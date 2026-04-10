Colombia

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Petro rectificar afirmaciones sobre fraude electoral en 2014, 2022 y 2026

El presidente ha advertido en varias ocasiones que la transparencia de los comicios no está asegurada, debido, entre otras cosas, al software de preconteo y de escrutinio que se utiliza

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El presidente Petro tiene un plazo de tres días para rectificar - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El presidente Petro tiene un plazo de tres días para rectificar - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Nuevamente, el presidente Gustavo Petro se ve obligado a rectificar públicamente. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al primer mandatario rectificar afirmaciones que hizo en su momento relacionadas con un presunto fraude electoral.

La decisión surgió tras estudiar una demanda interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán en el ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. En la demanda, el jurista solicitó que se declare que el jefe de Estado puso en “grave riesgo” los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, así como la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral y la confianza en las instituciones.

Esto, al advertir un posible fraude electoral en las elecciones de 2026 sin sustento técnico, probatorio ni institucional. El presidente afirma que el software para el preconteo y los escrutinios no es completamente seguro y que hay evidencias de que en procesos electorales anteriores hubo irregularidades (2014 y 2022). Además, indica que el Consejo de Estado ordenó en su momento que se utilice un software propio del Estado para garantizar la transparencia de los comicios.

En ese sentido, el accionante solicitó que se ordenara al primer mandatario que aclarara o se retractara de sus afirmaciones y exponer ante la ciudadanía la fuente de información que fundamenta sus denuncias.

También solicitó “que se ordene a la Presidencia de la República y al señor Presidente adoptar de inmediato medidas idóneas para proteger y garantizar los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral”.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó al mandatario que uno de sus deberes como presidente es procurar la colaboración armónica con los demás órganos del Estado y el respeto por la independencia de la organización electoral.

De igual manera, ordenó “al señor Presidente de la República que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente providencia rectifique por el mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico) y elecciones legislativas de 2026″.

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