanismos domésticos e internacionales disponibles para defender la libre expresión. Recurrimos en reposición y en apelación ante el Consejo de Estado”, indicó, al tiempo que confirmó que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su pronunciamiento, el abogado agregó: “Acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La decisión vulnera estándares del Sistema Interamericano que Colombia se obligó a respetar”.

Argumentos jurídicos presentados

La defensa presentó recursos de reposición y apelación ante el Consejo de Estado para controvertir la decisión del tribunal - crédito @HombreJurista/X
La defensa presentó recursos de reposición y apelación ante el Consejo de Estado para controvertir la decisión del tribunal - crédito @HombreJurista/X

El defensor expuso una serie de objeciones jurídicas frente a la medida cautelar. Entre ellas, sostuvo que la providencia constituye censura previa. “La providencia constituye CENSURA PREVIA, prohibida de manera absoluta por el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el artículo 20 de la Constitución. No existe ponderación posible que la habilite”, afirmó.

Carranza también cuestionó la interpretación del tribunal sobre decisiones del Consejo de Estado. Según explicó, “el fallo ordena RECTIFICAR afirmaciones sobre la sentencia del Consejo de Estado de 2018 a partir de una lectura que invierte la lógica jurídica”, al considerar efectos normativos de un auto de aclaración cuya solicitud fue negada.

Asimismo, señaló que la orden de abstenerse de emitir expresiones futuras sin una sentencia de fondo implica una limitación previa al discurso. “Se ordena abstenerse de emitir expresiones futuras SIN SENTENCIA DE FONDO. Ello equivale a imponer responsabilidades previas sobre el discurso”, indicó.

Otro de los puntos planteados hace referencia a decisiones previas del mismo tribunal. El abogado afirmó que existen antecedentes documentados sobre irregularidades electorales. “Las irregularidades en las elecciones de 2022 que el fallo declara ‘inexistentes’ están documentadas en una sentencia del PROPIO Tribunal (...) más de 600.000 votos del Pacto Histórico no fueron transmitidos el día de las elecciones”, expresó.

En relación con el requisito de urgencia de la medida, Carranza sostuvo que no se acreditó el daño. “El PERICULUM IN MORA o peligro no se acredita. (...) El daño que la medida pretendía prevenir nunca se materializó”, afirmó.

Finalmente, defendió las declaraciones del presidente al referirse a decisiones judiciales previas. “El Presidente no mintió: describió hechos judicialmente acreditados”, concluyó, agregando: “Defendemos el derecho de todos los colombianos a conocer la verdad sobre su sistema electoral. (...) NO SE RECTIFICARÁ ¡A LA BATALLA!”.

El abogado sostuvo que la orden judicial constituye censura previa, prohibida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos - crédito @HombreJurista/X
El abogado sostuvo que la orden judicial constituye censura previa, prohibida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos - crédito @HombreJurista/X

Pronunciamiento del presidente

No es la primera vez que una autoridad judicial ordena al presidente rectificar declaraciones en la red social X. En diciembre pasado, el mismo tribunal le ordenó corregir señalamientos realizados contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta en X. “Jamás un presidente de la república le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”, escribió.

En el mismo mensaje añadió: “Ni censura ni negación de la libertad de expresión, se a que me expongo pero los derechos fundamentales y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen”, y anunció que responderá formalmente a la decisión judicial.

El mandatario concluyó: “El lunes el tribunal administrativo de Cundinamarca que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta”.

Temas Relacionados

Alejandro CarranzaRectificación Gustavo PetroGustavo PetroFraude electoralTribunal Administrativo de CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Bayern Múnich se encamina al título de la Bundesliga: goleada por 5-0 ante St. Pauli y con Luis Díaz en la cancha

Los bávaros liquidan el juego con los goles de Leon Goretzka, Michael Olise, y Nicolas Jackson mientras que el “Guajiro” entró para sumar minutos en el Millerntor-Stadion

Bayern Múnich se encamina al título de la Bundesliga: goleada por 5-0 ante St. Pauli y con Luis Díaz en la cancha

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Su retiro temporal coincide con nuevas declaraciones de Carolina Picorios, expareja de Miguel Bueno, que habló abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo la relación entre el cantante y Ornella durante su participación en ‘La casa de los famosos’

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Concejal de Medellín denunció a narcos que habrían financiado la fiesta en cárcel de Itagüí: “Alias Tom, alias Pocho y alias Chirri”

Las denuncias sobre la celebración dentro del centro penitenciario intensificaron la preocupación de autoridades locales y sectores políticos, que advirtieron sobre la vulnerabilidad institucional y los riesgos para las negociaciones estatales con bandas ilegales

Concejal de Medellín denunció a narcos que habrían financiado la fiesta en cárcel de Itagüí: “Alias Tom, alias Pocho y alias Chirri”

Ministro de Defensa habló sobre el accidente del avión Hércules y las otras aeronaves que estaban sin asegurar: “Una póliza no evita una tragedia”

Pedro Sánchez también afirmó que avanzan en estudios para que más aviones de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (Fac) tengan un seguro

Ministro de Defensa habló sobre el accidente del avión Hércules y las otras aeronaves que estaban sin asegurar: “Una póliza no evita una tragedia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Ornella Sierra se despide temporalmente de las redes sociales: “Necesito una pausa para sanar y reconectar”

Westcol se sorprendió al ver que en China se puede pagar con tecnología biométrica: “En Colombia lo dejan sin mano”

Hija de Epa Colombia cumplió 2 años y recibió emotivo regalo que le envió su madre desde prisión

Bloqueos obligan a suspender temporalmente el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Bayern Múnich se encamina al título de la Bundesliga: goleada por 5-0 ante St. Pauli y con Luis Díaz en la cancha

La tenista colombiana María Camila Osorio sigue en problemas: se bajó del WTA 250 de Rouen en Francia

Gustavo Puerta aseguró que espera un llamado de la selección Colombia al Mundial de 2026: “Me estoy jugando un puesto”

Costa de Marfil confirmó amistoso preparatorio ante Francia previo al Mundial 2026